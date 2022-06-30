تسريبات صوتية فاضحة لراموس وهو يتوسل من أجل الكرة الذهبية (فيديو)

وطن – نشرت صحيفة كونفدينشال الإسبانية تسريبات صوتية، فاضحة للنجم الإسباني سيرجيو راموس 36 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يتوسل لرئيس الاتحاد الإسباني من أجل مساعدته في نيل الكرة الذهبية عام 2019.

فضحية راموس مع الاتحاد الإسباني

ووجه الإسباني سيرجيو راموس رسالة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً (روبياليس)، يطلب مساعدته في الحصول على الكرة الذهبية عام 2019، قائلاً له: ” روبي، أنا لم أطلب منك أي شيء أبداً، ولكن اليوم أريد مساعدتك بأي طريقة لكي أفوز بها”. أي الكرة الذهبية.

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كما وأضاف راموس، ” أعتقد أنني قدمت عاماً مميزاً، كما أنني سأكون ممتناً لك طوال حياتي”.

رد روبياليس

ورد روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني آنذاك، على رسالة راموس، ” مرحباً راموس!، لقد قدمت عاماً رائعاً تهانينا. لكن الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ، لكنني سأحاول مساعدتك”.

صحيفة كونفدينشال لديها تسريبات صوتية لراموس وهو يتوسل لرئيس الاتحاد الأسباني لمساعدته في الفوز بالكرة الذهبية عام 2019 قال راموس 🗣️ "روبي، أنا لم اطلب منك أي شي أبدًا، ولكن اليوم أريد مساعدتك بأي طريقة لكي أفوز بها، أعتقد أنني قدمت عامًا مميزًا، سأكون ممتنًا لك طوال حياتي". pic.twitter.com/7zrhnxoSkQ — GOAL Arabia (@GoalAR) June 29, 2022

ليرد راموس عليه بعدها، ” أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات هي المفتاح لذلك. إنفانتينو سيكون الشخص المهم من أجل ذلك، وأنا معتمد على مساعدتك لي”. لتنتهي بذلك المحادثة بينهما.

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راموس وباريس سان جيرمان

وانتقل قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الصيف الماضي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق الملكي لتجديد عقده.

وشارك راموس منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2005، قادماً من صفوف نادي إشبيلية، 671 مباراة في مختلف المسابقات، نجح من خلالها من تسجيل 101 هدفاً وصناعة 40 تمريرة حاسمة.

❗️ Sergio Ramos’ message in 2020 to Luis Rubiales has been leaked: “Rubi, it was a special year for me. I would like you to help me as much as possible with the Ballon d’Or, with your contacts. I would appreciate it, not only for me, but for Spanish football.” @elconfidencial — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 29, 2022

كما وتوج مع الفريق ريال مدريد بالعديد من الألقاب المحلية القارية، من أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني 5 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

ولم يشارك كثيراً المتادور راموس مع فريق باريس سان جيرمان الموسم المنصرم، بسبب الإصابة. لكنه نجح في تسجيل الهدف الوحيد وصناعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى التتويج بأول ألقابه وهو الدوري الفرنسي الممتاز.

وينتهي عقد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام عام 2023 المقبل.

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