الخميس, يونيو 30, 2022
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رياضة

“بي إن سبورت” تفجر مفاجأة بشأن حقوق الدوري الإيطالي وحقيقة “انتصار” “أبوظبي” عليها

باسل النجار
كتب باسل النجار
الدوري الإيطالي و أبوظبي watanserb.com
الدوري الإيطالي و أبوظبي

وطن– كشف علي المسلماني، مدير أخبار شبكة “بي إن سبورتس” القطرية الرياضية، عن مفاجأة بشأن حقوق الدوري الإيطالي الذي كانت الشبكة القطرية تنافس عليه.

ويأتي ذلك بعدما ادعت تقارير إماراتية أن شبكة قنوات “أبوظبي” الرياضية، تفوقت على “bein sports” وانتزعت منها حقوق بث الدوري الإيطالي.

لكن الحقيقة بحسب ما كشف “المسلماني” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن)، أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” هي من انسحبت من المنافسة.

وقال ما نصه:”كل ما يُشاع ويتردد بأن أبوظبي الرياضية ( انتصرت ) أو فازت بحقوق الكالشيو على حساب beIN غير صحيح.”

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وتابع موضحا:”الخبر الصحيح والمؤكد بأن مجموعة beIN هي من انسحبت أصلاً من شراء حقوق الدوري الإيطالي.”

الدوري الإيطالي على شاشة “أبوظبي” لـ3 سنوات

والخميس، كشفت وسائل إعلام إماراتية عن عودة الدوري الإيطالي لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة.

من جانبه قال أيضا علي سعيد الكعبي، المعلق البارز بشبكة قنوات “أبوظبي” الرياضية:”الدوري الايطالي يعود لشاشة أبوظبي الرياضية لثلاث سنوات قادمة ، جهد يستحق الشكر لادارة الشركة بعد مفاوضات طويله وهدية يستحقها جيل قادم موهوب من إعلامي هذا الوطن الغالي.”

وأكد ذلك عدد من الرياضيين والشخصيات الشهيرة في عالم كرة القدم، موضحين أنه بشكل رسمي سيبث الدوري الإيطالي على قنوات أبوظبي الرياضية بالنسبة للشرق الأوسط.

وكانت تقارير صحفية إيطالية سابقة، كشفت أن شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، قدمت عرضًا جديدًا لشراء حقوق بث الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لموسم 2022/2023.

حقوق بث الدوري الإيطالي

وكان هناك منافسة أيضًا من شركة أبوظبي للإعلام، من أجل الحصول على حقوق بث الكالشيو أيضًا.

شبكة قنوان “بي إن سبورت” كانت قد تخلت عن الحصول على حقوق الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بسبب عدم توصلها لاتفاق حول حقوق البث في الشرق الأوسط.

ولم تحصل أي قناة عربية وقتها على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، ليقرر الكالشيو بث مبارياته على قناة “السيريا أ” عبر منصة «يوتيوب»، بتعليق عربي، وحضور معلقين وإعلاميين عرب، كان أشهرهم السعودي فهد العتيبي.

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المصدربي إن سبورتس ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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