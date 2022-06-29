نجمة إباحية ميتة وعارية ومربوطة بشجرة في غابة! (صور)

وطن – عثر على نجمة إباحية يابانية ميتة، وهي عارية ومقيدة بشجرة في غابة نائية، بعد اختفائها، وفقًا للتقارير.

وذكرت صحيفة “جابان تايمز” أنه تم العثور على جثة “رينا أرانو” في 14 يونيو / حزيران على منحدر، بالقرب من الفيلا يملكها “هيرويوكي سامبي” البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تم القبض عليه.

ووفق بيان للشرطة فإن “رينا أرانو كانت مقيدة بشجرة بدون ملابس وتوفيت منذ ما يقرب من أسبوعين”.

ويعتقد المحققون أن أرانو وسامبي التقيا في محطة قطار في محافظة “إيباراكي” في 5 يونيو، بعد أن تبادلا رسائل خاصة على تويتر.

وتم الإبلاغ عن فقدان أرانو في 8 يونيو من قبل الأسرة.

بينما قالت الشرطة إن سامبي بعد اللقاء اقتاد أرانو، إلى الفيلا الخاصة به في هيتاشيوتا.

وذكرت الصحيفة أنه تم القبض على سامبي للاشتباه في قيامه باختطاف وحبس أرانو.

وقالت الشرطة إن سامبي اعترف بإحضار أرانو إلى منزل إجازته لكنه نفى إجبارها على البقاء هناك، حسبما ذكرت صحيفة جابان توداي.

وقال أيضا إنه قيد يديها بالأصفاد لفترة وجيزة، لكنه فعل ذلك بموافقتها، على حد قول الشرطة.

وأخبر سامبي الشرطة أنه غير متأكد من المكان الذي ذهبت إليه أرانو بعد أن غادرت منزله. على الرغم من العثور على هاتفها المحمول داخل منزله، وفقًا لموقع Japan Today.

وذكرت أنه لم يتم العثور على إصابات خارجية في جسدها وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب وفاتها.