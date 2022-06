بعد وصف محمد صلاح الأفضل في العالم .. ساديو ماني يُعلق على تصريحه!

وطن – بعد أيام قليلة على وصف زميله السابق محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، عاد من جديد السنغالي ساديو ماني الذي انتقل حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف، للتعليق على تصريحه.

علق السنغالي ساديو ماني في تصريحات صحفية، بشأن تصريحه الذي رد به على زميله المصري محمد صلاح الذي وصفه بالأفضل في عالم الكرة المستديرة، بعد رسالة شكر الأخير لساديو خلال الفترة التي قضاها معه داخل فريق الريدز.

وكان المصري صلاح نجم فريق ليفربول، قد نشر مجموعة من الصور مع زميله السابق ساديو ماني بعد رحيله هذا الصيف والذهاب إلى نادي بايرن ميونخ، معلقاً عليها: ” لقد كانت رحلة رائعة!، أشكرك على كل هذه الأوقات السعيدة. كما وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة .. سنفتقدك”.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg

