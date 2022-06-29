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مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر وحل لغز اختفائها الغامض.. صحيفة مصرية تثير الجدل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
اختفاء آمال ماهر watanserb.com
المطربة المصرية آمال ماهر

وطن – أثارت صحيفة “اليوم السابع” المصرية واسعة الانتشار، الجدل بحديثها عما وصفتها بمفاجأة كبيرة ستتكشف خلال ساعات عن المطربة المصرية آمـال ماهر، الذي أثار اختفائها منذ أيام الرأي العام المصري والعربي.

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر.. “اليوم السابع” تثير الجدل

وبحسب رصد (وطن) فقد نشرت “اليوم السابع”، على موقعها الإلكتروني خبرا بعنوان “خاص.. الإعلان عن مفاجأة كبيرة للمطربة آمال ماهر خلال ساعات”، ما أحدث ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا الذين تناقلوا الخبر بكثافة.

وفي متن الخبر المختصر تقول صحيفة “اليوم السابع”، إنها علمت أن مفاجأة كبيرة متعلقة بالمطربة آمـال ماهـر، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل مفاجأة آمـال ماهـر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مضيفة أنها ستكشف الكثير من التفاصيل الخاصة بالمطربة ومستقبلها الفني، دون أي توضيحات أخرى بشأن هذه المفاجأة المزعومة.

شيرين عبدالوهاب تدخل على خط أزمة آمال ماهر

من جانبها دخلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، على خطّ أزمة اختفاء الفنانة آمـال ماهـر.

وقالت “شيرين” ردا على سؤال وصلها من متابعيها بحسابها في انستغرام إن قضية آمال ماهر حساسة وخاصة.

وكتبت اجابة على سؤال “رأيك في قضية آمـال ماهـر؟”: “يا جماعة الموضوع ده حساس. ده موضوع خاص. انا مقدرش اتدخل في شيء خاص بالذات اني شخصياً اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كثير.”

وتابعت: “فأنا ما قدرش اتدخل في موضوع خاص بس امال ماهر لو طلبت عيني اديهالها، احنا ايه عرفنا ان في مشاكل كل ده كلام بيتقال من غير اثبات.”

وأوضحت شيرين عبدالوهاب في منشورها الذي زاد من حالة الجدل: “خصوصا ان اهلها قالوا ان مافيش مشاكل وان امال زي الفل ويا رب تبقي زي الفل.. والنقابة كمان أكدت كلام اهلها ان ما فيش مشاكل”.

تدخل رسمي حول اختفاء آمـال ماهر

هذا وأعلنت النائبة المصرية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد عن تقدمها بطلب إحاطة حول مزاعم اختفاء الفنانة.

وقالت “عبدالحميد” في مداخلة هاتفية مع برنامج”حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية كريمة عوض أن المطربة آمـال ماهـر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية ومن حقها على وطنها السؤال عنها.

بينما شددت على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول اختفاءها والرد بشكل حاسم على الشائعات المغرضة الدائرة في الوسط الفني والعام.

وسم آمال ماهر

هذا ولا يزال وسم “آمال ماهر” متصدرا موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ أيام، خاصة بعد عودة قناة الفنانة على موقع يوتيوب للعمل مرة أخرى.

المصدراليوم السابع + يوتيوب
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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