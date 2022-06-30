هيفاء وهبي بفستان فاضح ووضعيات غريبة كأنها تجلس على مقعد مرحاض.. ومتابعون: “الدنيا صيام اتقي الله”!

وطن– خضعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة وُصفت بأنها الأكثر إثارة منذ مسيرتها الفنية.

وضعيات جريئة

وظهرت هيفاء وهبي في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، بفستان أسود مُثير مكشوف عند منطقتي البطن والظهر.

واتخذت الفنانة اللبنانية وضعيات مثيرة أثناء التصوير لتُبرز قصة الفستان الجريئة التي تكشف أكثر مما تغطي.

وعلقت هيفاء على الصور: “لسنا مجبرين على تبرير المواقف، فالعين تُكذب نفسها اذا أحبّت.. والأذن تصدّق الغير إذا كَرهت”.

“اتقي الله”

وجاء في التعليقات على صور هيفاء: ” اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك . اليوم صيام ياهيفاء اتقي الله في الناس”.

ووافقه آخر الرأي قائلاً: “احنا في شهر فضيل. اتقوا الله في اللي بتنزلوه احنا في شهر حج الناس فيه بتصوم وباستغفر ويتذكر ربنا اكثروا من الاستغفار”.

وسخر متابع من الفنانة بالتعليق: ” ايه ياهيفا هي الفلوس قلت ولا ايه ؟!””.

مقعد مرحاض!

وشبه آخر وضعية هيفاء في الجلوس، بوضعية الجلوس على مقعد المرحاض، وكتب ساخراً: ” مش الحمام البلدي انتهي من زمان”.

وكتب آخر تعليقاً مشابهاً: ” الحمام مش من هنا”.

ووافقهما الرأي ناشطة سخرت بالقول: “واضح إنها حشرانة، باين”.

مساج مؤلم

وجاءت جلسة تصوير هيفاء الجريئة بعد أيام من توثيقها للحظة خضوعها لجلسة مساج على يد أخصائي في أحد المراكز المختصة بذلك.

وعبر خاصية “الستوري” في “انستجرام”، ظهرت هيفا وهبي بمقاطع فيديو وهي ممددة على بطنها مرتدية ملابس باللون الأبيض. بينما يقوم الأخصائي بتدليك مؤخرتها.

وقالت هيفا موجهة حديثها للجمهور: “عم نعمل فاكيوم، لايبومساج، تنزبط الجسوم”.

ثم ظهرت الفنانة اللبنانية بمقطع آخر، وهي تغطي وجهها من الألم، وتقول: “شوي بتوجع، بس مافي مشكلة، الأمر يستحق”.

وعلقت: “أنا سعيدة جداً من مثالية جسدي”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد هيفا لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج” ضمن ألبومها الغنائي الجديد.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمد الصاوي، توزيع هاني يعقوب.

وكان آخر أعمال هيفا الغنائية ديو “لو كنت” مع النجم ​أكرم حسني. وهي من كلمات وألحان أكرم حسنى، وتوزيع موسيقى توما.