الرئيسيةالهدهدتبادلا الأحضان والقبلات أمام الجميع..مثلي جنسي يستقبل صديقه في مطار دبي (شاهد)
الهدهد

تبادلا الأحضان والقبلات أمام الجميع..مثلي جنسي يستقبل صديقه في مطار دبي (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com

وطن- في الوقت الذي انتفضت فيه لمصادرة العدد الأخير من “مجلة ماجد” الذي حمل تلميحات عن المثلية الجنسية، يبدو أن الإمارات تبلع لسانها أمام المثليين الأجانب وتصريحهم بشكل علني عن مثليتهم.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو “مقزز” يظهر لحظة انتظار أحد المقيمين الأجانب المثلي الجنس لصديقه المثلي في مطار دبي.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” وعنونه مصوره بـ”عودة صديقي المثلي بعد غياب 6 أشهر”، فقد ظهر المقيم وهو ينتظر بلهفة خروج صديقه المثلي من صالة المطار.

وأظهر الفيديو، أنه بمجرد خروجه من صالة المطار اندفع المقيم باتجاه صديقة وقام باحتضانه بقوة ثم قاما بتبادل القبلات بشكل علني وأمام الجميع.

مجلة ماجد تثير سخط المغردين

وكانت مجلة “ماجد” الإماراتية للأطفال قد أثارت خلال الأيام الماضية سخطاً محلياً وعربياً واسعاً بعد نشرها في أحد أعدادها رسوماً وصوراً تروج للشذوذ والمثلية، بما يتنافى مع قيم الإسلام.
وتعد مجلة “ماجد” الصادرة عن شركة “أبوظبي للإعلام” من أشهر وأقدم مجلات الأطفال في الوطن العربي، وهو ما أثار تساؤلات عن سبب التحول الخطير في محتوى المجلة، خصوصاً لدى الشباب والكبار الذين عاصروا المجلة خلال طفولتهم.
وفي عددها الأخير بشهر مايو/آيار الماضي، حوت المجلة رسوماً وقصص تروج للمثلية الجنسية، ما أثار تساؤلات عن دور السلطات الإماراتية في الرقابة على المحتوى الإعلامي.

أول من حذر من تداول المجلة

وقبل أكثر من 10 أيام حذرت “نانسي العجمي” على حسابها في تويتر من “آخر عدد من مجلة ماجد عدد شهر مايو”.
وأكدت نانسي، وهي معلمة رياض أطفال، على التنبيه بأن “كل الاطفال بتحب قوس قزح وهما قدروا يستغلوا النقطة دي كويس اووي افضلوا برروا واتحمقوا اوي وقولوا لااااا كلو إلا قوس قزح واتهمونا بالتخلف والرجعية بس مترجعوش تعيطوا ف الآخر ياريت”.

سحب العدد وفتح تحقيق

وبعد السخط الواسع، قرر مكتب تنظيم الإعلام في أبوظبي سحب عدد مايو الماضي من مجلة ماجد التي تحوي الرسومات، وقرر فتح تحقيق في القضية مع شركة “أبوظبي للإعلام” التي تصدر المجلة.
وقال الدكتور جمال السويدي إن “مكتب تنظيم الإعلام يفتح تحقيقاً مع شركة أبوظبي للإعلام ويوجه بسحب جميع منشورات مجلة ماجد الخاصة بشهر مايو الماضي من جميع الأسواق بعد قيام المجلة بنشر قصة ترسخ مفهوم المثلية الجنسية في الجيل الناشئ”.
وأضاف الأكاديمي الإماراتي: “المجلة إماراتية ونشرت القصة في عددها السابق وتم اكتشافه بعد شكاوي من بعض الدول”.

“مجلة ماجد” تروج صراحة للشذوذ الجنسي في الإمارات

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

“اعتداءات جنسية وابتزاز في دبي”.. تسجيلات مسربة وفضيحة مدوية لمحمد دحلان

الهدهد

الجزائر.. غضب شعبي بعد ظهور نسخ من القرآن الكريم تحمل ألوان علم الشواذ

حياتنا

ما سبب حملة مقاطعة “شي إن” وما علاقتها بدعم المثليين جنسيا؟

حياتنا

هكذا رد محمد قنوع بعدما أحرجته رابعة الزيات بسؤال عن المثلية والشذوذ الجنسي

الهدهد

“مجلة ماجد” تروج صراحة للشذوذ الجنسي في الإمارات

الهدهد

المثليون جنسياً في لبنان .. وزير الداخلية يتخذ قراراً بشأن تجمعات الشواذ

الهدهد

شاهد.. حقيقة فيديو ترويج أحد المولات للمثلية الجنسية في قطر

الهدهد

فتى سعودي يعلن خروجه من الإسلام وأنه “مثلي الجنس” من داخل المملكة

حياتنا

تملكه خبيرة تجميل عراقية.. مركز تجميل شهير في دبي يروج للمثلية الجنسية ويثير موجة غضب

الهدهد

بعد واقعتي الفيلم والسفارة.. الكويت تستدعي الرقابة الشعبية في مواجهة المثلية الجنسية

تقارير

رجل أعمال بريطاني مسجون في دبي منذ 14 عاماً أُصيب بالسلّ في المُعتقل .. هذه قصّته! (صور)

الهدهد

بسبب مشهد جنسي بين امرأتين.. منظمة العفو تهاجم دولا عربية لمنعها عرض “Lightyear”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا