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رياضة

تسريبات صوتية فاضحة لراموس وهو يتوسل من أجل الكرة الذهبية (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تسريبات فاضحة لراموس وهو يتوسل رئيس الاتحاد الإسباني من أجل الكرة الذهبية watanserb.com
تسريبات فاضحة لراموس وهو يتوسل رئيس الاتحاد الإسباني من أجل الكرة الذهبية

وطن – نشرت صحيفة كونفدينشال الإسبانية تسريبات صوتية، فاضحة للنجم الإسباني سيرجيو راموس 36 عاماً، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يتوسل لرئيس الاتحاد الإسباني من أجل مساعدته في نيل الكرة الذهبية عام 2019.

فضحية راموس مع الاتحاد الإسباني

ووجه الإسباني سيرجيو راموس رسالة إلى رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقاً (روبياليس)، يطلب مساعدته في الحصول على الكرة الذهبية عام 2019، قائلاً له: ” روبي، أنا لم أطلب منك أي شيء أبداً، ولكن اليوم أريد مساعدتك بأي طريقة لكي أفوز بها”. أي الكرة الذهبية.

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كما وأضاف راموس، ” أعتقد أنني قدمت عاماً مميزاً، كما أنني سأكون ممتناً لك طوال حياتي”.

رد روبياليس

ورد روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني آنذاك، على رسالة راموس، ” مرحباً راموس!، لقد قدمت عاماً رائعاً تهانينا. لكن الفوز بالكرة الذهبية لا يعتمد عليّ، لكنني سأحاول مساعدتك”.

ليرد راموس عليه بعدها، ” أعلم أن الأمر لا يعتمد عليك، لكن العلاقات هي المفتاح لذلك. إنفانتينو سيكون الشخص المهم من أجل ذلك، وأنا معتمد على مساعدتك لي”. لتنتهي بذلك المحادثة بينهما.

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راموس وباريس سان جيرمان

وانتقل قائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس إلى صفوف باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الصيف الماضي. بعد فشل التوصل إلى اتفاق مع إدارة الفريق الملكي لتجديد عقده.

وشارك راموس منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2005، قادماً من صفوف نادي إشبيلية، 671 مباراة في مختلف المسابقات، نجح من خلالها من تسجيل 101 هدفاً وصناعة 40 تمريرة حاسمة.

كما وتوج مع الفريق ريال مدريد بالعديد من الألقاب المحلية القارية، من أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني 5 مرات، وكأس السوبر الإسباني 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات.

ولم يشارك كثيراً المتادور راموس مع فريق باريس سان جيرمان الموسم المنصرم، بسبب الإصابة. لكنه نجح في تسجيل الهدف الوحيد وصناعة أهداف أخرى، بالإضافة إلى التتويج بأول ألقابه وهو الدوري الفرنسي الممتاز.

وينتهي عقد الإسباني المخضرم سيرجيو راموس عقده مع باريس سان جيرمان في صيف عام عام 2023 المقبل.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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