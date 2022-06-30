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آخر صور لقاتل شيماء جمال خلال الاحتفال بعيد ميلاده

باسل النجار
كتب باسل النجار
قاتل شيماء جمال watanserb.com
المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج

وطن– نشرت وسائل إعلام مصرية آخر صور للقاضي المصري والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، قاتل زوجته المذيعة المصرية شيماء جمال، خلال احتفاله بعيد ميلاده.

صور قاتل شيماء جمال بعيد ميلاده

الصور المنشورة وثقت احتفال أيمن حجاج بعيد ميلاده داخل أحد الكافيهات، رفقة عدد من أصدقائه.

وظهر قاتل شيماء جمال، وهو يطفئ شمع عيد ميلاده بـ”التورتة” التي أحضرها أصدقائه له احتفالا بهذه المناسبة.

ويبدو أن الحضور بعيد ميلاد أيمن حجاج، هم من زملائه بالسلك القضائي وشخصيات بارزة بالدولة، بحسب تعليقات النشطاء.

فيديو من داخل شقة شيماء جمال

وكانت صحيفة “القاهرة24” نشرت مقطع فيديو خاص من داخل غرفة نوم المذيعة المغدورة شيماء جمال، حاز تفاعل النشطاء.

وتجولت كاميرا الصحيفة رفقة أسرة شيماء داخل غرفة نوم المذيعة الراحلة، فيما أدلى أهلها بشهادتهم حول الجريمة وكشفوا تفاصيل جديدة.

وهذه الغرفة هي أحد غرف الشقة الواقعة في منطقة “6 أكتوبر”، التي اشتراها لها زوجها أيمن حجاج ـ الذي كان يتزوجها بشكل سري حيث كانت الزوجة الثانية ـ وتعد هذه الشقة هي “عش الزوجية”.

وأخذت والدة شيماء جمال، مراسل القناة في جولة داخل المكان الذي عاشت فيه المذيعة المغدروة قبل أن تواجه نهايتها الأليمة التي باتت حديث المصريين.

وظهر بالمقطع عدد من الكلاب والحيوانات الأليفة التي كانت تقتنيها شيماء، ما يكشف عن حب الراحلة للحيوانات وهواية اقتنائها.

غرفة نوم شيماء جمال

ودخلت الكاميرا إلى غرفة نوم شيماء جمال، وصورت معالمها التي اتسمت بالبساطة، وركزت على متعلقات المغدورة الشخصية، كما تواجدت “مصاحف” القرآن الكريم، بجانب سرير شيماء.

غرفة نوم شيماء جمال watanserb.com
من داخل غرفة نوم شيماء جمال

وظهر بالمقطع أوراق شخصية ومستندات كثيرة خاصة بشيماء جمال، قالت والدتها إنها تركتها كما هي ولم يقترب منها أحد.

العديد من النشطاء الذين تفاعلوا مع المقطع، طالبوا بإعدام المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج قاتل شيماء، أسوة بالقرار القضائي الصادر بحق محمد عادل، قاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف.

فيديو خاص من غرفة نوم شيماء جمال يجدد الجدل (شاهد)

المصدرالقاهرة24 ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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