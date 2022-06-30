طريقة سهل للعثور على سيارتك المتوقفة من خلال تطبيق واتساب

وطن-إذا كنت ذاهبًا لقضاء إجازة هذا الصيف، فسيساعد اكتشاف خدعة واتساب للعثور على سيارتك المتوقفة بسرعة وسهولة، لا سيما إذا نسيت أن تحدد مكانها.
الواتساب، هو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا على مستوى العالم مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط عليه. هناك وظائف معروفة للجميع، مثل مكالمات الفيديو الجماعية أو إرسال المستندات بخاصية PDF. ومع ذلك، هناك أشياء أخرى مفيدة للغاية وغير معروفة تمامًا، مثل العثور على السيارة المتوقفة.
3 رسائل في واتساب احذر أن تفتحها!
الطريقة التقليدية لمعرفة المكان الذي تركت فيه سيارتك هي بمجرد توقفها، كتابة الشارع ورقمها على ورقة. لكن الآن، مع واتساب يمكنك القيام بذلك بطريقة أبسط بكثير.
فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية الحيلة خطوة بخطوة:
حيلة على تطبيق واتساب تساعدك على إخفاء مؤشر الكتابة
كيف يمكن العثور على السيارة المتوقفة مع واتساب
أول شيء يجب القيام به بحسب ترجمة “وطن“، وقبل كل شيء هو إجراء محادثة مع نفسك في التطبيق. إذا كنت لا تعرف كيفية إنشاء المحادثة، فعليك القيام بما يلي:
- بمجرد الدخول إلى التطبيق، حدد خيار “مجموعة جديدة”.
- ثم حدد إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، مثل شريكك أو أخيك.
- اكتب اسمًا للمجموعة واختر صورة (اختياري).
- عندما تنتهي من إنشاء المجموعة، قم بإزالة الشخص الآخر من المجموعة وبذلك تبقى أنت فقط.
- من المفيد جدًا إجراء محادثة مع نفسك على واتساب. يمكنك حفظ مقاطع فيديو للوصفات وروابط الأخبار التي تهمك. فيما يتعلق بالسيارة، بمجرد ركنها عليك ببساطة إرسال موقع مكان وجودك،
- للقيام بذلك، انقر فوق المقطع الموجود في أسفل يمين الشاشة وحدد “الموقع”. سيتم فتح الخريطة تلقائيًا على الهاتف ويمكنك الاختيار بين الموقع الموقع الحالي أو الأماكن القريبة.