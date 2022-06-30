مفاجأة حول جثة شيماء جمال يفجرها الطب الشرعي.. “181” مجهول!

وطن– فجر مصدر مطلع بالطب الشرعي في مصر، مفاجأة جديدة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج بسبب خلافات أسرية.

جثة مجهولة!

وكشف المصدر بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، أن جثمان شيماء جمال مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181». وذلك لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

وأوضح المصدر أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين. وذلك بناءًا على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

تحليل البصمة الوراثية

وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءً على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وسيتم أيضاً أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها.

وأوضح المصدر أن الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم الجثمان لسيدة أخرى.

وذكرت صحيفة “الشروق” المصرية في وقت سابق، أن صور جثمان شيماء جمال أظهرت أنه تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة حارقة. حتى أصبحت الجثة بحالة انتفاخ مع بدء تعفن بعض الأجزاء. في حين فقدت أجزاء أخرى بعد تعرضها للتنكيل.

محافظة السويس

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، صباح اليوم القبض على أيمن حجاج بعد أنباء هروبه إلى دبي، بعدما تمكنت من تحديد مكان اختباء قاتل شيماء جمال في محافظة السويس.

هذا وقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.