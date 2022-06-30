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رياضة

ريكاردو سواريز مدرباً للأهلي المصري .. تعرف على تفاصيل عقده

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريز watanserb.com
المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز

وطن – أعلن نادي الأهلي المصري بشكل رسمي التعاقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز صاحب ال47 عاماً، لتولي مهام تدريب المارد الأحمر، خلفاً للمدرب المؤقت سامي قمصان الذي قدم النتائج الجيدة بعد رحيل الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني.

وتعاقد البرتغالي سواريز المدير الفني السابق لفريق جيل فيسينتي، الذي يحتل خامس جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز مع نهاية الموسم، لمدة موسمين كاملين مع استكمال تولي قيادة المباريات المتبقية للمارد الأحمر لهذا الموسم.

ريكاردو سواريز مدرب الأهلي المصري

وكان قد توصل إلى اتفاق كامل مع رئيس نادي الأهلي المصري الكابتن محمود الخطيب وبرفقة ياسين منصور رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، الأربعاء، انتهى بإتمام كلا الطرفين كافة إجراءات التعاقد مدرباً للفريق.

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كما وتمسك الأهلي بمدرب الحراس ميشيل بانكون للبقاء مع المارد الأحمر، حيث كُلف بالإشراف على تدريب حراس المرمى في قطاع الناشئين. جاء القرار بعد إقدام المدرب الجديد سواريز مساعدين له من ضمنهم مدرب للحراس.

ريكاردو سواريز وأبرز محطاته الكروية

ودرب البرتغالي ريكاردو سواريز خلال مشواره التدريبي الذي بدأ في عام 2005، 13 نادياً في دولة البرتغال، كان من أبرزهم ديبورتيفو أفيس الذي يلعب في دوري الدرجة الممتازة. لكن باقي الأندية الأخرى فهي تلعب في دوري الدرجة الثانية.

ونجح في آخر محطاته قبل التوقيع مع الأهلي المصري، في قيادة فريق جيل فيسينتي. الذي تولي تدريبه عام 2020، في حجز بطاقة التأهل لمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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راتب ريكاردو سواريز مع الأهلي المصري

وأفادت تقارير صحفية مصرية، بأن الأهلي المصري وقع مع البرتغالي سواريز على عقد يمتد حتى صيف عام 2023. وبراتب مليون و500 ألف يورو سنوياً، إلى جانب مكافأة راتب 3 شهور. حال التتويج بأفريقيا والدوري المصري الممتاز.

كما وبينت تلك التقارير، بأن الشرط الجزائري لفسخ التعاقد مع المدرب سواريز، سيكون ب250 ألف يورو في حال قرر رحيله.

وتعد الطريقة المفضلة لمدرب الأهلي الجديد ريكاردو سواريز هي 4-3-3، فهل سينجح في قيادة تدريب الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة، ويعيد ذكريات مواطنه مانويل جوزيه. الذي حقق مع الفريق الأرقام القياسية على صعيد الألقاب والنتائج؟!

ويحتل فريق الأهلي المصري ثالث جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 44 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بيراميدز، و7 نقاط عن غريمه التقليدي فريق الزمالك المتصدر برصيد 51 نقطة لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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