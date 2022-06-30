سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض محدود

وطن – سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في بنوك السودان.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.26 جنيه للبيع، مقارنة بما تم تسجيله أمس الأربعاء حيث بلغ سعر صرف الدولار 569.5 جنيها للشراء مقابل 573.7 جنيه للبيع.

وكان سـعر الدولار في السوق الموزاي (السوداء) بالسودان، قد شهد ارتفاعا كبيرا على غير المتوقع بنهاية تعاملات الأربعاء، مقابل الجنيه السوداني.

وأفاد متعاملون داخل السوق السوداء، بأن سعر العملة الخضراء وصل إلى رقم قياسي لأول مرة.

سـعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بلغ 576 جنيها بالسوق الموازي.

ولم يُعرف تحديدا سبب هذا الارتفاع المفاجئ بسـعـر الدولار، في السوق السوداء رغم التوقعات بهبوط سعر العملة الخضراء، بسبب قرارات البنك المركزي السوداني، وتحركات السلطات ضد تجار العملة.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وتشير توقعات منظمات دولية إلى أن نصف سكان السودان (حوالي 19 مليون نسمة) يواجهون خطر الجوع خلال عام 2022 بفضل هذه التحديات.

اقتصاديا أيضا، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عجزا قدره 1.2 مليار دولار.

وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، قد صرح بأن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات أكتوبر.