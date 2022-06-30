حيلة عمليّة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً لتحقي الأهداف

وطن – لكي تكون ناجحًا، عليك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ولدى الخبراء بعض النصائح لتحقيق ذلك.

يعد تعلم اتخاذ القرارات الناجحة مهارة مهمة جدًا لتكون شخصًا ناجحًا وتحقق أي هدف حددته لنفسك.

لن يؤدي القرار السيئ دائمًا إلى تدمير حياتك، ولكنه قد يمنعك من الوصول إلى الهدف أو تحقيق نتائج جيدة في كل ما تفعله، ولهذا السبب عليك القيام بعملية ذهنية جيدة مسبقًا ولديك الأدوات اللازمة لذلك، مهما كان ما تفعله أو تقرره يمكنك التأكد من أنه للأفضل.

اتخذ جيف بيزوس، على سبيل المثال، قرارًا جيدًا بتوسيع موقع أمازون وتقديم المزيد على منصة مبيعات الكتب الخاصة به، ومن الواضح أن روبرت باتينسون اتخذ قرارًا جيدًا للغاية عندما وافق على أن يكون باتمان في أحدث أفلام دي سي، لكنهم اتخذوا أيضا بعذ القرارات السيئة، بحسب موقع “جي كيو” المكسيكي.

وهذا يحدث لنا جميعًا، فنحن نواجه عملية اتخاذ القرار دون معرفة ما سيحدث أو كيفستكون العواقب، لذا فإن هذا يضيف ضغطًا ويمكن أن يقودنا إلى ارتكاب الأخطاء أو تضييع فرصة مهمة ما.

بالنسبة لتلك الحالات، فإن موقع Harvard Business Review لديها طريقة جيدة للقيام بذلك، بما في ذلك بعض النقاط الرئيسية.

كيف تتخذ قرارات ناجحة:

كتب مارتن جي مور، خبير في موقع HBR، في مقال بعنوان “كيفية اتخاذ قرارات عظيمة، بسرعة” أنه من أجل اتخاذ قرار أفضل والقيام بذلك في الوقت المناسب ، تحتاج إلى التفكير في وجهات نظر متعددة ، ليس فقط الخاص بك.

يقول الخبير إنه من الجيد التشاور مع الأشخاص الذين يمكنهم المساهمة بشيء جيد وذا قيمة يساعد على تحقيق أهدافك والذين يمكنهم منحك منظورًا أفضل.

لا يعني ذلك أنه يتعين عليك اتخاذ القرار الذي يريده الآخرون، ولكن هذا يمكن أن يساعدك على أن تضع في اعتبارك بعض الأشياء التي ربما لم تفكر فيها وبعض المعلومات حول أفضل طريقة لحل الموقف أو المشكلة أو القضية التي قمت بها.

في النهاية، يجب أن تتخذ القرار ولكن وجود وجهات نظر مختلفة من قبل الخبراء، يمكن أن يرشدك إلى أفضل طريق ، ويقلل من خطر الوقوع في الخطأ أو الندم لاحقًا.

لعبة الصعاب

كتب والتر فريك، خبير آخر في هارفارد بزنس ريفيو في مقال بعنوان “3 طرق لتحسين اتخاذك للقرار” أنه يجب عليك محاولة التفكير في النتائج المحتملة لإجراء أو قرار، ولكن باستخدام بيانات ومعلومات حقيقية يمكنك قياسها.

من المهم أيضًا أن تفكر في “المستقبل”، الأمر الذي يجعلك تتخيل ماذا ييحدث بمجرد أن تقرر ، وما هي النتائج المحتملة وإلى أين يمكن أن يقودك كل هذا.

لكن الأمر لا يتعلق بالذهاب إلى أسوأ سيناريو أو قدر ممكن، بل يتعلق بالحصول على بيانات تساعدك على معرفة إلى أين يمكن أن يأخذك ما تخطط للقيام به.

بالإضافة إلى ذلك، يقول فريك إنه يجب عليك أيضًا أن تسأل نفسك “كم مرة يحدث هذا؟” وتقلل من مستوى الأمان لديك قليلاً، وهذا لا يعني أنك تفقد الثقة بنفسك أو بقراراتك، بل أنك تفتح عينيك قليلاً.

فهم السبب

أخيرًا، يقول مور أيضًا أنه إذا كنت ترغب في اتخاذ قرار فعال وسريع، فلا يجب عليك فقط التفكير فيما تريد تحقيقه ، ولكن أيضًا فهم سبب وصولك إلى هذه النقطة في المقام الأول، لذلك عليك تجنب المشكلة التي تظهر عدة مرات وتؤدي بك إلى تكرار العملية من البداية.