قتل شيماء جمال.. التحقيقات تكشف: من هو ابن عم المتهم الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة؟ (مفاجآت مدوية)

وطن- تكشفت المزيد من المعلومات بشأن واقعة مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ودفنها داخل إحدى مزارع الخيول بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبحسب معلومات نُسبت إلى التحقيقات والتحريات التي تُجريها الجهات القضائية في مصر، فإن المتهم القاضي المتهم قتل زوجته “الثانية” منذ نحو ثلاثة أسابيع، عبر إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأوهمها بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

ووفق تلك المعلومات التي نشرها “عربي 21” ووصفها بأنها حصرية، فبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه لرغبة “الأخير” في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة.

وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.

ومع بداية التحقيقات مع سائق القاضي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد سائق القاضي يبلغ عن الجريمة.

يعد هروب القاضي المتهم في جريمة شيماء جمال إليها.. ليه الإمارات أصبحت مأوى للمتورطين في جرائم؟ pic.twitter.com/lxIYhOyjoI — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 28, 2022

وإخطار جهاز الأمن الوطني يتم بشكل مباشر في الجرائم الكبرى، والتي تكون أطرافها ذات حيثية ومناصب عليها في الدولة.

وأحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني المختص بهذه المتابعات الأمنية هو العميد شريف أحمد حجاج الشافعين الأنصاري الضابط بجهاز الأمن الوطني وهو ابن عم القاضي المتهم مباشرة، والذي أبلغ ابن عمه القاضي المتهم فور تواجد سائقه ليبلغ عنه في قسم الشرطة.

فور علم القاضي المتهم بالأمر، أجرى توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته، وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى، واستغل نفوذه وعلاقاته في الحصول على تذكرة طيران مباشر إلى دولة دبي؛ هربا من الملاحقة القانونية والقضائية.

دعت النساء إلى الهرب للنجاة من القتل فقتلها زوجها.. مقتل الإعلامية #شيماء_جمال جريمة جديدة تهزّ #مصر pic.twitter.com/pvFHwp7AuR — TRT عربي (@TRTArabi) June 29, 2022

وتمكن المتهم من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي وهرب إليها، مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائق القاضي، والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية، ومعاينة المكان، والتحفظ على كافة الأمور، وتفريغ الكاميرات، ونقل الجثة إلى المشرحة، ثم إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه.

وهذه الإجراءات استغرقت جميعها 14 ساعة، كان قد هرب فيها خارج مصر.

وبحسب مصادر قضائية، فهناك تحقيقات وتحريات تجري حاليا، وذلك في كيفية هروب القاضي القاتل خارج مصر، وتوفير تذكرة طيران خاصة له، لا سيما أن القاضي المتهم من أسرة يعمل بها العديد من الضباط والمسؤولين في جهات أمنية.

السيرة الذاتية للمذيعة شيماء جمال وعلاقتها بأحداث قسم كرداسة.. شاهد مع محمد ناصر#شيماء_جمال pic.twitter.com/lR9oEdD4qg — قناة مكملين الفضائية (@mekameleentv) June 28, 2022

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.

الصحفي يسري البدري يستعرض اعترافات المقاول المتهم بقتل الإعلامية المصرية #شيماء_جمال بالاشتراك مع زوجها القاضي.. ما التفاصيل؟ pic.twitter.com/I0mO6UKRkQ — العربية (@AlArabiya) June 28, 2022

ولدى المتهم أيضًا 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق “الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي”، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، وأحدها “كافيه شهير” في منطقة المهندسين شريك فيه مع المجني عليها، بخلاف سلسلة من المحلات.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت أن الراحلة اختفت بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة قبل أسابيع، ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

وأكد خلال شهادته أمام النيابة، أن القاتل هو زوج شيماء، وأنه أطلق الرصاص عليها ثم شوه ملامح وجهها بمادة كاوية، كما عمد لاحقاً إلى دفنها داخل المزرعة، وبعدها تقدم ببلاغ رسمي للشرطة المصرية عن اختفائها.