الخميس, يونيو 30, 2022
الرئيسيةالهدهدصحفية سورية تبكي وتستغيث في تركيا وتفاعل كبير مع قصتها (فيديو)
الهدهد

صحفية سورية تبكي وتستغيث في تركيا وتفاعل كبير مع قصتها (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
صحفية سورية في تركيا watanserb.com
صحفية سورية في تركيا

وطن- ناشدت الناشطة الصحفية السورية “جودي عرش” المنظمات الحقوقية للمساعدة في إطلاق سراح زوجها الصحفي “رضوان هنداوي” الذي احتجزته السلطات التركية، الأربعاء، أثناء مراجعة دائرة الهجرة في ولاية إسطنبول من أجل تحديث بياناته، وذلك بحجة أن أوراق إقامته في تركيا غير نظامية.

وقالت زوجة “هنداوي” إنها قامت معه بتغطية الأحداث في حمص وتحديداً من حي الوعر المحاصر في السنوات الأولى للثورة، وغطيا عمليات التجويع والقتل الممنهج والقصف الذي مارسه النظام والحالات الإنسانية والتهجير لاحقاً.

إصابة واختطاف

وتعرض “رضوان” كما قالت خلال تلك الفترة لأكثر من إصابة، وهجرا قسراً إلى ريف حلب، وتعرضا هناك لتهديدات من أطراف مجهولة.

كما تعرض رضوان ـ بحسب رواية زوجته ـ لعملية خطف ومصادرة لمعدات عمله الصحفي، ولجآ إلى تركيا مرغمين وليس بإرادتهما في شباط 2011 وأصدر بطاقة الحماية “الكمليك” بشكل قانوني.

“تهم أسدية”

وأضافت الصحفية السورية أن زوجها ذهب،الأربعاء، إلى دائرة الهجرة لتحديث بيانات موجودة على هاتفه، وتم قيد الاسم بكلمة “موجود” بشكل رسمي على برنامج “الإي دولات” ولديه -حسب قولها- حساب بنك باسمه.

بالإضافة إلى معاملات عديدة في دوائر النفوس ومؤسسات حكومية تركية أخرى، ورغم ذلك تم اتهامه بالتزوير وهذه التهمة شبيهة كما قالت بالتهم التي يواجهها السوريون لدى نظام الأسد.

ونفت جودي أي تهمة وجهت لزوجها بتزوير الوثائق الثبوتية، مؤكدة أنه أجرى العشرات من العمليات الرسمية في دائرة النفوس وغيرها من دوائر الدولة دون أي مشاكل.

وناشدت “جودي عرش” المنظمات الحقوقية التدخل لوقف ترحيل زوجها والعشرات من أمثاله، مطالبة الحكومة التركية بتحمل مسؤلياتها لحماية اللاجئين ووضع حد للممارسات العنصرية وغير العادلة بحق السوريين على أراضيها.

ورحّلت السلطات التركية 34 ألفا و112 مهاجرا ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية منذ مطلع العام الحالي.

منع تنقل

وكانت عدة ولايات تركية أصدرت في شباط_ فبراير الماضي حزمة من القرارات التعسفية بحق اللاجئين منعت بموجبها تثبيت العنوان في 16 ولاية تركية جديدة.

والمدن الـ16 التي يُمنع فيها تثبيت عنوان جديد للسوريين، هي: (إسطنبول، هاتاي، أنقرة، إزمير، بورصة،انطاليا، صقاريا، كوجالي، موغلا، تيكرداغ، يالوفا، أدرنة، جناق قلعة كيركلاريلي، ودوزجة)، بالإضافة إلى أكثر من 800 حي موزعين في 52 ولاية.

مشروع عودة اللاجئين السوريين لسوريا يعود للواجهة واستطلاع رأي لـ”جس النبض”

المصدرفيسبوك ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

(وطن) تسلط الضوء على معاناة شابة سورية في تركيا وقصة أغرب من الخيال

الهدهد

مسيرة المثليين جنسياً في اسطنبول .. الشرطة فضّت الشواذ واعتقلت العشرات (شاهد)

تقارير

مفاجأة في ملف “خاشقجي” حدثت قبل 5 أيّام من زيارة محمد بن سلمان إلى تركيا

الهدهد

صحيفة تركية تكشف عن عروض اقتصادية ضخمة قدمها “ابن سلمان” لتركيا.. هذه تفاصيلها!

الهدهد

حملوا مسدسات كاتمة للصوت..فيديو يوثق اعتقال الخلية التي كانت تسعى لاستهداف إسرائيليين في تركيا

الهدهد

اعتداء جديد يطال عائلة سورية على يد عنصريين أتراك في ولاية “هاتاي” التركية

الهدهد

هذا السعودي فوق فوق.. “أردوغان” يفاجىء “ابن سلمان” بفرقة تركية تؤدي شيلة سعودية!

الهدهد

ابراهيم الحمد .. سيرة ذاتية لـ”شبيح” سوري برتبة عقيد منشق في تركيا

الهدهد

مصادر حكومية مصرية: محمد بن سلمان يسعى لمصالحة مصر مع تركيا والإخوان

الهدهد

ما فعله سوري بتركيا بعد عثوره على صندوق “ذهب وألماس” لا يُصدق

الهدهد

أتراك يطعنون لاجئة سورية وابنها وجنين في أحشائها بالسكاكين حتى الموت

تقارير

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء القادم

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بدر البوسعيدي يكشف عن كواليس داخلية وممارسات تُعيق خطة السلطان هيثم

الكشف عن وفاة سودانيين في “مجزرة مليلية” بالمغرب يستنفر الخرطوم

مفتي عُمان أحمد الخليلي.. مواقف رفعته من مفتي السلطنة إلى “مفتي الأمة”

موراتا يعلن رحيله عن نادي يوفنتوس وهذه وجهته المقبلة

مضيفو طيران يكشفون أفضل الأماكن للجلوس فيها عند السفر مع الأطفال

8 من أكثر الأماكن المسكونة في العالم (صور)

مساحات مخفية على متن الطائرات لا يسمح للركاب الدخول إليها (صور)

ريكاردو سواريز مدرباً للأهلي المصري .. تعرف على تفاصيل عقده

مليونية 30 يونيو.. احتجاجات الخرطوم تتحدى قمع السلطات وتخترق الطوق الأمني

بعد فضيحة “مجلة ماجد” الإماراتية.. MBC3 السعودية تروج للشذوذ الجنسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC