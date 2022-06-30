آخر صور لقاتل شيماء جمال خلال الاحتفال بعيد ميلاده

وطن– نشرت وسائل إعلام مصرية آخر صور للقاضي المصري والمستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج، قاتل زوجته المذيعة المصرية شيماء جمال، خلال احتفاله بعيد ميلاده.

صور قاتل شيماء جمال بعيد ميلاده

الصور المنشورة وثقت احتفال أيمن حجاج بعيد ميلاده داخل أحد الكافيهات، رفقة عدد من أصدقائه.

وظهر قاتل شيماء جمال، وهو يطفئ شمع عيد ميلاده بـ”التورتة” التي أحضرها أصدقائه له احتفالا بهذه المناسبة.

ويبدو أن الحضور بعيد ميلاد أيمن حجاج، هم من زملائه بالسلك القضائي وشخصيات بارزة بالدولة، بحسب تعليقات النشطاء.

فيديو من داخل شقة شيماء جمال

وكانت صحيفة “القاهرة24” نشرت مقطع فيديو خاص من داخل غرفة نوم المذيعة المغدورة شيماء جمال، حاز تفاعل النشطاء.

وتجولت كاميرا الصحيفة رفقة أسرة شيماء داخل غرفة نوم المذيعة الراحلة، فيما أدلى أهلها بشهادتهم حول الجريمة وكشفوا تفاصيل جديدة.

وهذه الغرفة هي أحد غرف الشقة الواقعة في منطقة “6 أكتوبر”، التي اشتراها لها زوجها أيمن حجاج ـ الذي كان يتزوجها بشكل سري حيث كانت الزوجة الثانية ـ وتعد هذه الشقة هي “عش الزوجية”.

وأخذت والدة شيماء جمال، مراسل القناة في جولة داخل المكان الذي عاشت فيه المذيعة المغدروة قبل أن تواجه نهايتها الأليمة التي باتت حديث المصريين.

وظهر بالمقطع عدد من الكلاب والحيوانات الأليفة التي كانت تقتنيها شيماء، ما يكشف عن حب الراحلة للحيوانات وهواية اقتنائها.

غرفة نوم شيماء جمال

ودخلت الكاميرا إلى غرفة نوم شيماء جمال، وصورت معالمها التي اتسمت بالبساطة، وركزت على متعلقات المغدورة الشخصية، كما تواجدت “مصاحف” القرآن الكريم، بجانب سرير شيماء.

وظهر بالمقطع أوراق شخصية ومستندات كثيرة خاصة بشيماء جمال، قالت والدتها إنها تركتها كما هي ولم يقترب منها أحد.

العديد من النشطاء الذين تفاعلوا مع المقطع، طالبوا بإعدام المستشار بمجلس الدولة أيمن حجاج قاتل شيماء، أسوة بالقرار القضائي الصادر بحق محمد عادل، قاتل فتاة المنصورة نيرة أشرف.