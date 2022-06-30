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اقتصاد

أوبر ترفع الأسعار في الإمارات .. ما السبب!؟

الشركة ستفرض رسومًا أكبر بنسبة 11٪ على بعض الرحلات

أنس السالم
كتب أنس السالم
أوبر ترفع الأسعار في الإمارات watanserb.com
أوبر ترفع الأسعار في الإمارات وسط ارتفاع أسعار البنزين

وطن – رفعت شركة أوبر تكنولوجيز الأسعار في الإمارات العربية المتحدة وسط ارتفاع أسعار البنزين الذي تجاوز الزيادات في الدول المجاورة الغنية بالنفط.

وقالت الشركة في رسالة بريد إلكتروني للعملاء إنها ستفرض رسومًا أكبر بنسبة 11٪ على بعض الرحلات.بحسب “بلومبيرغ

وهذه الزيادة هي الثانية التي تقوم بها أوبر هذا العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يزيد سعر البنزين ثلاث مرات عن مثيله في الكويت ويقارب ضعف متوسط ​​تكلفة اللتر الواحد في دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

ارتفعت الأسعار في الإمارات العربية المتحدة، التي يتم تعديلها بناءً على تكاليف السوق، بنسبة 56٪ منذ بداية العام.

تقوم دول أخرى في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط بدعم الوقود بدرجات متفاوتة.

المملكة العربية السعودية هي أكبر منتج في أوبك والإمارات في المرتبة الثالثة تليها الكويت.

ومع ذلك، في حين أن الأسعار في الإمارات العربية المتحدة أعلى مقارنة بالمنطقة، إلا أنها أقل بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 1.47 دولار للتر ، وفقًا لبيانات من globalpetrolprices.com.

تبلغ تكلفة البنزين 1.37 دولارًا للتر في المتوسط ​​في الولايات المتحدة ، و 2.32 دولارًا في المملكة المتحدة.

المصدربلومبيرغ - globalpetrolprices- وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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