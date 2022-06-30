بعد وصف محمد صلاح الأفضل في العالم .. ساديو ماني يُعلق على تصريحه!

وطن – بعد أيام قليلة على وصف زميله السابق محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم المنصرم، عاد من جديد السنغالي ساديو ماني الذي انتقل حديثاً إلى صفوف بايرن ميونخ هذا الصيف، للتعليق على تصريحه.

علق السنغالي ساديو ماني في تصريحات صحفية، بشأن تصريحه الذي رد به على زميله المصري محمد صلاح الذي وصفه بالأفضل في عالم الكرة المستديرة، بعد رسالة شكر الأخير لساديو خلال الفترة التي قضاها معه داخل فريق الريدز.

رسالة محمد صلاح ورد ساديو ماني

وكان المصري صلاح نجم فريق ليفربول، قد نشر مجموعة من الصور مع زميله السابق ساديو ماني بعد رحيله هذا الصيف والذهاب إلى نادي بايرن ميونخ، معلقاً عليها: ” لقد كانت رحلة رائعة!، أشكرك على كل هذه الأوقات السعيدة. كما وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة .. سنفتقدك”.

It’s been quite a ride! Thank you for all the good times and I wish you all the best in your new adventure! You will be missed by all of us. pic.twitter.com/zndPry1mfg — Mohamed Salah (@MoSalah) June 22, 2022

ليرد ساديو ماني على تغريده صلاح، ” عليك مواصلة ما تفعله .. أخي أنت الأفضل”.

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وقال نجم بايرن ميونخ الجديد ماني بشأن تصريحه، ” تصريحات محمد صلاح ؟! .. أنا لا أحب الحديث عن نفسي، رغم قول العديد من اللاعبين لي هذا الأمر كثيراً”.

صلاح وماني يتبادلون الوداع. جميل جدا pic.twitter.com/oOCNC9zfXs — Imad د عماد (@ImadJasim7) June 23, 2022

كما وأضاف ماني، ” أنا أقول ذلك بشكل صريح بالنسبة لي، الفريق دائماً هو الشيء الأكثر أهمية، وأتطلع إلى مهمتي الجديدة مع بايرن ميونخ، وهناك شيء مهم وهو بذل قصاري جهدي على الدوام”.

راتب ساديو ماني

من جانب آخر، فقد كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية في وقت سابق، عن قيمة راتب ساديو ماني الذي سيتقاضاه مع نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، حيث يقدر قيمته ب20 مليون يورو سنوياً. ليكون بذلك اللاعب الأفريقي الأعلى أجراً متجاوزاً المصري محمد صلاح.

راتب ساديو ماني مع بايرن ميونخ 🇩🇪 : – سنوياً 19,800,000€ – شهرياً 1,650,000€ اصبح من اصحاب اعلى الرواتب في كرة القدم ⚽️ pic.twitter.com/FN2hSdOpU5 — E P L W O R L D (@EPLworld) June 27, 2022

ونشر نادي بايرن ميونخ عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر)، صور للاعب السنغالي ساديو ماني، وهو يرتدي رقم (17). في إشارة إلى الرقم الذي سيرتديه مع العملاق البافاري داخل أرضية الملعب الموسم المقبل.

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مسيرته مع ليفربول

وأنهى السنغالي ماني الموسم المنصرم مع نادي ليفربول، متوجاً بلقبي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي. كما وفشل مع الريدز في حصد لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الذي نافس عليهما حتى الرمق الأخير.

نهاية رحلة 5 سنوات من المتعة.. 5 سنوات من البطولات ✨🏆 صلاح وماني.. أقرب مما يتصوروه البعض 🥰🫂 pic.twitter.com/yzRR4Mr58V — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 24, 2022

كما وشارك ماني مع ليفربول في 269 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 120 هدفاً. وصناعة 48 هدفاً لزملائه.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي بايرن ميونخ ( البافاري)، قد تعاقد مع ماني حتى صيف 2025 بصفقة بلغت قميتها 35 مليون يورو.

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