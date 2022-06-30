بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا.. وزارة الصحة العمانية تصدر قرارات وتوصيات عاجلة

وطن– أصدرت المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض في وزارة الصحة بسـلطنة عمـان مجموعة من التوصيات للتقليل من خطر العدوى المكتسبة من جائحة كورونا.

وأوصت المديرية بإلزام العاملين الصحيين والمرضى والمراجعين بلبس الكمامة داخل أروقة المؤسسات الصحية.

وبحسب التعميم الذي أصدرته أصدرته المديرية فقد تضمنت التوصيات أيضا تشجيع العاملين الصحيين بأخذ الجرعة المعززة من لقاح كوفيد-19 لمن أمضى على تلقيه آخر جرعة أكثر من 6-9 أشهر، والفحص والفرز المبكر للحالات المشتبه بها سواء كانوا عاملين صحيين أو مرضى. عزل المرضى وتصنيفهم.

كما أوصت بعزل المرضى وتصنيفهم إلى مجموعات (مشتبه به أو إصابة مؤكدة )، والاستمرار في تنفيذ الضوابط الإدارية ومراقبتها ( منع التجمعات بمختلف أنواعها، إقرار إجازات مرضية للمصابين، والتقليل من عدد الزوار في المؤسسة الصحية).

اتباع الإجراءات الاحترازية

وحثت المديرية على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتقال العدوى في المؤسسات الصحية، ووجود فريق مختص في مكافحة العدوى في كل مؤسسة للإشراف على الإجراءات ومتابعة بيانات العدوى في المؤسسة.

وذكرت المديرية بأن التعميم يأتي بعد ازدياد أعداد الإصابات بين العاملين الصحيين على مستوى المؤسسات الصحية (الحكومية والخاصة) خصوصا مع زيادة التجمعات والفعاليات المجتمعية وفتح السفر للعديد من الدول.

وأكدت المديرية بأن الاستمرار في إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى على مستوى القطاع الصحي سيضمن استمرارية العمل والخدمات المقدمة وسيقلل من خطر العدوى المكتسبة داخل المؤسسات الصحية، مشيرة إلى أنه لم يتم إصدار أي تعليمات بتخفيف الإجراءات الوقائية في القطاع الصحي منذ بدء الجائحة.