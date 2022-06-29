رامون دياز مستمر مع الهلال السعودي .. تعرف على أرقامه القياسية مع الزعيم الآسيوي

وطن – يقترب نادي الهلال السعودي من تجديد الثقة بالمدرب الأرجنتيني رامون دياز 62 عاماً، للبقاء مع بطل الدوري السعودي الممتاز للمرة ال3 على التوالي وال18 في تاريخ مسيرته.

وأفادت صحيفة (الرياضية) السعودية، بأن نادي الهلال السعودي ( الزعيم الآسيوي)، استقر على تجديد عقد مدربه راموز دياز للبقاء خلال الفترة المقبلة.

أرقام رامون دياز مع الهلال السعودي

وقاد الأرجنتيني دياز فريق الهلال في 22 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، بعد عودته لتدريب الفريق في ولايته الثانية. حيث استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة، والتعادل في مباراة وحيدة، كما وتلقى الخسارة في 3 مباريات الموسم المنصرم.

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وقرر مدرب الهلال دياز، إقامة معسكر تدريبي للزعيم الآسيوي، في العاصمة البريطانية ( لندن)، من أجل الاستعداد لمنافسات الموسم المقبل.

رامون دياز هو أول مدرب يحقق الدوري مرتين في تاريخ نادي الهلال. 🏆🏆 تـــــــاريخي 👑 pic.twitter.com/16FlKKoa2f — موقع جول السعودي – GOAL (@GoalSA) June 29, 2022

وفق موقع الإحصائيات العالمي ( سوفاسكور)، فقد بلغ معدل تسجيل أهداف فريق الهلال السعودي باتجاه شباك المرمى مع راموز دياز بنسبة 2.28%، هدف كل مباراة. كما واستقبل 0.87% هدف لكل مباراة.

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أول مدرب مع الزعيم الآسيوي

ويعد المدرب الأرجنتيني رامون دياز، أول مدرب في تاريخ نادي الهلال السعودي، ينجح في تحقيق لقب الدوري السعودي الممتاز للمحترفين مرتين خلال مشواره التدريبي مع الفريق. كان ذلك في موسم عام 2016-2017 وهذا الموسم.

🏆 هذا حال هلال الحاضر والمستقبل 🤷🏻‍♂️💙#الهلال_٦٥بطولة pic.twitter.com/iWak0ihao8 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 28, 2022

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وكان مدرب الهلال دياز قد عاد إلى صفوف النادي السعودي في ولايته الثانية، بعد إقالة البرتغالي ليوناردو جارديم. عقب الخسارة الثقيلة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية لعام 2021.

🏆 #الهلال يحقّق الدوري للمرة 18 والبطولة 65 مبروووووك يا زعماء 👏🏻😍💙#الهلال_٦٥بطولة pic.twitter.com/DRqNgrBjs2 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) June 27, 2022

وأنهى الهلال السعودي الموسم متصدراً لجدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز برصيد 67 نقطة، كما وبفارق نقطتين عن الوصف اتحاد جدة الذي حل في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

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