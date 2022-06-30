الرئيسيةحياتنامفاجأة حول جثة شيماء جمال يفجرها الطب الشرعي.. "181" مجهول!
حياتنا

مفاجأة حول جثة شيماء جمال يفجرها الطب الشرعي.. “181” مجهول!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مفاجأة حول جثة شيماء جمال يفجرها الطب الشرعي..
شيماء جمال

وطن– فجر مصدر مطلع بالطب الشرعي في مصر، مفاجأة جديدة في واقعة مقتل المذيعة شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج بسبب خلافات أسرية.

جثة مجهولة!

وكشف المصدر بحسب ما نقلت صحيفة “الوطن” المصرية، أن جثمان شيماء جمال مسجل في دفتر الجثث المجهولة في مشرحة زينهم تحت رقم «181». وذلك لحين ظهور نتيجة تحليل البصمة الوراثية «دي إن إيه»، والتأكد من أنه يخص المذيعة أم لسيدة أخرى.

وأوضح المصدر أن مأمورية من الطب الشرعي انتقلت مساء يوم الاثنين الماضي إلى مزرعة بمنطقة البدرشين. وذلك بناءًا على قرار من جهات التحقيق، لاستخراج جثة مدفونة بتلك المزرعة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى استخراج جثة سيدة وتعذر التعرف على ملامحها أو عمرها بسبب حالة التعفن الرمي الكامل التي تعاني منها.

شيماء جمال

تحليل البصمة الوراثية

وتابع المصدر أنه جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم بناءً على قرار جهات التحقيق كي يتم إجراء الصفة التشريحية للجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

وسيتم أيضاً أخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الطبي لإجراء تحليل البصمة الوراثية للتعرف على هويتها.

وأوضح المصدر أن الجثمان تم تسجيله في دفتر المجهولين الخاص بمشرحة زينهم تحت رقم 181، لحين الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية لمعرفة هل بالفعل الجثمان للمذيعة الشابة شيماء جمال أم الجثمان لسيدة أخرى.

وذكرت صحيفة “الشروق” المصرية في وقت سابق، أن صور جثمان شيماء جمال أظهرت أنه تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة حارقة. حتى أصبحت الجثة بحالة انتفاخ مع بدء تعفن بعض الأجزاء. في حين فقدت أجزاء أخرى بعد تعرضها للتنكيل.

محافظة السويس

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، صباح اليوم القبض على أيمن حجاج بعد أنباء هروبه إلى دبي، بعدما تمكنت من تحديد مكان اختباء قاتل شيماء جمال في محافظة السويس.

هذا وقد بدأت الأجهزة الأمنية في إجراءات نقل القاضي المرفوع عنه الحصانة، من السويس إلى أكتوبر، لبدء التحقيق معه.

شيماء جمال

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها. والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
الهدهد

القبض على قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج .. أين كان مختبئاً؟

الهدهد

كيف هرب قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج إلى دبي؟

الهدهد

صور قتل شيماء جمال تكشف مشاهد فظيعة لا يتخيلها عقل!

الهدهد

قتل شيماء جمال.. التحقيقات تكشف: من هو ابن عم المتهم الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة؟ (مفاجآت مدوية)

الهدهد

شهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)

الهدهد

شيماء جمال في تصريحات قبل مقتلها.. ماذا قالت عن تعذيب الرجل لزوجته؟

الهدهد

شيماء جمال.. محامي الشاهد الوحيد يكشف تفاصيل “دقيقة جدا” للحظات قتلها 

الهدهد

شيماء جمال.. أنباء عن هروب القاضي المصري المتهم بقتل زوجته الإعلامية

حياتنا

شيماء جمال.. أول صورة للقاضي بمجلس الدولة الذي قتلها وشوهها بماء النار (شاهد)

حياتنا

حساب المذيعة شيماء جمال على “فيسبوك” يثير حيرة متابعيها رغم الإعلان عن مقتلها

حياتنا

“راحت وما خرجتش”..عمرو أديب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المذيعة شيماء جمال

الهدهد

جثة شيماء جمال ومفاجأة صادمة.. كشف تفاصيل الجريمة وهوية زوجها القاضي القاتل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

“بلومبيرغ”: البطالة في السعودية تهبط إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2008

زيدان سيجتمع مع أمير قطر بعد تفعيل أحد شروطه لتدريب باريس سان جيرمان

خطبة “سرقة الخِصيتين” تطيح بأشهر خطباء الجمعة في بغداد (شاهد)

20 جثة لأشخاص ماتوا عطشاً في صحراء ليبيا (مشاهد صادمة)

بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.. وزارة الصحة العمانية تصدر قرارات وتوصيات عاجلة

والد نيرة أشرف يطالب السيسي بهذا الأمر بعد حكم الإعدام وهدية غير متوقعة من شركة سعودية! (فيديو)

“تمنيت موتهم بدلا من ترحيلهم”.. تغريدة عنصرية ضد الجالية المصرية تثير جدلا في الكويت

لماذا الشفاه البشرية حمراء أو وردية بحسب العلم؟

هدف للتحريض ضد قطر.. مؤتمر صحفي لقناة فرنسية ممولة إماراتيا يمنى بفشل ذريع

هيفاء وهبي بفستان فاضح ووضعيات غريبة كأنها تجلس على مقعد مرحاض.. ومتابعون: “الدنيا صيام اتقي الله”!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا