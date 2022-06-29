فوضى المطارات .. عامل أمتعة يكشف 5 نصائح لحماية حقيبتك

وطن– قدم عامل أمتعة، رفض الكشف عن هويته، لصحيفة ذا صن البريطانية بعض النصائح لحماية أمتعتك وسط فوضى السفر.

في الأسابيع الأخيرة، دخلت المطارات في بريطانيا في حالة من الفوضى بسبب نقص وإضرابات الموظفين فضلا عن تسجيل زيادة في الطلب من العائلات الراغبة في السفر إلى الخارج لقضاء عطلة.

وإذا كانت لديك رحلة خلال الأيام القادمة، فقم بإتباع هذه النصائح التي شاركها عامل أمتعة والتي من شأنها أن تجعل حياتك أسهل خلال السفر.

يقول عامل الأمتعة، الذي عمل في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان، إن الفوضى الموجودة في المطارات في الوقت الحالي هي أسوأ ما شاهده على الإطلاق.

لكنه يرى أنه إذا اتبع الركاب هذه القواعد والنصائح، فإن الأمور ستسير بشكل أكثر سلاسة.

حقيبة يد

يقترح عامل الأمتعة أن يجلب المسافرون معهم حقائب اليد فقط.

وبالتالي يستطيع الركاب تجنب ضياع أمتعتهم.

وهذا يعني أيضًا أنهم سيتجنبون تمامًا الفوضى التي تحدث حاليًا في عمليات استلام الأمتعة.

الأمتعة

إذا كنت تسافر مع العائلة أو الأصدقاء، فينصح عامل الأمتعة بوضع قطعة من ملابس كل شخص في كل حقيبة في حالة ضياع أحد الحقائب.

التقط صور لحقيبتك



خلال الرحلات، يفقد الكثير من الركاب حقائبهم ولهذا السبب نصح عامل الأمتعة المسافرين بالتقاط صور لحقائبهم حتى يتمكن موظفو المطار من التعرف عليها لاحقا.

وتعني هذه الطريقة أنه إذا لم تتمكن من إيجاد حقيبتك، فسيتمكن عمال المطار من مساعدتك في العثور عليها.

كما يجب على المسافرين أيضًا التقاط صور لمحتويات حقائبهم تحسبََا لطلبات شركات تأمين.

الأسماء والأرقام

يضع معظم المسافرين على حقائبهم ملصقات تتضمن أسماءهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم.

ومع ذلك، يقول عامل الحقائب إن هذا لا يكفي ويجب اتخاذ إجراء أكثر صرامة.

حيث يقول إنه يجب على المسافرين كتابة أسمائهم وأرقامهم بقلم حبر دائم على حقائبهم في صورة ما إذا نزعت الملصقات.

حقيبة سفر

يقول عامل الحقائب أنه عند شراء حقيبة سفر يجب عليك اختيار حقيبة بأربع عجلات.

إن اختيار حقيبة سفر واحدة بأربع عجلات، وليس عجلتين، يعني أنه يمكن للعمال في المطارات تحريكها بسهولة عبر حقائب السفر في الطائرة.