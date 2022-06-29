صور قتل شيماء جمال تكشف مشاهد فظيعة لا يتخيلها عقل!

وطن – تواصل قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ودفنها داخل إحدى مزارع الخيول بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، تجذب الاهتمام وتلفت الأنظار في مصر.

ففي تطورات جديدة، أظهرت صور للجثة أن شيماء جمال تعرضت للتشويه والتمثيل بها ما أدى لإخفاء ملامحها تماما.

وبحسب صحيفة “الشروق” المصرية، فقد أظهرت الصور أنه تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة حارقة حتى أصبحت الجثة بحالة انتفاخ مع بدء تعفن بعض الأجزاء. في حين فقدت أجزاء أخرى بعد تعرضها للتنكيل.

«أسرته تضم العديد من الضباط والمسؤولين»..

صحيفة عربي 21 تنقل عن مصادر قضائية أن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة #شيماء_جمال قام بالفرار إلى #دبي، عقب تحذيره من قبل نجل عمه الذي يعمل بجهاز الأمن الوطني من تواجد سائقه بقسم الشرطة للإبلاغ عنه pic.twitter.com/qOFO4nVuIP — شبكة رصد (@RassdNewsN) June 29, 2022

قتل شيماء جمال

وكانت المعلومات الأولى للحادثة قد أشارت إلى أن القاتل ضرب الضحية على رأسها بمقبض مسدس. وشوَّه وجهها بمادة “الآسيد”، ثم دفنها في حديقة مزرعته.

وبحسب التحريات الأولية، فقد اختفت الراحلة بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة قبل أسابيع. ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها. بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

وأكد هذا الشخص خلال شهادته أمام النيابة، أن القاتل هو زوج شيماء. مضيفاً أنه أطلق الرصاص عليها ثم شوه ملامح وجهها بمادة كاوية.

ابنة الشاهد الوحيد تتحدث عن تهديدات وصديقتها رأت الجثة في المشرحة وشقيقتها تروي باكية تفاصيل صادمة للعربية.. مفاجآت بقضية مقتل المذيعة المصرية #شيماء_جمال على يد زوجها القاضي #العربية #مصر pic.twitter.com/C7ljep5SvA — العربية (@AlArabiya) June 29, 2022

كما عمد لاحقا إلى دفنها داخل المزرعة. وبعدها تقدم ببلاغ رسمي للشرطة المصرية عن اختفائها.

وكان مجلس الدولة قد قرر رفع الحصانة عن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال والتمثيل بجثتها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأوهمها بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات. إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

وبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه لرغبة “الأخير” في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة.

وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.

ومع بداية التحقيقات مع سائق القاضي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد سائق القاضي يبلغ عن الجريمة.

فيديو سابق للمذيعة المصرية #شيماء_جمال التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا في المنصورية بالجيزة تتحدث عن المشاكل الزوجية لمتابعيها pic.twitter.com/lIIn757KIr — إرم نيوز (@EremNews) June 27, 2022

هروب القاضي قاتل زوحته

وفيما تحدثت أنباء عن سفره إلى دبي، فقد تحدثت مصادر عن أن المستشار المتهم “أ .ح” شوهد خلال الأسبوع الماضي داخل فرعي الشهر العقاري بنادي قضاة مجلس الدولة، ونادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، بغرض تحرير توكيلات لبناته بالتصرف والتعامل على ثروته (المتهم ليس لديه حاليا أنجال ذكور بعد وفاة نجله الوحيد سامر).

وتشير كل الترجيحات إلى احتمالية سفر المستشار المتهم إلى خارج البلاد بإحدى دولتي كندا أو بولندا بعد نجاحه في الحصول على تأشيرة حرة في أعقاب تقديمه بلاغا يزعم فيه اختفاء زوجته الإعلامية.