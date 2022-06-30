طريقة سهل للعثور على سيارتك المتوقفة من خلال تطبيق واتساب

وطن-إذا كنت ذاهبًا لقضاء إجازة هذا الصيف، فسيساعد اكتشاف خدعة واتساب للعثور على سيارتك المتوقفة بسرعة وسهولة، لا سيما إذا نسيت أن تحدد مكانها.

الواتساب، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط عليه. هناك وظائف معروفة للجميع، مثل مكالمات الفيديو الجماعية أو إرسال المستندات بخاصية PDF. ومع ذلك، هناك أشياء أخرى مفيدة للغاية وغير معروفة تمامًا، مثل العثور على السيارة المتوقفة.

الطريقة التقليدية لمعرفة المكان الذي تركت فيه سيارتك هي بمجرد توقفها، كتابة الشارع ورقمها على ورقة. لكن الآن، مع واتساب يمكنك القيام بذلك بطريقة أبسط بكثير.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية الحيلة خطوة بخطوة:

كيف يمكن العثور على السيارة المتوقفة مع واتساب

أول شيء يجب القيام به بحسب ترجمة “وطن“، وقبل كل شيء هو إجراء محادثة مع نفسك في التطبيق. إذا كنت لا تعرف كيفية إنشاء المحادثة، فعليك القيام بما يلي: