الرئيسيةالهدهدإيمان البحر درويش.. نقل الفنان من المعتقل لمستشفى الأمراض العقلية.. هل يواجه...
الهدهد

إيمان البحر درويش.. نقل الفنان من المعتقل لمستشفى الأمراض العقلية.. هل يواجه مصير أيمن هدهود؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نقل إيمان البحر درويش إلى المستشفى watanserb.com
الفنان المصري إيمان البحر درويش

وطن – كشف الإعلامي والناشط المصري، جمال الغمري، عن قيام السلطات المصرية بنقل الفنان المصري المعروف إيمان البحر درويش إلى مستشفى الأمراض العقلية، محذرا من أن يواجه مصير الناشط أيمن هدهود الذي أثارت قضية وفاته موجة من الغضب بعد اختطافه من قبل الأجهزة الأمنية والإعلان عن وفاته لاحقا.

وقال “الغمري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “بلاغ عاجل الى الشعب المصري تم نقل الفنان ايمان البحر درويش قبل قليل من س 28 الى مستشفى أبو العزايم للأمراض العقلية”.

وأوضح أنه “يخشى على حياته من مصير أيمن هدهود كما بلغنا أن امال ماهر مضروبة لدرجة التشويه بحيث لم يتمكنوا من اظهارها على الشاشة ويخشى على حياتها اللهم هل بلغت اللهم فاشهد”.

ووجه “الغمري” الدعوة لأهل الإسكندرية للوقوف بجانب الفنان إيمان البحر درويش المعتقل منذ آب/أغسطس الماضي لانتقاده لنظام، قائلا: “يا اسكندرانية يا جدعان ايمان البحر درويش درويش لما طلع انتقد اداء النظام اللي فرط في النيل كان متحامي فيكم واديكم عرفتوا السكة الضغط ثم الضعط حتى يعود الى بيته كفاية قهر كفاية اجرام واديكم شفتوا ازاي جعلوا امال ماهر حطام انسان”.

مواقع التواصل تضج بالسؤال عن مصير “درويش”

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بالتساؤل عن سبب اختفاء الفنان المصري إيمان البحر درويش المتغيّب منذ شهور، تزامناً مع ظهور الفنانة آمال ماهر وتوضيح سبب اختفائها مؤخراً.

وقالت المغردة، منى فهيم، تعليقا على اختفاء “درويش”: “هل درويش معمول فيه مثل امال ماهر سؤال بسيط هل دة منظر واحدة طبيعة دة حطام امرأة دى واحدة محبوسة فى غرفة مظلمة كميت القهر والذل فى الصورة تكفى بلد وبعدين وحده بلمنظر دة هتحيى تلاتين سونيا واصلا مفيش أى جزمه منبتوع سونيا لم يسأل عليها”.

من جانبه، علق المغرد، أحمد محمد بالقول: “في مصر تقول كلام يدايق حد من فوق أو أن حد من اللي فوق يكون مدايق منك تختفي”.

أما المغردة، نهى عز الرجال، غردت متسائلة: “فين ايمان البحر درويش يا ريت نعرف مش علشان انتقد وقال رأي مخالف يروح ورا الشمس فين الناس بتوع عارض وانت في بلدك والله عيب علي بلد بحجم مصر يحصل فيها كده”.

اختفاء إيمان البحر درويش

يشار إلى أنه منذ أغسطس/آب 2021، وإيمان البحر درويش، نقيب الموسيقيين السابق، وحفيد الفنان الشعبي الشهير سيد درويش مختفٍ تماماً عن الوسط الإعلامي حتى ظهر اسمه في قائمة المطلوب الإفراج عنهم التي أعدتها لجنة رئاسية للإفراج عن المعتقلين.

وقبل اختفائه بنحو 9 أشهر، عكف درويش على انتقاد السلطة المصرية لا سيما فيما يتعلق بقضية سد النهضة، وتصريحه بأن “الحياة في مصر ظالمة”، وأنه يفكر في الهجرة والسفر إلى خارج مصر.

إغلاق قضية وفاة أيمن هدهود

وكانت محكمة مصرية قد أغلقت الأسبوع الماضي القضية المحيطة بوفاة أيمن هدهود “المريبة” أثناء احتجازه في مستشفى أمراض نفسية، في شهر فبراير/شباط.

وفي شهر أبريل/نيسان، قالت 9 جماعات حقوقية في تقرير لها: “تشير الأدلة إلى وجود انتهاكات جنائية وراء وفاة أيمن، نظراً إلى أنه كان على قيد الحياة، مساء 6 فبراير/شباط، عندما أُلقي القبض عليه بتهم سرقة مزعومة”.

أيمن هدهود

محاولة “محو الأدلة”

وأبلغ أحد أبناء عائلة هدهود موقع Middle East Eye بأنهم رأوا آثار تعذيب وضرب على جسم أيمن هدهود، لكنهم أُجبروا حينها على حذف الصور من هاتفه.

كذلك ذكرت منظمة العفو الدولية أنها شاهدت صوراً مسربة للجثة، “تشير بقوة إلى تعرض أيمن هدهود للتعذيب أو غير ذلك من سوء المعاملة قبل وفاته”.

وأضافت الجماعات الحقوقية أن قطاع الأمن الوطني المصري “حاول محو أي دليل على ارتكاب مخالفات عن طريق التحضير لدفن أيمن في مقابر الصدقة بدون إبلاغ أقاربه”، وهو ما تأكد منه أيضاً موقع Middle East Eye.

يشار إلى ان أيمن هدهود (48 عاما)، كان عضوا في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يقوده النائب البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، والذي دشن بدوره مبادرة تضم ممثلين لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني للتوسط لإطلاق سراح سجناء في قضايا الرأي والتعبير.

المصدروطن - رصد تويتر + متابعات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا