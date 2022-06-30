“بي إن سبورت” تفجر مفاجأة بشأن حقوق الدوري الإيطالي وحقيقة “انتصار” “أبوظبي” عليها

وطن– كشف علي المسلماني، مدير أخبار شبكة “بي إن سبورتس” القطرية الرياضية، عن مفاجأة بشأن حقوق الدوري الإيطالي الذي كانت الشبكة القطرية تنافس عليه.

ويأتي ذلك بعدما ادعت تقارير إماراتية أن شبكة قنوات “أبوظبي” الرياضية، تفوقت على “bein sports” وانتزعت منها حقوق بث الدوري الإيطالي.

لكن الحقيقة بحسب ما كشف “المسلماني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” هي من انسحبت من المنافسة.

كل ما يُشاع ويتردد بأن أبوظبي الرياضية ( انتصرت ) أو فازت بحقوق الكالشيو على حساب beIN غير صحيح ❌ الخبر الصحيح والمؤكد بأن مجموعة beIN هي من انسحبت أصلاً من شراء حقوق الدوري الإيطالي 🚫🇮🇹 pic.twitter.com/rJwDnHwEdh — علي المسلماني (@AliAlmslmani) June 30, 2022

وقال ما نصه:”كل ما يُشاع ويتردد بأن أبوظبي الرياضية ( انتصرت ) أو فازت بحقوق الكالشيو على حساب beIN غير صحيح.”

وتابع موضحا:”الخبر الصحيح والمؤكد بأن مجموعة beIN هي من انسحبت أصلاً من شراء حقوق الدوري الإيطالي.”

الدوري الإيطالي على شاشة “أبوظبي” لـ3 سنوات

والخميس، كشفت وسائل إعلام إماراتية عن عودة الدوري الإيطالي لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة.

الدوري الايطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة ، جهد يستحق الشكر لادارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي ❤️ pic.twitter.com/EmP7rfMrI5 — علي سعيد الكعبي (@AlkaabiAs) June 30, 2022

من جانبه قال أيضا علي سعيد الكعبي، المعلق البارز بشبكة قنوات “أبوظبي” الرياضية:”الدوري الايطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة ، جهد يستحق الشكر لادارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي.”

وأكد ذلك عدد من الرياضيين والشخصيات الشهيرة في عالم كرة القدم، موضحين أنه بشكل رسمي سيبث الدوري الإيطالي على قنوات أبوظبي الرياضية بالنسبة للشرق الأوسط.

وكانت تقارير صحفية إيطالية سابقة، كشفت أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، قدمت عرضًا جديدًا لشراء حقوق بث الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لموسم 2022/2023.

حقوق بث الدوري الإيطالي

وكان هناك منافسة أيضًا من شركة أبوظبي للإعلام، من أجل الحصول على حقوق بث الكالشيو أيضًا.

قنوات ابوظبي الرياضية لم تتواجد في اي حدث الا وتركت بصمة وكذلك حال الدوري الايطالي لسنوات والان يعود لها بفريق عمل وادارة تراهن على كوادرها.هو تحدي لارضاء ذائقة المشاهد العربي الذي لا يتذكر الا الابداع منها .المسؤولية كبيرة واهلا بالكالتشيو مرة اخرى وان شاء الله تتبعها اخبار ساره pic.twitter.com/xkwMwbSFSR — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) June 30, 2022

شبكة قنوان “بي إن سبورت” كانت قد تخلت عن الحصول على حقوق الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بسبب عدم توصلها لاتفاق حول حقوق البث في الشرق الأوسط.

ولم تحصل أي قناة عربية وقتها على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، ليقرر الكالشيو بث مبارياته على قناة “السيريا أ” عبر منصة «يوتيوب»، بتعليق عربي، وحضور معلقين وإعلاميين عرب، كان أشهرهم السعودي فهد العتيبي.