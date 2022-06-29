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قتل شيماء جمال.. التحقيقات تكشف: من هو ابن عم المتهم الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة؟ (مفاجآت مدوية)

باسل النجار
كتب باسل النجار
قتل شيماء جمال watanserb.com
قتل شيماء جمال

وطن- تكشفت المزيد من المعلومات بشأن واقعة مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال التي قتلها زوجها المستشار أيمن حجاج نائب رئيس مجلس الدولة ودفنها داخل إحدى مزارع الخيول بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة.

وبحسب معلومات نُسبت إلى التحقيقات والتحريات التي تُجريها الجهات القضائية في مصر، فإن المتهم القاضي المتهم قتل زوجته “الثانية” منذ نحو ثلاثة أسابيع، عبر إطلاق النار عليها وتشويه معالم جثتها عن طريق “مياه نارية”، ثم دفنها في مزرعة للخيول قام باستئجارها.

واستدرج القاضي زوجته إلى المزرعة بزعم أنه يريد أن ينهي خلافات بينهما حدثت مؤخرا لرغبتها في إعلان زواجهما، وأوهمها بأنه اشترى لها مزرعة خيول يريد أن يهديها لها لإنهاء الخلافات، إلا أنها عقب أن وصلت إلى هناك نفذ جريمته أمام السائق الخاص به.

ووفق تلك المعلومات التي نشرها “عربي 21” ووصفها بأنها حصرية، فبعد مرور نحو 20 يوما على الجريمة، اختلف القاضي القاتل مع سائقه لرغبة “الأخير” في مبالغ مالية كبيرة مقابل تستره على الجريمة.

وعقب وصول الخلاف بينهما إلى طريق مسدود، قرر السائق التوجه إلى قسم الشرطة، والإبلاغ عن الجريمة، وأرشد عن مكان الجثة.

ومع بداية التحقيقات مع سائق القاضي في قسم الشرطة تم إبلاغ جهاز الأمن الوطني بشكل مباشر بحدوث الواقعة، وتواجد سائق القاضي يبلغ عن الجريمة.

وإخطار جهاز الأمن الوطني يتم بشكل مباشر في الجرائم الكبرى، والتي تكون أطرافها ذات حيثية ومناصب عليها في الدولة.

وأحد المسؤولين في جهاز الأمن الوطني المختص بهذه المتابعات الأمنية هو العميد شريف أحمد حجاج الشافعين الأنصاري الضابط بجهاز الأمن الوطني وهو ابن عم القاضي المتهم مباشرة، والذي أبلغ ابن عمه القاضي المتهم فور تواجد سائقه ليبلغ عنه في قسم الشرطة.

فور علم القاضي المتهم بالأمر، أجرى توكيلات بالبيع والشراء لكافة ممتلكاته، وتوكيل خاص بكافة أمواله لصالح زوجته الأولى، واستغل نفوذه وعلاقاته في الحصول على تذكرة طيران مباشر إلى دولة دبي؛ هربا من الملاحقة القانونية والقضائية.

وتمكن المتهم من الحصول على تذكرة طيران على طائرة متجهة إلى دبي وهرب إليها، مستغلا الوقت الذي استمرت فيه التحقيقات مع سائق القاضي، والتوجه معه إلى مسرح الجريمة، واستخراج جثة الضحية، ومعاينة المكان، والتحفظ على كافة الأمور، وتفريغ الكاميرات، ونقل الجثة إلى المشرحة، ثم إخطار مجلس الدولة بالواقعة لاتخاذ قرار برفع الحصانة القضائية عنه.

وهذه الإجراءات استغرقت جميعها 14 ساعة، كان قد هرب فيها خارج مصر.

وبحسب مصادر قضائية، فهناك تحقيقات وتحريات تجري حاليا، وذلك في كيفية هروب القاضي القاتل خارج مصر، وتوفير تذكرة طيران خاصة له، لا سيما أن القاضي المتهم من أسرة يعمل بها العديد من الضباط والمسؤولين في جهات أمنية.

كما يتم التحقيق في ثروة القاضي ومدى مشروعيتها، والملفات التي كانت الضحية تهدده بها من أنه تربح من خلال استغلال نفوذه ومنصبه بمجلس الدولة.

وتشير التحريات الأولية إلى أن القاضي يمتلك ثروة مالية وعقارية كبيرة في مصر، تقدر بعشرات الملايين.

وتتجاوز الحسابات البنكية له ولذويه في البنوك 30 مليون جنيه، من بينها حسابات في بنوك دولية، بخلاف امتلاكه 3 وحدات مصيفية “شاليهات فاخرة” في منطقة “فينيسيا” بالساحل الشمالي.

ولدى المتهم أيضًا 17 وحدة سكنية فاخرة في مناطق “الرحاب والتجمع الخامس ومدينتي”، التي تقدر قيمتها السوقية حاليا بأكثر من 25 مليون جنيه، واشتراكه في 3 كافيهات في منطقة المهندسين، وأحدها “كافيه شهير” في منطقة المهندسين شريك فيه مع المجني عليها، بخلاف سلسلة من المحلات.

وكانت التحريات الأولية قد كشفت أن الراحلة اختفت بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة السادس من أكتوبر التابعة لمحافظة الجيزة قبل أسابيع، ليتبين لاحقاً أن زوجها قتلها وأخفى جثتها بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.

وأكد خلال شهادته أمام النيابة، أن القاتل هو زوج شيماء، وأنه أطلق الرصاص عليها ثم شوه ملامح وجهها بمادة كاوية، كما عمد لاحقاً إلى دفنها داخل المزرعة، وبعدها تقدم ببلاغ رسمي للشرطة المصرية عن اختفائها.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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