ريكاردو سواريز مدرباً للأهلي المصري .. تعرف على تفاصيل عقده

وطن – أعلن نادي الأهلي المصري بشكل رسمي التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز صاحب ال47 عاماً، لتولي مهام تدريب المارد الأحمر، خلفاً للمدرب المؤقت سامي قمصان الذي قدم النتائج الجيدة بعد رحيل الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وتعاقد البرتغالي سواريز المدير الفني السابق لفريق جيل فيسينتي، الذي يحتل خامس جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز مع نهاية الموسم، لمدة موسمين كاملين مع استكمال تولي قيادة المباريات المتبقية للمارد الأحمر لهذا الموسم.

ريكاردو سواريز مدرب الأهلي المصري

وكان قد توصل إلى اتفاق كامل مع رئيس نادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب وبرفقة ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، الأربعاء، انتهى بإتمام كلا الطرفين كافة إجراءات التعاقد مدرباً للفريق.

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كما وتمسك الأهلي بمدرب الحراس ميشيل بانكون للبقاء مع المارد الأحمر، حيث كُلف بالإشراف على تدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين. جاء القرار بعد إقدام المدرب الجديد سواريز مساعدين له من ضمنهم مدرب للحراس.

🦅| الأهلي يكلف ميشيل يانكون بالإشراف علي تدريب حراس المرمي في قطاع الناشئين.#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/XuyvImYG8o — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 30, 2022

ريكاردو سواريز وأبرز محطاته الكروية

ودرب البرتغالي ريكاردو سواريز خلال مشواره التدريبي الذي بدأ في عام 2005، 13 نادياً في دولة البرتغال، كان من أبرزهم ديبورتيفو أفيس الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة. لكن باقي الأندية الأخرى فهي تلعب في دوري الدرجة الثانية.

ونجح في آخر محطاته قبل التوقيع مع الأهلي المصري، في قيادة فريق جيل فيسينتي. الذي تولي تدريبه عام 2020، في حجز بطاقة التأهل لمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

🚨| الأهلي يُقدم << سواريش >> لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي غداً .🦅 pic.twitter.com/DAPK6Mr3V3 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 30, 2022

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راتب ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي المصري وقع مع البرتغالي سواريز على عقد يمتد حتى صيف عام 2023. وبراتب مليون و500 ألف يورو سنوياً، إلى جانب مكافأة راتب 3 شهور. حال التتويج بأفريقيا والدوري المصري الممتاز.

كما وبينت تلك التقارير، بأن الشرط الجزائري لفسخ التعاقد مع المدرب سواريز، سيكون ب250 ألف يورو في حال قرر رحيله.

أحمد حسام ميدو 🎙️

🗨️مرتب ريكاردو سواريز مع الأهلي سيكون مليون و500 ألف يورو، ومكافأة راتب 3 شهور حال التتويج بأفريقيا وشهرين حال التتويج بلقب الدوري pic.twitter.com/fKwnTzrKrz — kora11.com (@kora11) June 27, 2022

وتعد الطريقة المفضلة لمدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريز هي 4-3-3، فهل سينجح في قيادة تدريب الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، ويعيد ذكريات مواطنه مانويل جوزيه. الذي حقق مع الفريق الأرقام القياسية على صعيد الألقاب والنتائج؟!

ويحتل فريق الأهلي المصري ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بيراميدز، و7 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة لهذا الموسم.

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