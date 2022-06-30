أوبر ترفع الأسعار في الإمارات .. ما السبب!؟

وطن – رفعت شركة أوبر تكنولوجيز الأسعار في الإمارات العربية المتحدة وسط ارتفاع أسعار البنزين الذي تجاوز الزيادات في الدول المجاورة الغنية بالنفط.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني للعملاء إنها ستفرض رسومًا أكبر بنسبة 11٪ على بعض الرحلات.بحسب “بلومبيرغ”

وهذه الزيادة هي الثانية التي تقوم بها أوبر هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يزيد سعر البنزين ثلاث مرات عن مثيله في الكويت ويقارب ضعف متوسط ​​تكلفة اللتر الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

ارتفعت الأسعار في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم تعديلها بناءً على تكاليف السوق، بنسبة 56٪ منذ بداية العام.

تقوم دول أخرى في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بدعم الوقود بدرجات متفاوتة.

المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج في أوبك والإمارات في المرتبة الثالثة تليها الكويت.

ومع ذلك، في حين أن الأسعار في الإمارات العربية المتحدة أعلى مقارنة بالمنطقة، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 1.47 دولار للتر ، وفقًا لبيانات من globalpetrolprices.com.

تبلغ تكلفة البنزين 1.37 دولارًا للتر في المتوسط ​​في الولايات المتحدة ، و 2.32 دولارًا في المملكة المتحدة.