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جديد أزمة شاكيرا وبيكيه .. هل ستعود له رغم الخيانة بعد هذه الصور!؟

لم يقوما بحذف صورهما عن حساباتهما في انستغرام

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
شاكيرا وبيكيه watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن – رغم إعلان الإنفصال بينهما، وتوتر العلاقة التي قيل إن سببها الخيانة والمال، إلا أن المغنية الكولومبية شاكيرا، وصديقها السابق جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة الإسباني، لم يقوما بحذف صورهما عن حساباتهما في انستغرام.

وبمراجعة حساب شاكيرا على انستغرام، نجد أنّ صوراً تجمعها ببيكيه، لا تزال موجودة على الحساب، وهذه تظرة على بعض الصور، كما تابعت وطن.

 

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وفي المقابل، تابعنا حساب جيرارد بيكيه على انستغرام، ووجدنا أنّ مدافع “البارسا”، وهو الآخر لا زال ينشر صوراً تجمعه بشاكيرا، ولم يقم بحذفها رغم ما وصلت إليه العلاقة بينهما .

 

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سبب انفصال شاكيرا وبيكيه 

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات شاكيرا في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

لنسيان بيكيه .. شاهد ماذا تفعل شاكيرا!

المصدروطن - انستغرام - EsDiario  - ماركا
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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