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حياتنا

والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن إدمان شيرين عبدالوهاب ومحاولات إنقاذها!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
والد حسام حبيب يكشف مفاجأة عن إدمان شيرين عبدالوهاب ومحاولات إنقاذها! watanserb.com
شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

وطن– خرج والد الفنان المصري حسام حبيب، عن صمته، ورد على تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب الأخيرة عن نجله، ونفيها وجود أي خلاف بينهما. وأنه لم يرفع السلاح عليها أو حاول الاستيلاء على أموالها.

علاقتهما مدمرة

وقال حسين حبيب، والد حسام: “أنا مبقتش عارف علاقتهم ماشية إزاي. بس مستغرب إنها بتقول كدا مع أن المحامين اتكلموا على المشكلة اللي حصلت بينهم والموضوع وصل للشرطة.. ولكن عمومًا الزواج بينهم أصبح مستحيلا وأصبحت علاقتهما مدمرة”.

وواصل والد حسام حبيب في حديثه لصحيفة “القاهرة 24”: “أتمنى يبعدوا عن بعض شوية ويفضلوا صحاب؟ لأن الصحوبية حاليًا بقت أفضل من الزواج وفيها ثقة ودعم أكتر”.

حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

وزاد: “هما مش متفقين من الأول لأن طباعهم وشخصيتهم مختلفة عن بعض. وشيرين بتحب الشهرة والميديا وأن الناس كلها تتكلم عليها، على عكس حسام. اللي بيلتزم بالصمت دائما مع إنه بيتأذي أحيانا”.

إدمان أدوية

وادعى حسين حبيب أن هناك أشخاصاً حول شيرين يحاولون استغلال أموالها.

وقال: “الأزمة بينها وبين حسام من الأشخاص اللي حوالين شيرين، بيحاولوا يسيطروا عليها، ويجروها لـ سكة الإدمان وتعاطي الأدوية. وكله بيحاول يستغل شهرتها وفلوسها، وابني كان بيحاول يحميها”.

وواصل: “حتى الدكاترة النفسيين، ممكن يضحكوا عليها ويخلوها تدمن أدوية؛ عشان مصلحتهم. والدنيا مبقاش فيها خير”.

واختتم والد حسام حبيب حديثه، مؤكدًا أنه لا يعلم شيئا عن علاقتهما الآن، ولكنه يتمنى أن يبتعد كلًا منهما عن الآخر.

ونفت شيرين في وقت سابق وجود أي خلاف بينها وبين حسام حبيب. وقالت في معرض إجابتها على سؤال أحد متابعيها إنه لم يتعدَّ عليها، ولم يرفع السلاح ضدها.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن حسام كان يحاول الحفاظ عليها، وعلى أموالها، وأنها إنسانة مسرفة، وهو من علَّمها كيفية الحفاظ على الأموال.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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