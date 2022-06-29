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هل محمد صلاح بالفعل في دائرة اهتمامات ريال مدريد ؟! .. تقرير يُجيب على هذا السؤال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المصري محمد صلاح watanserb.com
اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع المصري محمد صلاح

وطن – في ضوء دخول الأندية الأوروبية الكبرى سباق التنافس، للتوقيع مع النجم المصري محمد صلاح صاحب ال30 عاماً هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي الموسم المنصرم، وسط الحالة من الضبابية والغموض حول مصير مستقبله مع الريدز.

فقد تداولت العديد من التقارير الصحفية، أسماء الأندية في القارة الأوروبية التي تترقب تعثر مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول، وقيام الأخير بعرضه للبيع هذا الصيف، أو في الميركاتو الشتوي القادم. من أبرزها برشلونة وتشيلسي ويوفنتوس وبدرجة أقل باريس سان جيرمان وريال مدريد وغيرها.

محمد صلاح ومدى اهتمام ريال مدريد

وفق ما نشرته صحفية (موندو ديبورتيفو) الإسبانية، بشأن مدى اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدمات المصري محمد صلاح، ” نجم ليفربول صلاح وباولو ديبالا المنتهي عقده مع يوفنتوس، ليسا ضمن اهتمامات ريال مدريد. على عكس الألماني سيرجي غنابري نجم بايرن ميونخ”.

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وأردفت الصحيفة، ” غنابري يعد هدفاً مهماً داخل قلعة سانتياغو برنابيو، لكن ليس ضرورياً التعاقد معه في الوقت الراهن”.

خليفة كريم بنزيما

نادي ريال مدريد يبحث بعناية عن الخليفة المرتقب لحمل راية النادي الأفضل في العالم، خلفاً للأسطورة الحالية كريم بنزيما، الذي من المحتمل أن ينتهي مسيرته خلال 3 سنوات قادمة.

كما وأضافت، ” ريال مدريد حسم مستقبل العديد من اللاعبين مثل داني سيبايوس، وماركو أسينسيو، وماريانو دياز. ولوكا يوفيتش، من أجل تحديد ما إذا كان سيتم تدعيم هجوم الفريق أم لا؟!”.

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وتابعت، ” في حال رحيل يوفيتش وماريانو دياز، وبوخا مايورال، سيضطر ريال مدريد البحث عن مهاجم آخر، وربما سيكون جناح إذا قرر ماركو أسينسيو الرحيل”.

صفقات ريال مدريد

ونجح إدارة الفريق الملكي خلال سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن، في التوقيع مع المدافع الألماني أنطونيو روديجر القادم من صفوف تشيلسي، ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني من فريق موناكو.

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كما وجدد عقد البرازيلي فينيسوس جونيور للحفاظ عليه، حتى صيف عام 2026، وكذلك تجديد عقد الكرواتي لوكا مودريتش لموسم آخر. مع رحيل الثلاثي مارسيلو وغاريث بيل وإيسكو هذا الصيف.

ومن الجدير بالذكر، بأن ريال مدريد قد توج ب3 ألقاب الموسم المنصرم، وهم دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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