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اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الخميس 30 يونيو 2022.. انخفاض جديد

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
سعر الذهب watanserb.com
سعر الذهب في سلطنة عمان

وطن – سجلت أسعار الذهـب في سلـطنة عمان اليوم، الخميس 30 يونيو 2022، انخفاضا جديدا في مختلف الأعيرة التي يتم التعامل بها في السلطنة.

أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم

بلغ سعـر الذهــب عيار 24 بالريال العماني اليوم 22.49 ريالا للجرام، ما يعادل 58.41 دولارا.

بينما جاء سـعــر الذهــب عيار 22 عند 20.61 ريال للجرام ما يعادل 53.54 دولارًا.

وبلغ سعــر ذهـب عيار 21 سعره بالريال العماني 19.68 ريال بما يعادل 51.11 دولار، فيما جاء عيار 18 عند 16.87 ريالا، أي ما يعادل 43.8 دولارا.

وبلغ سعر عيار 14 لأسعـار الذهب في سلطنة عمان، 13.12 ريال بما يعادل 34.07 دولار، بينما عيار 12 بلغ 11.24 ريال بما يعادل 29.20 دولار.

يأتي هذا فيما بلغت أسعار أوقية الذهب اليوم الخميس 699.36 ريال بما يعادل 1,816 دولارًا، وسعـر الجنيه الذهب 157.42 ريال بما يعادل 408.85 دولار.

أما سـعـر كيلو الذهـب في سلطنة عمان اليوم فقد بلغ 22,487 ريالًا بما يعادل 58,405 دولارات.

يشار إلى أن هذه الأسعار تأتي وفق أحدث رصد لأسعار الذهب في سلطنة عمان.

وتراجعت أسعار الذهب عالميا، بعد قرار مجموعة الدول السبع بحظر واردات المعدن الروسي ومع استمرار ترقب المخاوف الاقتصادية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس تراجعا بنسبة 0.2% أو 3.60 دولار ليسجل 1821.20 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا هذا الأسبوع بعد إعلان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكندا فرض حظر على واردات الذهب الجديدة من روسيا، أثناء قمة زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى.

وآنذاك، قالت الحكومة البريطانية، إن هذا الإجراء له تأثير عالمي، إذ يغلق تداول السلعة خارج الأسواق الدولية الرسمية، ما يحقق تأثيرا كبيرا في قدرة النظام الروسي على جمع الأموال.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأنه في ظل اندفاع النخبة الروسية صوب شراء الذهب ضمن مساعي تفادي الآثار المالية المترتبة على العقوبات، فإن عملية فرض الحظر ستلحق الضرر بطريقة مباشرة بالنخبة الحاكمة في روسيا.

وأشار إلى أن فرض حظر على الاستيراد، يشمل تطبيقه على الذهب سواء المستخرج أو المكرر حديثا.

المصدروطن - متابعات
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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