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صور قتل شيماء جمال تكشف مشاهد فظيعة لا يتخيلها عقل!

تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة حارقة

باسل النجار
كتب باسل النجار
القاضي المصري أيمن حجاج قاتل زوجته شيماء جمال watanserb.com
القاضي المصري أيمن حجاج قاتل زوجته شيماء جمال

وطن – تواصل قضية مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال على يد زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ودفنها داخل إحدى مزارع الخيول بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، تجذب الاهتمام وتلفت الأنظار في مصر.

ففي تطورات جديدة، أظهرت صور للجثة أن شيماء جمال تعرضت للتشويه والتمثيل بها ما أدى لإخفاء ملامحها تماما.

وبحسب صحيفة “الشروق” المصرية، فقد أظهرت الصور أنه تم حرق رأسها وأجزاء أخرى من جسدها بمادة حارقة حتى أصبحت الجثة بحالة انتفاخ مع بدء تعفن بعض الأجزاء. في حين فقدت أجزاء أخرى بعد تعرضها للتنكيل.

قتل شيماء جمال

وكانت المعلومات الأولى للحادثة قد أشارت إلى أن القاتل ضرب الضحية على رأسها بمقبض مسدس. وشوَّه وجهها بمادة “الآسيد”، ثم دفنها في حديقة مزرعته.

وبحسب التحريات الأولية، فقد اختفت الراحلة بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة قبل أسابيع. ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها. بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

وأكد هذا الشخص خلال شهادته أمام النيابة، أن القاتل هو زوج شيماء. مضيفاً أنه أطلق الرصاص عليها ثم شوه ملامح وجهها بمادة كاوية.

كما عمد لاحقا إلى دفنها داخل المزرعة. وبعدها تقدم ببلاغ رسمي للشرطة المصرية عن اختفائها.

وكان مجلس الدولة قد قرر رفع الحصانة عن القاضي المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال والتمثيل بجثتها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأوهمها بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات. إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

وبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه لرغبة “الأخير” في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة.

وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.

ومع بداية التحقيقات مع سائق القاضي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد سائق القاضي يبلغ عن الجريمة.

هروب القاضي قاتل زوحته

وفيما تحدثت أنباء عن سفره إلى دبي، فقد تحدثت مصادر عن أن المستشار المتهم “أ .ح” شوهد خلال الأسبوع الماضي داخل فرعي الشهر العقاري بنادي قضاة مجلس الدولة، ونادي أعضاء هيئة قضايا الدولة، بغرض تحرير توكيلات لبناته بالتصرف والتعامل على ثروته (المتهم ليس لديه حاليا أنجال ذكور بعد وفاة نجله الوحيد سامر).

وتشير كل الترجيحات إلى احتمالية سفر المستشار المتهم إلى خارج البلاد بإحدى دولتي كندا أو بولندا بعد نجاحه في الحصول على تأشيرة حرة في أعقاب تقديمه بلاغا يزعم فيه اختفاء زوجته الإعلامية.

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المصدرالشروق - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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