سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022.. ارتفاع محدود

وطن– سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022، ارتفاعا محدودا على استقراره في بنوك السودان والسوق السوداء.

سعـر الـدولار في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في السودان، 569.5 جنيها للشراء مقابل 573.7 جنيه للبيع.

سعـر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

في السوق السوداء، بلغ سعـر الدولار في السودان 570 جنيها للشراء و573 جنيها للبيع، مسجلا ارتفاعا قياسا بقيمة أمس الاثنين، حيث سجل 568 جنيها للشراء و 573 جنيها للبيع.

في حين بلغ سعر اليورو في السودان اليوم 598.5 جنيها للشراء، و603.03 جنيه للبيع.

سعـر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم بالبنوك

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم 694.7 جنيه للشراء، و699.9 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم بالبنوك

بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم 151.6 جنيه للشراء، مقابل 152.7 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان بالبنوك

بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم 155.08 جنيها للشراء، مقابل 156.24 جنيه للبيع.

ويعيش السودان في وضع خانق بسبب تدهور الاقتصاد، وأدى انخفاض سعر صرف العملة إلى ارتفاع طاحن في أسعار جميع السلع الاستهلاكية والخدمات.

وتشير توقعات منظمات دولية إلى أن نصف سكان السودان (حوالي 19 مليون نسمة) يواجهون خطر الجوع خلال عام 2022 بفضل هذه التحديات.

اقتصاديا أيضا، سجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية للسودان خلال الربع الأول من العام المالي الحالي عجزا قدره 1.2 مليار دولار.

وكان محافظ بنك السودان المركزي السابق فاروق كمبريسي، قد صرح بأن البلاد خسرت 4.3 مليار دولار من التعهدات الغربية لمساعدة الاقتصاد، بعد قرارات اكتوبر