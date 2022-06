تسريبات صوتية فاضحة لراموس وهو يتوسل من أجل الكرة الذهبية (فيديو)

وطن – نشرت صحيفة كونفدينشال الإسبانية تسريبات صوتية، فاضحة للنجم الإسباني سيرجيو راموس 36 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يتوسل لرئيس الاتحاد الإسباني من أجل مساعدته في نيل الكرة الذهبية عام 2019.

ووجه الإسباني سيرجيو راموس رسالة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً (روبياليس)، يطلب مساعدته في الحصول على الكرة الذهبية عام 2019، قائلاً له: ” روبي، أنا لم أطلب منك أي شيء أبداً، ولكن اليوم أريد مساعدتك بأي طريقة لكي أفوز بها”. أي الكرة الذهبية.

كما وأضاف راموس، ” أعتقد أنني قدمت عاماً مميزاً، كما أنني سأكون ممتناً لك طوال حياتي”.

ورد روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني آنذاك، على رسالة راموس، ” مرحباً راموس!، لقد قدمت عاماً رائعاً تهانينا. لكن الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ، لكنني سأحاول مساعدتك”.

ليرد راموس عليه بعدها، ” أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات هي المفتاح لذلك. إنفانتينو سيكون الشخص المهم من أجل ذلك، وأنا معتمد على مساعدتك لي”. لتنتهي بذلك المحادثة بينهما.

وانتقل قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الصيف الماضي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق الملكي لتجديد عقده.

وشارك راموس منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2005، قادماً من صفوف نادي إشبيلية، 671 مباراة في مختلف المسابقات، نجح من خلالها من تسجيل 101 هدفاً وصناعة 40 تمريرة حاسمة.

❗️ Sergio Ramos’ message in 2020 to Luis Rubiales has been leaked:

“Rubi, it was a special year for me. I would like you to help me as much as possible with the Ballon d’Or, with your contacts. I would appreciate it, not only for me, but for Spanish football.” @elconfidencial

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 29, 2022