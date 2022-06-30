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زوجة حاكم الشارقة تنشر صورة لنجلها خالد القاسمي الذي توفي بتسمم المخدرات

مع حلول الذكرى الثالثة لوفاته في لندن

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة watanserb.com
صلاة الجنازة على خالد القاسمي نجل حاكم الشارقة

وطن – مع الذكرى الثالثة لوفاته، استذكرت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، زوجة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نجلها مصم الأزياء خالد القاسمي، المرتبطة وفاته بتسممه بالمخدرات بعد تعاطيه الكوكايين وحمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”.

ونشرت الشيخة جواهر القاسمي، عبر حسابها الرسميّ في “تويتر”، صورة نجلها خالد ويبدو فيها على متن رحلة بحرية. وارفقت الصورة بتعليق: “we miss u – نشتاقك” .

وتلقت الشيخة جواهر، دعماً وتضامناً من المغردين، الذين دعوا له بالرحمة.

وعُثر على القاسمي البالغ من العمر 39 عامًا، ميتًا في الأول من يوليو/تموز 2019 في شقته الفاخرة غربي لندن. حيث كان يتعاطى المخدرات مع رجل آخر في الليلة السابقة، وفقًا لموقع “الغارديان”

خالد بن سلطان القاسمي watanserb.com
تشييع خالد بن سلطان القاسمي

وفي 2 يوليو/ تموز عام 2019، أعلن ديوان حاكم الشارقة وفاة خالد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، في العاصمة البريطانية لندن، فيما أمر ديوان رئيس الدولة بتنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.

في حين كان خالد، البالغ من العمر 39 عاما، آخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما.

خالد بن سلطان القاسمي
خالد بن سلطان القاسمي

ولم تعلن رسميا أسباب الوفاة.

لكنّ تقرير علم السموم، اشار الى أنّ القاسمي، صاحب علامة الأزياء التجارية “قاسمي هوم” في بريطانيا، تعاطى جرعة كبيرة من حمض “غاما هيدروكسي بيوتريك”، وجرعة أقل من الكوكايين، وورد أنّ أقاربه لم يكونوا موجودين في الشقة، وأنّ عاملة التنظيف “ماريا كيسوهانيان” وجدته ميتًا على الأرض بجانب الأريكة، وأشادت به أمام المحكمة.

لم تعلم الإمارات أسباب وفاة خالد بن سلطان القاسمي
لم تعلم الإمارات أسباب وفاة خالد بن سلطان القاسمي

ويذكر أنّ الشيخ محمد بن سلطان بن محمد القاسمي، الأخ الأكبر لخالد القاسمي، توفي في سنّ الـ24، في منزل عائلته شرقي غرينستيد عام 1999، جراء تعاطي جرعة زائدة من الهيروين.

وللشيخ القاسمي أربعة بنات، وولدان (توفي كلاهما)، من زيجتين.

حاكم الشارقة watanserb.com
حاكم الشارقة سلطان بن محمد القاسمي

بينما كان خالد من زوجته الثانية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. التي أنجبت له أيضا ثلاث بنات وولد واحد.

المصدررصد تويتر - وطن - الغارديان
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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