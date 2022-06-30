جديد أزمة شاكيرا وبيكيه .. هل ستعود له رغم الخيانة بعد هذه الصور!؟

وطن – رغم إعلان الإنفصال بينهما، وتوتر العلاقة التي قيل إن سببها الخيانة والمال، إلا أن المغنية الكولومبية شاكيرا، وصديقها السابق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، لم يقوما بحذف صورهما عن حساباتهما في انستغرام.

وبمراجعة حساب شاكيرا على انستغرام، نجد أنّ صوراً تجمعها ببيكيه، لا تزال موجودة على الحساب، وهذه تظرة على بعض الصور، كما تابعت وطن.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

وفي المقابل، تابعنا حساب جيرارد بيكيه على انستغرام، ووجدنا أنّ مدافع “البارسا”، وهو الآخر لا زال ينشر صوراً تجمعه بشاكيرا، ولم يقم بحذفها رغم ما وصلت إليه العلاقة بينهما .

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية