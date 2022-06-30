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8 من أكثر الأماكن المسكونة في العالم (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إليكم 8 من أكثر الأماكن المسكونة في العالم watanserb.com
قلعة شاتو دي بريساك، فرنسا

وطنمن الجنيات و الأرواح إلى الأشباح، عالمنا مليء بقصص الرعب التي تطارد البشر منذ وقت طويل.

ومن الهند واليابان إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة لديها قصصها ومناطقها المسكونة.

وفي هذا الأطار، نشرت صحيفة تايمز أوف انديا قائمة تحتوي على أكثر الأماكن في العالم التي قيل أنها مسكونة.

1. جزيرة بوفيليا، إيطاليا

للوصول إلى جزيرة بوفيليا الجميلة، يتعين على المرء القيام برحلة قصيرة من البندقية.

جزيرة بوفيليا

استخدمت جزيرة بوفيليا في يوم من الأيام كمنطقة من مناطق الحجر الصحي في إيطاليا لأولئك الذين يعانون من الطاعون القاتل وإضافة إلى ذلك، تم استخدام الجزيرة كملاذ للمصابين بالجنون في أوائل القرن العشرين.

اليوم، يقال أن الجزيرة تعتبر من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح في العالم. ولهذا السبب، لا يسمح بزيارتها.

2. مقبرة هاي جيت، إنجلترا

تقع مقبرة هاي جيت في شمال لندن، وقد تم افتتاحها عام 1839.

مقبرة هاي جيت

تعتبر هذه المقبرة من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح على وجه الأرض، وهي مقبرة دفن فيها أكثر من 1،70،000 شخص.

تحظى هذه المقبرة بشعبية كبيرة بسبب الأحداث الغامضة والظواهر الخارقة التي وقعت فيها وقد قيل أنه كان هناك مصاص دماء يتجول فيها يبلغ طوله 7 أقدام وله عيون حمراء.

درجة الحرارة داخل المقبرة منخفضة جدا ويعتقد أن مصاص الدماء هو السبب وراء ذلك.

3. غابة هويا باكيو، رومانيا

تلقب غابة هويا باكيو HoiaBaciu الواقعة في كلوج – رومانيا بمثلث برمودا ترانسلفانيا وتوجد فيها العديد من الأشجار المنحنية ذات المظهر المخيف.

Hoia-Baciu Forest – Cluj-Napoca, Romania - Atlas Obscura

اشتهرت الغابة بشكل خاص بمشاهدتها للأجسام الغريبة خاصة في عام 1968 حيث شوهد جسم غامض فوق الغابة مباشرة ومنذ ذلك الحين، حصلت الغابة على لقب كونها واحدة من أكثر المواقع المسكونة في العالم.

جسم غامض في غابة غابة هويا باكيو

يقول السكان المحليين أن هناك بوابة تجعل زوار الغابة يختفون.

غالباً ما يبلغ الزوار عن مشاعر القلق الشديدة والشعور بالصداع  ونوبات من الغثيان أثناء دخولهم إليها.

4. قلعة شاتو دي بريساك، فرنسا

تسمى قلعة شاتو دي بريساك المكونة من سبعة طوابق بـ“قلعة السيدة الخضراء” أو شبح شارلوت.

قلعة شاتو دي بريساك، فرنسا

وفقا للأسطورة، قتلت شارلوت، الابنة غير الشرعية للملك تشارلز السابع، على يد زوجها بعد اكتشاف علاقتها الغرامية.

يزعم الزوار أنهم شاهدوا “السيدة الخضراء”، التي سميت باسم لون فستانها، وهي تتجول في غرفة البرج.

5. سفينة الملكة ماري، كاليفورنيا

علقت سفينة “كوين ماري” في مدينة لونج بيتش بكاليفورنيا، وأصبحت واحدة من أكثر الأماكن رعباً في العالم.

سفينة الملكة ماري، كاليفورنيا

خلال فترة إبحارها، مات بداخلها أكثر من 50 شخصًا ومازالت اطيفاهم تسكن السفينة حسب ما قيل.

6. قلعة ولفز إيغ، ألمانيا

يؤمن السكان المحليون بأن هذه القلعة التي يبلغ عمرها 800 عام، في بلدية ولفز إيغ بألمانيا، تطاردها امرأة تخيف أي زائر عابر.

قلعة ولفز إيغ، ألمانيا

ويشاع أن الشبح يعود لسيدة تدعى كلارا فون هيلفينشتاين، قيل إنها قُتلت على يد زوجها.

وتحولت القلعة المهجورة إلى وجهة سياحية يأتيها العديد من الزوار في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

7. قلعة أكرشوس، النرويج

تم بناء قلعة آكيرشوس في تسعينيات القرن التاسع عشر. اليوم، يُعتقد أنها من بين أكثر الأماكن مسكونة في العالم.

ويقال إن القلعة تطاردها أشباح عديدة، أشهرها كلب وإمرأة وكانت موقعا لعمليات الإعدام النازية.

قلعة أكرشوس، النرويج

8. قلعة بنجاره، الهند

تقع قلعة بنجاره، التي يعتقد أنها أكثر الأماكن مسكونة بالأشباح في الهند وآسيا، في مدينة مدمرة في ولاية راجاستان.

قلعة بنجاره، الهند

وخارج هذه القلعة يمكن رؤية لافتات تقول يمنع دخولها قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس.

المصدرتايمز أوف انديا، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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