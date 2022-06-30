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رياضة

موراتا يعلن رحيله عن نادي يوفنتوس وهذه وجهته المقبلة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل موراتا عن نادي يوفنتوس الإيطالي watanserb.com
رحيل موراتا عن نادي يوفنتوس الإيطالي

وطن – أنهى النجم الإسباني ألفارو موراتا 29 عاماً، رحلته داخل صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي بعد موسمين كاملين على سبيل الإعارة، قادماً من فريق أتلتيكو مدريد.

وقال موراتا في منشور له عبر حسابه الشخصي (الانستغرام)، الخميس، ” لطالما دافعت عن ألوان هذا القميص بكل قوتي، وسأبقى دائماً مشجعاً ليوفنتوس”.

كما وأضاف، ” أتيحت لي الفرصة لأظهر لأولادي ما يعنيه يوفنتوس، كشكل من أشكال الحياة وسيحملون هذا في قلوبهم دائماً”.

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وختم موراتا، ” شكراً لجميع رفاقي وموظفي ومديري هذا النادي، شكراً للذين يعملون خلف الكواليس لساعات طويلة لنا .. أنتم شعب رائع!”.

رحيل موراتا عن يوفنتوس

من جهته، أعلن نادي يوفنتوس ( السيدة العجوز)، عن نهاية مشوار الإسباني موراتا، في تغريده نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع ( تويتر)، قائلاً: ” لقد انتهت مغامرة ألفارو موراتا، سيبقى هدفه الأخير والرائع. ذلك الذي سجله في مرمى لاتسيو آخر ظهور له بقميص اليوفي”.

فيما لم يكشف عن وجهته المقبلة، في ظل عقده الممتد مع ناديه السابق أتلتيكو مدريد حتى صيف عام 2023، إلا أن المؤشرات المحتملة هو العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة هذه المرة. وفق التقارير الصحفية.

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مسيرته الكروية

ولعب موراتا مع كبار الأندية في القارة الأوروبية، منذ احتراف عالم كرة القدم عام 2010، كان من أبرزها ريال مدريد، يوفنتوس، تشيلسي، أتلتيكو مدريد.

وحصد الإسباني ألفارو، لقب الدوري الإيطالي ( الكالتشيو) مرتين، وكأس إيطاليا 3 مرات، خلال مشواره مع السيدة العجوز.

وختم نادي يوفنتوس الموسم المنصرم في رابع جدول ترتيب الدوري الإيطالي. برصيد 70 نقطة، محافظاً بذلك على بطاقة التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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المصدروطن + ألفار موراتا + نادي يوفنتوس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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