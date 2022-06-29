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حياتنا

نجمة إباحية ميتة وعارية ومربوطة بشجرة في غابة! (صور)

"سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب وفاتها"

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
مكان العثور على نجمة إباحية يابانية في غابة watanserb.com
مكان العثور على نجمة إباحية يابانية في غابة

وطن – عثر على نجمة إباحية يابانية ميتة، وهي عارية ومقيدة بشجرة في غابة نائية، بعد اختفائها، وفقًا للتقارير.

وذكرت صحيفة “جابان تايمز” أنه تم العثور على جثة “رينا أرانو” في 14 يونيو / حزيران على منحدر، بالقرب من الفيلا يملكها “هيرويوكي سامبي” البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تم القبض عليه.

هيرويوكي سامبي
هيرويوكي سامبي

ووفق بيان للشرطة فإن “رينا أرانو كانت مقيدة بشجرة بدون ملابس وتوفيت منذ ما يقرب من أسبوعين”.

النجمة الإباحية اليابانية رينا أرانو
النجمة الإباحية اليابانية رينا أرانو

ويعتقد المحققون أن أرانو وسامبي التقيا في محطة قطار في محافظة “إيباراكي” في 5 يونيو، بعد أن تبادلا رسائل خاصة على تويتر.

وتم الإبلاغ عن فقدان أرانو في 8 يونيو من قبل الأسرة.

بينما قالت الشرطة إن سامبي بعد اللقاء اقتاد أرانو، إلى الفيلا الخاصة به في هيتاشيوتا.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على سامبي للاشتباه في قيامه باختطاف وحبس أرانو.

مكان العثور على النجمة الإباحية اليابانية رينا أرانو
مكان العثور على النجمة الإباحية اليابانية رينا أرانو

وقالت الشرطة إن سامبي اعترف بإحضار أرانو إلى منزل إجازته لكنه نفى إجبارها على البقاء هناك، حسبما ذكرت صحيفة جابان توداي.

وقال أيضا إنه قيد يديها بالأصفاد لفترة وجيزة، لكنه فعل ذلك بموافقتها، على حد قول الشرطة.

رينا أرانو
رينا أرانو

وأخبر سامبي الشرطة أنه غير متأكد من المكان الذي ذهبت إليه أرانو بعد أن غادرت منزله. على الرغم من العثور على هاتفها المحمول داخل منزله، وفقًا لموقع Japan Today.

وذكرت أنه لم يتم العثور على إصابات خارجية في جسدها وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب وفاتها.

 

المصدرجابان تايمز - جابان توداي - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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