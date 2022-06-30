8 من أكثر الأماكن المسكونة في العالم (صور)

وطن– من الجنيات و الأرواح إلى الأشباح، عالمنا مليء بقصص الرعب التي تطارد البشر منذ وقت طويل.

ومن الهند واليابان إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كل دولة لديها قصصها ومناطقها المسكونة.

وفي هذا الأطار، نشرت صحيفة تايمز أوف انديا قائمة تحتوي على أكثر الأماكن في العالم التي قيل أنها مسكونة.

1. جزيرة بوفيليا، إيطاليا

للوصول إلى جزيرة بوفيليا الجميلة، يتعين على المرء القيام برحلة قصيرة من البندقية.

استخدمت جزيرة بوفيليا في يوم من الأيام كمنطقة من مناطق الحجر الصحي في إيطاليا لأولئك الذين يعانون من الطاعون القاتل وإضافة إلى ذلك، تم استخدام الجزيرة كملاذ للمصابين بالجنون في أوائل القرن العشرين.

اليوم، يقال أن الجزيرة تعتبر من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح في العالم. ولهذا السبب، لا يسمح بزيارتها.



2. مقبرة هاي جيت، إنجلترا

تقع مقبرة هاي جيت في شمال لندن، وقد تم افتتاحها عام 1839.

تعتبر هذه المقبرة من أكثر الأماكن المسكونة بالأشباح على وجه الأرض، وهي مقبرة دفن فيها أكثر من 1،70،000 شخص.

تحظى هذه المقبرة بشعبية كبيرة بسبب الأحداث الغامضة والظواهر الخارقة التي وقعت فيها وقد قيل أنه كان هناك مصاص دماء يتجول فيها يبلغ طوله 7 أقدام وله عيون حمراء.

درجة الحرارة داخل المقبرة منخفضة جدا ويعتقد أن مصاص الدماء هو السبب وراء ذلك.

3. غابة هويا باكيو، رومانيا

تلقب غابة هويا باكيو Hoia–Baciu الواقعة في كلوج – رومانيا بمثلث برمودا ترانسلفانيا وتوجد فيها العديد من الأشجار المنحنية ذات المظهر المخيف.

اشتهرت الغابة بشكل خاص بمشاهدتها للأجسام الغريبة خاصة في عام 1968 حيث شوهد جسم غامض فوق الغابة مباشرة ومنذ ذلك الحين، حصلت الغابة على لقب كونها واحدة من أكثر المواقع المسكونة في العالم.

يقول السكان المحليين أن هناك بوابة تجعل زوار الغابة يختفون.

غالباً ما يبلغ الزوار عن مشاعر القلق الشديدة والشعور بالصداع ونوبات من الغثيان أثناء دخولهم إليها.

4. قلعة شاتو دي بريساك ، فرنسا

تسمى قلعة شاتو دي بريساك المكونة من سبعة طوابق بـ“قلعة السيدة الخضراء” أو شبح شارلوت.

وفقا للأسطورة، قتلت شارلوت، الابنة غير الشرعية للملك تشارلز السابع، على يد زوجها بعد اكتشاف علاقتها الغرامية.

يزعم الزوار أنهم شاهدوا “السيدة الخضراء”، التي سميت باسم لون فستانها، وهي تتجول في غرفة البرج.

5. سفينة الملكة ماري، كاليفورنيا

علقت سفينة “كوين ماري” في مدينة لونج بيتش بكاليفورنيا، وأصبحت واحدة من أكثر الأماكن رعباً في العالم.

خلال فترة إبحارها، مات بداخلها أكثر من 50 شخصًا ومازالت اطيفاهم تسكن السفينة حسب ما قيل.

6. قلعة ولفز إيغ ، ألمانيا

يؤمن السكان المحليون بأن هذه القلعة التي يبلغ عمرها 800 عام، في بلدية ولفز إيغ بألمانيا، تطاردها امرأة تخيف أي زائر عابر.

ويشاع أن الشبح يعود لسيدة تدعى كلارا فون هيلفينشتاين، قيل إنها قُتلت على يد زوجها.

وتحولت القلعة المهجورة إلى وجهة سياحية يأتيها العديد من الزوار في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

7. قلعة أكرشوس، النرويج

تم بناء قلعة آكيرشوس في تسعينيات القرن التاسع عشر. اليوم، يُعتقد أنها من بين أكثر الأماكن مسكونة في العالم.

ويقال إن القلعة تطاردها أشباح عديدة، أشهرها كلب وإمرأة وكانت موقعا لعمليات الإعدام النازية.

8. قلعة بنجاره، الهند

تقع قلعة بنجاره، التي يعتقد أنها أكثر الأماكن مسكونة بالأشباح في الهند وآسيا، في مدينة مدمرة في ولاية راجاستان.

وخارج هذه القلعة يمكن رؤية لافتات تقول يمنع دخولها قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس.