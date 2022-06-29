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رامون دياز مستمر مع الهلال السعودي .. تعرف على أرقامه القياسية مع الزعيم الآسيوي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي يجدد الثقة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز watanserb.com
الهلال السعودي يجدد الثقة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز

وطن – يقترب نادي الهلال السعودي من تجديد الثقة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز 62 عاماً، للبقاء مع بطل الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي وال18 في تاريخ مسيرته.

وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن نادي الهلال السعودي ( الزعيم الآسيوي)، استقر على تجديد عقد مدربه راموز دياز للبقاء خلال الفترة المقبلة.

أرقام رامون دياز مع الهلال السعودي

وقاد الأرجنتيني دياز فريق الهلال في 22 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، بعد عودته لتدريب الفريق في ولايته الثانية. حيث استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة، والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات الموسم المنصرم.

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وقرر مدرب الهلال دياز، إقامة معسكر تدريبي للزعيم الآسيوي، في العاصمة البريطانية ( لندن)، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل.

وفق موقع الإحصائيات العالمي ( سوفاسكور)، فقد بلغ معدل تسجيل أهداف فريق الهلال السعودي باتجاه شباك المرمى مع راموز دياز بنسبة 2.28%، هدف كل مباراة. كما واستقبل 0.87% هدف لكل مباراة.

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أول مدرب مع الزعيم الآسيوي

ويعد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أول مدرب في تاريخ نادي الهلال السعودي، ينجح في تحقيق لقب الدوري السعودي الممتاز للمحترفين مرتين خلال مشواره التدريبي مع الفريق. كان ذلك في موسم عام 2016-2017 وهذا الموسم.

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وكان مدرب الهلال دياز قد عاد إلى صفوف النادي السعودي في ولايته الثانية، بعد إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم. عقب الخسارة الثقيلة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لعام 2021.

وأنهى الهلال السعودي الموسم متصدراً لجدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصف اتحاد جدة الذي حل في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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