ارتفاع سعر الدولار مستمر في السوق السوداء بالسودان

وطن- يستمر سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان بالارتفاع، بشكل مفاجئ وعلى خلاف التوقعات.

سعر الدولار في السودان بالسوق السوداء اليوم

وأفاد متعاملون بهذه السوق الموازية (السوداء)، بأن سعر الدولار بها واصل الارتفاع اليوم، الخميس، الذي يعد نهاية تعاملات هذا الأسبوع.

ولكن رغم هذا الارتفاع بالسعر أوضح متعاملون لـ(وطن)، أن حركة البيع والشراء للعملة الخضراء داخل هذه السوق متوقفة بسبب ارتباك المشهد وتغير الأسعار المفاجئ.

ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء بالسودان، لأرقام كبيرة تخطت حاجز 573 جنيها لأول مرة، وتختلف الأسعار صعودا وهبوطا بحسب المنطقة.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

يأتي هذا بينما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس 30 يونيو 2022، انخفاضا محدودا في بنوك السودان.

وبلغ سعر صرف الدولار اليوم الخميس في السودان، 569 جنيها للشراء مقابل 573.26 جنيه للبيع.

مقارنة بما تم تسجيله أمس، الأربعاء، حيث بلغ سعر صرف الدولار 569.5 جنيها للشراء مقابل 573.7 جنيه للبيع.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.

أزمة اقتصادية طاحنة

ويعيش السودان حالة شديدة الصعوبة بسبب اقتصاد متدهور، وتراجع سعر صرف العملة أدى لغلاء طاحن في مجمل السلع الاستهلاكية والخدمات.

ودفع الانهيار السريع في الخدمات، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين لحساب تكلفة الجمود السياسي.

ويأتي التدهور في الظروف المعيشية بعد تجميد مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفي وقت أدت فيه الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع تكلفة الواردات الرئيسية.

إصلاحات اقتصادية

وتقول السلطات إنها تواصل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي في عام 2020، بهدف خفض الدعم الذي يُنظر إليه على أنه متضخم، لكن الإنفاق الحكومي ارتفع بشكل كبير.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم في مقابلة مع رويترز: “نحن ماضون فى برنامج الإصلاح الاقتصادي والرفع التدريجي للدعم بصورة يستطيع أن يتحملها المواطن”.

“إبراهيم” أضاف أن الحكومة امتنعت عن طباعة النقود لتمويل العجز. وارتفعت الإيرادات الحكومية الشهرية بمقدار الثلثين خلال الأشهر الستة الماضية إلى 150 مليار جنيه سوداني (264 مليون دولار).

وتابع أن الفاتورة الشهرية لأجور العاملين بالقطاع العام وحده بلغت 180 مليار جنيه ارتفاعا من 54 مليار جنيه منذ بداية العام، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والقمح وواردات أخرى.

وتشير توقعات منظمات دولية إلى أن نصف سكان السودان (حوالي 19 مليون نسمة) يواجهون خطر الجوع خلال عام 2022 بفضل هذه التحديات.