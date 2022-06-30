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لماذا الشفاه البشرية حمراء أو وردية بحسب العلم؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
طبقات الجلد على الشفاه رقيقة جدا وأقل من باقي طبقات الجلد الذي على الوجه watanserb.com
طبقات الجلد على الشفاه رقيقة جدا وأقل من باقي طبقات الجلد الذي على الوجه

وطن-قدم العلماء إجابة واضحة عن سبب ظهور شفاهنا باللون الأحمر أو الوردي.

لماذا الشفاه البشرية حمراء؟ لا يوجد شيء في أجسامنا عرضي، لذلك سنحاول شرح سبب هذا اللون الموجود في أحد الأجزاء الأساسية من أجسامنا.

لماذا لا يمتلك كل البشر بشرة سوداء؟

لماذا الشفاه البشرية حمراء؟

في هذا الشأن، قال نويل كاميرون، أستاذ علم الأحياء البشرية بجامعة لوبورو في المملكة المتحدة، لموقع WordsSideKick.com: “الشفاه ضرورية للأكل والتنفس  والتحدث، وهي تحتوي على حوالي مليون من النهايات العصبية وهذا هو السبب في أنها حساسة للغاية للتغيرات البيئية”.

وأوضح: “بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الشفاه حيوية بالنسبة “للأصوات الساكنة ثنائية الشفتين والشفوية وكذلك لتقريب حروف العلة والتي تسمح للإنسان بتكوين اللغة”.

لكن لماذا لديهاهذا اللون بالتحديد؟ ببساطة لأنه على عكس باقي الجسم، يحتوي الجلد الموجود على شفاهنا “فقط” على 3 أو 5 طبقات من الجلد، وهي رقيقة جدًا مقارنةً بجلد الوجه الذي يحتوي على ما يصل إلى 16 طبقة، وفقا لما ترجمته “وطن“.

بالإضافة إلى لون البشرة الفاتح  تحتوي الشفاه على عدد أقل من الخلايا الصبغية. نتيجة لذلك، تظهر الأوعية الدموية من خلال جلد الشفاه، ما يؤدي إلى ظهور لونها الأحمر بشكل ملحوظ.

الشفاه البشرية حساسية
الشفاه البشرية حساسية

في حالة الأشخاص الذين لديهم بشرة داكنة، فإن هذا النقص في طبقات الجلد يكون أقل وضوحًا لأن ببساطة “جلد الشفاه يحتوي على المزيد من الميلانين وبالتالي يكون أغمق بصريًا.

وأشار كاميرون إلى أن هناك أيضا اختلافات أخرى بين الشفاه وأجزاء أخرى من وجه الإنسان. فبشرة الشفاه رقيقة للغاية، وليست مشعرة ولا تحتوي على غدد عرقية.

لذلك فهي هشة نسبيا وجافة عند اللمس وتتشقق بسهولة. ولا تحتوي على طبقة الحماية المعتادة من زيوت العرق والجسم التي تحافظ على نعومة الجلد ويمنع العوامل الممرضة وينظم الدفء، لذلك تجف الشفاه بشكل أسرع وتصبح مشققة بسهولة أكبر”.

والشفاه، كما في باطن القدمين وراحة اليد، ليس بها بصيلات شعر، ولذلك لا ينمو الشعر فيها. وهذا لأن هذه الأجزاء من الجسم تكون أكثر فاعلية بدون شعر – سيكون من الأصعب بكثير انتزاع الأشياء إذا كانت راحة يدنا مشعرة، في حين أن شفاهنا ستكون أقل قدرة على الكلام الواضح إذا كان الشعر مثقلا بها.

الشفاه كما في باطن القدمين وراحة اليد، ليس بها بصيلات شعر
الشفاه كما في باطن القدمين وراحة اليد، ليس بها بصيلات شعر

هذا ويجب أن نضيف أن خبراء آخرين تحدثوا بالفعل في الماضي عن لون الشفاه للإشارة إلى الحالات الصحية. في الواقع، قلة من الناس يعرفون ذلك، فعندما تظهر الشفاه حمراء أكثر من المعتاد؛ فهي إشارة على أن الشخص يعاني من مشكلة في المعدة.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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