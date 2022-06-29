الأربعاء, يونيو 29, 2022
الرئيسيةحياتنافوضى المطارات .. عامل أمتعة يكشف 5 نصائح لحماية حقيبتك
حياتنا

فوضى المطارات .. عامل أمتعة يكشف 5 نصائح لحماية حقيبتك

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
عامل أمتعة يكشف 5 نصائح لحماية حقيبتك watanserb.com
في الأسابيع الأخيرة دخلت المطارات في بريطانيا في حالة من الفوضى بسبب نقص وإضرابات الموظفين

وطن– قدم عامل أمتعة، رفض الكشف عن هويته، لصحيفة ذا صن البريطانية بعض النصائح لحماية أمتعتك وسط فوضى السفر.

في الأسابيع الأخيرة، دخلت المطارات في بريطانيا في حالة من الفوضى بسبب نقص وإضرابات الموظفين فضلا عن تسجيل زيادة في الطلب من العائلات الراغبة في السفر إلى الخارج لقضاء عطلة.

وإذا كانت لديك رحلة خلال الأيام القادمة، فقم بإتباع هذه النصائح التي شاركها عامل أمتعة والتي من شأنها أن تجعل حياتك أسهل خلال السفر.

يقول عامل الأمتعة، الذي عمل في هذا المجال لأكثر من عقد من الزمان، إن الفوضى الموجودة في المطارات في الوقت الحالي هي أسوأ ما شاهده على الإطلاق.

لكنه يرى أنه إذا اتبع الركاب هذه القواعد والنصائح، فإن الأمور ستسير بشكل أكثر سلاسة.

حقيبة يد

يقترح عامل الأمتعة أن يجلب المسافرون معهم حقائب اليد فقط.

وبالتالي يستطيع الركاب تجنب ضياع أمتعتهم.

وهذا يعني أيضًا أنهم سيتجنبون تمامًا الفوضى التي تحدث حاليًا في عمليات استلام الأمتعة.

الأمتعة

إذا كنت تسافر مع العائلة أو الأصدقاء، فينصح عامل الأمتعة بوضع قطعة من ملابس كل شخص في كل حقيبة في حالة ضياع أحد الحقائب.

التقط صور لحقيبتك

خلال الرحلات، يفقد الكثير من الركاب حقائبهم ولهذا السبب نصح عامل الأمتعة المسافرين بالتقاط صور لحقائبهم حتى يتمكن موظفو المطار من التعرف عليها لاحقا.

وتعني هذه الطريقة أنه إذا لم تتمكن من إيجاد حقيبتك، فسيتمكن عمال المطار من مساعدتك في العثور عليها.

كما يجب على المسافرين أيضًا التقاط صور لمحتويات حقائبهم تحسبََا لطلبات شركات تأمين.

الأسماء والأرقام

يضع معظم المسافرين على حقائبهم ملصقات تتضمن أسماءهم وبيانات الاتصال الخاصة بهم.

ومع ذلك، يقول عامل الحقائب إن هذا لا يكفي ويجب اتخاذ إجراء أكثر صرامة.

حيث يقول إنه يجب على المسافرين كتابة أسمائهم وأرقامهم بقلم حبر دائم على حقائبهم في صورة ما إذا نزعت الملصقات.

 حقيبة سفر

يقول عامل الحقائب أنه عند شراء حقيبة سفر يجب عليك اختيار حقيبة بأربع عجلات.

إن اختيار حقيبة سفر واحدة بأربع عجلات، وليس عجلتين، يعني أنه يمكن للعمال في المطارات تحريكها بسهولة عبر حقائب السفر في الطائرة.

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

منها الأدوية.. ما الذي يمكنك أخذه معك في حقيبة يدك في الطائرة؟

حياتنا

9 أخطاء شائعة تقوم بها عند السفر بالطائرة لأول مرة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

حياتنا

مضيف طيران: هذه الأشياء احذر أن تحزمها في حقيبتك (صور)

حياتنا

مضيفة طيران تكشف 5 أخطاء يرتكبها المسافرون وتزعج طاقم الطائرة

حياتنا

اكتشف معنا أفضل تطبيقات السفر .. يجب أن يكون أحدها على هاتفك (صور)

حياتنا

مضيفة طيران سابقة تكشف أشياء لا يجب عليك فعلها أبدًا خلال رحلتك

حياتنا

5 حيل لتعبئة حقائب السفر لتجنب دفع رسوم إضافية للأمتعة

حياتنا

لماذا يجب تجنب السفر يوم الأحد .. وما هو أفضل يوم للسفر؟

حياتنا

أفضل 5 أماكن للسفر بـ 1000 دولار فقط (صور)

حياتنا

أسوأ مقاعد الجلوس في الطائرة .. تعرف عليها وتجنبها لأنك لن تشعر بالراحة

حياتنا

منها انتفاخ القدمين .. أشياء غريبة قد تحدث لأجسامنا عند السفر بالطائرة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا يتغير مذاق الأكل في الطائرة؟ .. طيار يجيب

3 رسائل في واتساب احذر أن تفتحها!

تقارب حماس مع نظام الأسد.. الأسباب والدوافع ومن يقف وراء هذه الخطوة؟

حكم جزائري يتراجع عن قراره بعد ارتكابه الخطأ الفادح تجاه ملاكمة مغربية (فيديو)

هند القحطاني تصوّر ابنتها بإطلالة فاضحة وتثير استياءً واسعاً! (شاهد)

هل محمد صلاح بالفعل في دائرة اهتمامات ريال مدريد ؟! .. تقرير يُجيب على هذا السؤال

كم يوما يمكننا تخزين الطعام في الثلاجة؟ من المهم معرفة العمر الافتراضي لكل طعام

لماذا لا يجب تخزين البطاطس بالقرب من التفاح أو البصل؟

صور قتل شيماء جمال تكشف مشاهد فظيعة لا يتخيلها عقل!

إبراهيم سعدون.. فحص طبي يكشف عن معاناة المرتزق المغربي من هذا المرض!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC