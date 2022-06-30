هدف للتحريض ضد قطر.. مؤتمر صحفي لقناة فرنسية ممولة إماراتيا يمنى بفشل ذريع

وطن – كشف المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط عن تعرض قناة “Blast” الفرنسية الممولة من الإمارات، لفضيحة عقب عقدها مؤتمرا صحفيا في جنيف السويسرية بهدف التحريض على قطر بالاستعانة بالمرتزق المغربي الأصل والمقرب من أبوظبي عبدالله زهير.

وقال المجهر الأوروبي إن القناة الفرنسية عقدت مؤتمرا صحفيا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب مني بالفشل الذريع ولم يحضره سوى عدد محدود من العاملين في القناة نفسها، طرحت خلاله وقائع مريبة لتمرير فكرة معينة، من دون تقديم أي وثائق فيما جميع ما تم سرده بناء على “مصادر” مجهولة في حدث مدفوع لالتقاء الأجندات.

لم يحضر أحد

وكانت القناة قد أعلنت أنه تم إرسال الدعوات إلى منظمة العمل الدولية وأقسامها وإداراتها المختلفة، والنقابيين الأعضاء في المنظمة، والممثليات الدبلوماسية للحكومات والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلا أنه لم يحضر أي ممثل لتلك الجهات للمؤتمر مما سبب إحراجا كبيرا للقائمين عليه.

ولفت المجهر الأوروبي إلى أن عبدالله زهير الذي يعرف نفسه بأنه مستشارا دوليا في قانون العمل الدولي، زعم خلال المؤتمر الصحفي بأن قطر قدمت رشوة مالية بمبلغ 25 مليون دولار بشكل سري إلى منظمة العمل الدولية من أجل سحب شكوى ضدها تتعلق بملف العمال.

وأكد المجهر على أن المبلغ المقدم من قطر إلى منظمة العمل الدولية تم بشكل علني نظير تكاليف فتح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة والذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ولتنفيذ برامج فنية على مدار سنوات عديدة تخص ملف العمال.

إثارة قضايا قديمة

وأوضح المجهر الأوروبي أن عبدالله زهير ظهر مشتتا وكان القائمون على المؤتمر يطلبون منه أن يركز في الهدف من المؤتمر، في وقت ظلت مداخلته تشوبها المغالطات المفضوحة والتناقض الفج في حديثه من دون تقديم أي دلائل أو قرائن تثبت صحة ما جاء فيه وسط اتضاح نيته بالتحريض المفضوح ضد قطر مقابل تلفيه مبالغ مالية من الإمارات.

ولاحظ المجهر الأوروبي بأن مزاعم عبدالله زهير مضت عليها سنوات فيما يحاول حاليا إثارة القضية بتعليمات من لوبي الإمارات، علما أنه عمل طويلا لصالح المملكة العربية السعودية وحاليا يتبع لوبي أبوظبي.

وبحسب المجهر الأوروبي يعمد عبدالله زهير إلى تقديم نفسه على أنه مستشارا للمنطقة العربية في منظمة العمل الدولية منذ عام ٢٠١٤، وهو أمر غير حقيقي إذ أن المستشار للمنطقة في المنظمة الدولية هو ياسر حسن مصري الجنسية.

وعلم المجهر الأوروبي أن عبدالله زهير تربطه علاقات وثيقة مع لوبي الإمارات، لاسيما منال مسالمي التي تنشد بجهود الدعاية للإمارات في أوروبا ومهاجمة دولة قطر منذ سنوات.

وأكد المجهر الأوروبي على ان الفشل الذريع خيم على المؤتمر ولم يحضره سوى صحفيون من قناة (blast) الممولة من دولة الإمارات والذي يشوب عملها سلسلة فضائح ولا تحظى بمتابعة شعبية.

تأسيس قناة BLAST

وبحسب المجهر الأوروبي، فقد أسس قناة (blast) كل من سمية بن عيسى وهي صحفية سابقة في قناة فرانس 24، وتلفزيون مجلس الشيوخ سابقا، وماتياس إينثوفين وهو مدير مجتمعي في حزب ماكرون سابقا، متخصص في وسائل التواصل الاجتماعي، ودينيس روبرت وهو صحفي يساري غالبًا ما تمت مقاضاته بتهمة التشهير، إلى جانب سيرج فوبر والذي تقدم باستقالته مؤخرا.

تزايد الخلافات في القناة بسبب تقاسم الرشاوي الإماراتية

وكشف بأن القناة شهدت مطلع الشهر الجاري تزايد حدة الخلافات بين إدارتها على تقاسم الرشاوي المالية من الإمارات، ما أدى إلى طرد الصحفي سيرج فوبر ليرد الأخير بنشر مقطع فيديو يدين ممارسات الموقع حيث تمت مشاهدته أكثر من نصف مليون مرة على اليوتيوب ما تسبب في ضرر كبير لسمعة الموقع وأفقده أي مصداقية.

ويلاحظ أن القناة المذكورة الممولة من دولة الإمارات يتبني نهج التحريض على قطر وتبني استراتيجية التنديد غير المباشر، وهم يتخذون ذريعتين للنهوض بأجندتهم: حقوق العمال الذين يتعرضون للانتهاك واتهامات بالفساد.

وفي الأشهر الأخيرة، نشروا مقالات ومقاطع فيديو تُظهر كيف من المفترض أن قطر مولت المفكر برنارد هنري ليفي لتسريع الحرب في ليبيا ضد نظام معمر القذافي.

وذكر المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات ضاعف أنشطته في أوروبا وتقديم الرشاوي المالية لمضاعفة التحريض على قطر مع اقتراب حدث نهائيات كأس العالم 2022، والتغطية بالانتقادات إلى الدوحة على تعاظم تنديد البرلمان الاوروبي انتهاكات أبوظبي.

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