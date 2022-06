إيمان البحر درويش.. نقل الفنان من المعتقل لمستشفى الأمراض العقلية.. هل يواجه مصير أيمن هدهود؟!

وطن – كشف الإعلامي والناشط المصري، جمال الغمري، عن قيام السلطات المصرية بنقل الفنان المصري المعروف إيمان البحر درويش إلى مستشفى الأمراض العقلية، محذرا من أن يواجه مصير الناشط أيمن هدهود الذي أثارت قضية وفاته موجة من الغضب بعد اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية والإعلان عن وفاته لاحقا.

وقال “الغمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “بلاغ عاجل الى الشعب المصري تم نقل الفنان ايمان البحر درويش قبل قليل من س 28 الى مستشفى أبو العزايم للأمراض العقلية”.

وأوضح أنه “يخشى على حياته من مصير أيمن هدهود كما بلغنا أن امال ماهر مضروبة لدرجة التشويه بحيث لم يتمكنوا من اظهارها على الشاشة ويخشى على حياتها اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

ووجه “الغمري” الدعوة لأهل الإسكندرية للوقوف بجانب الفنان إيمان البحر درويش المعتقل منذ آب/أغسطس الماضي لانتقاده لنظام، قائلا: “يا اسكندرانية يا جدعان ايمان البحر درويش درويش لما طلع انتقد اداء النظام اللي فرط في النيل كان متحامي فيكم واديكم عرفتوا السكة الضغط ثم الضعط حتى يعود الى بيته كفاية قهر كفاية اجرام واديكم شفتوا ازاي جعلوا امال ماهر حطام انسان”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتساؤل عن سبب اختفاء الفنان المصري إيمان البحر درويش المتغيّب منذ شهور، تزامناً مع ظهور الفنانة آمال ماهر وتوضيح سبب اختفائها مؤخراً.

وقالت المغردة، منى فهيم، تعليقا على اختفاء “درويش”: “هل درويش معمول فيه مثل امال ماهر سؤال بسيط هل دة منظر واحدة طبيعة دة حطام امرأة دى واحدة محبوسة فى غرفة مظلمة كميت القهر والذل فى الصورة تكفى بلد وبعدين وحده بلمنظر دة هتحيى تلاتين سونيا واصلا مفيش أى جزمه منبتوع سونيا لم يسأل عليها”.

من جانبه، علق المغرد، أحمد محمد بالقول: “في مصر تقول كلام يدايق حد من فوق أو أن حد من اللي فوق يكون مدايق منك تختفي”.

أما المغردة، نهى عز الرجال، غردت متسائلة: “فين ايمان البحر درويش يا ريت نعرف مش علشان انتقد وقال رأي مخالف يروح ورا الشمس فين الناس بتوع عارض وانت في بلدك والله عيب علي بلد بحجم مصر يحصل فيها كده”.

يشار إلى أنه منذ أغسطس/آب 2021، وإيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان الشعبي الشهير سيد درويش مختفٍ تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.

The last words of Iman El Bahr Darwish before his enforced disappearance by the Egyptian government last August 2021!#ايمان_البحر_درويش

#آمال_ماهر

#ايمان_البحر_درويش_فين pic.twitter.com/nXW2CV8O8m

— Ibrahim Youssef (@IbzYoussef) June 29, 2022