زوجة حاكم الشارقة تنشر صورة لنجلها خالد القاسمي الذي توفي بتسمم المخدرات

وطن – مع الذكرى الثالثة لوفاته، استذكرت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نجلها مصم الأزياء خالد القاسمي، المرتبطة وفاته بتسممه بالمخدرات بعد تعاطيه الكوكايين وحمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”.

ونشرت الشيخة جواهر القاسمي، عبر حسابها الرسميّ في “تويتر”، صورة نجلها خالد ويبدو فيها على متن رحلة بحرية. وارفقت الصورة بتعليق: “we miss u – نشتاقك” .

وتلقت الشيخة جواهر، دعماً وتضامناً من المغردين، الذين دعوا له بالرحمة.

ربنا يرحمه ويجبر قلبك ويطيل في عمرك يارب 🙏 — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) June 30, 2022

الله يرحمه ويغفر له ويجبر قلوبكم — Shurouq Lashkri (@ShurouqLashkri) June 30, 2022

الله يعوضه شبابه الجنه — ندى فاضل (@Nada_Fadel) June 30, 2022

الله يرحمه ويصبركم. — سلطان سعود القاسمي (@SultanAlQassemi) June 30, 2022

وعُثر على القاسمي البالغ من العمر 39 عامًا، ميتًا في الأول من يوليو/تموز 2019 في شقته الفاخرة غربي لندن. حيث كان يتعاطى المخدرات مع رجل آخر في الليلة السابقة، وفقًا لموقع “الغارديان”

وفي 2 يوليو/ تموز عام 2019، أعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، في العاصمة البريطانية لندن، فيما أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

View this post on Instagram A post shared by HH Shk Dr Sultan AlQasimi (@hhshkdrsultan)

في حين كان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة.

لكنّ تقرير علم السموم، اشار الى أنّ القاسمي، صاحب علامة الأزياء التجارية “قاسمي هوم” في بريطانيا، تعاطى جرعة كبيرة من حمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”، وجرعة أقل من الكوكايين، وورد أنّ أقاربه لم يكونوا موجودين في الشقة، وأنّ عاملة التنظيف “ماريا كيسوهانيان” وجدته ميتًا على الأرض بجانب الأريكة، وأشادت به أمام المحكمة.

ويذكر أنّ الشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، الأخ الأكبر لخالد القاسمي، توفي في سنّ الـ24، في منزل عائلته شرقي غرينستيد عام 1999، جراء تعاطي جرعة زائدة من الهيروين.

وللشيخ القاسمي أربعة بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين.

بينما كان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. التي أنجبت له أيضا ثلاث بنات وولد واحد.