الرئيسيةرياضةبعد وصف محمد صلاح الأفضل في العالم .. ساديو ماني يُعلق على...
رياضة

بعد وصف محمد صلاح الأفضل في العالم .. ساديو ماني يُعلق على تصريحه!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ساديو ماني يعلق على تصريحه على وصف محمد صلاح الأفضل في العالم watanserb.com
ساديو ماني يعلق على تصريحه على وصف محمد صلاح الأفضل في العالم

وطن – بعد أيام قليلة على وصف زميله السابق محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، عاد من جديد السنغالي ساديو ماني الذي انتقل حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف، للتعليق على تصريحه.

علق السنغالي ساديو ماني في تصريحات صحفية، بشأن تصريحه الذي رد به على زميله المصري محمد صلاح الذي وصفه بالأفضل في عالم الكرة المستديرة، بعد رسالة شكر الأخير لساديو خلال الفترة التي قضاها معه داخل فريق الريدز.

رسالة محمد صلاح ورد ساديو ماني

وكان المصري صلاح نجم فريق ليفربول، قد نشر مجموعة من الصور مع زميله السابق ساديو ماني بعد رحيله هذا الصيف والذهاب إلى نادي بايرن ميونخ، معلقاً عليها: ” لقد كانت رحلة رائعة!، أشكرك على كل هذه الأوقات السعيدة. كما وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة .. سنفتقدك”.

ليرد ساديو ماني على تغريده صلاح، ” عليك مواصلة ما تفعله .. أخي أنت الأفضل”.

اقرأ أيضاً: 

وقال نجم بايرن ميونخ الجديد ماني بشأن تصريحه، ” تصريحات محمد صلاح ؟! .. أنا لا أحب الحديث عن نفسي، رغم قول العديد من اللاعبين لي هذا الأمر كثيراً”.

كما وأضاف ماني، ” أنا أقول ذلك بشكل صريح بالنسبة لي، الفريق دائماً هو الشيء الأكثر أهمية، وأتطلع إلى مهمتي الجديدة مع بايرن ميونخ، وهناك شيء مهم وهو بذل قصاري جهدي على الدوام”.

راتب ساديو ماني

من جانب آخر، فقد كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية في وقت سابق، عن قيمة راتب ساديو ماني الذي سيتقاضاه مع نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، حيث يقدر قيمته ب20 مليون يورو سنوياً. ليكون بذلك اللاعب الأفريقي الأعلى أجراً متجاوزاً المصري محمد صلاح.

ونشر نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، صور للاعب السنغالي ساديو ماني، وهو يرتدي رقم (17). في إشارة إلى الرقم الذي سيرتديه مع العملاق البافاري داخل أرضية الملعب الموسم المقبل.

اقرأ أيضاً: 

مسيرته مع ليفربول

وأنهى السنغالي ماني الموسم المنصرم مع نادي ليفربول، متوجاً بلقبي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي. كما وفشل مع الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الذي نافس عليهما حتى الرمق الأخير.

كما وشارك ماني مع ليفربول في 269 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 120 هدفاً. وصناعة 48 هدفاً لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، قد تعاقد مع ماني حتى صيف 2025 بصفقة بلغت قميتها 35 مليون يورو.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + بيلد الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

هل محمد صلاح بالفعل في دائرة اهتمامات ريال مدريد ؟! .. تقرير يُجيب على هذا السؤال

رياضة

يفوق كل التوقعات .. تقرير يكشف عن راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ

رياضة

غابرييل جيسوس إلى أرسنال .. كم دفع الأخير لإتمام هذه الصفقة ؟!

رياضة

رونالدو يشعر بالاستياء من مانشستر يونايتد وتشيلسي يطرق الباب!

رياضة

رئيس بايرن ميونخ يفتح النار على برشلونة بتعليق ساخر!

رياضة

ريال مدريد يترصّد محمد صلاح .. مباحثاته مع ليفربول تتعثّر فهل يختطفه أنشيلوتي!؟

رياضة

ليس برشلونة .. صحيفة إنجليزية تكشف عن وجهة محمد صلاح المقبلة

رياضة

صلاح يُودع زميله ساديو ماني برسالة عاطفية والأخير يرد عليه

رياضة

بايرن ميونخ يوجه صدمة قوية إلى ليفاندوفسكي وبرشلونة

رياضة

رونالدو في وصلة رقص مع ابنة عمه بعد تحطم سيارته الفارهة (فيديو)

رياضة

بايرن ميونخ يحسم مستقبل ليفاندوفسكي بعد التوقيع مع ساديو ماني

رياضة

مبادرة إنسانية .. ساديو ماني يحول قريته إلى مدينة متكاملة الخدمات (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا