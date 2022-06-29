الوداد الرياضي بطلاً للدوري المغربي للمرة ال22 في تاريخه (فيديو)

وطن – توج الوداد الرياضي بلقب الدوري المغربي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وال22 في تاريخ مسيرته، مستفيداً من تعادله الإيجابي أمام المولودية بهدفين لمثلهما، في الجولة ال29 قبل الأخيرة على نهاية هذا الموسم.

وسجل أصحاب الأرض فريق المولودية أولى أهداف المباراة في الدقيقة السادسة عن طريق لامين دياكيتي، بعد تمريرة رائعة من زميله ياسين لبحيري.

كما وعزز المولودية التقدم في النتيجة بتوقيع هدفه الثاني داخل شباك الضيف الوداد البيضاوي في الدقيقة ال30 من توقيع مسجل الهدف الأول دياكيتي.

وداد الامة بطلا للدوري المغربي للمرة 22 في تاريخه الف تريليون مبروووك لعشاق هذا النادي العريق ❤️👑#الوداد pic.twitter.com/gabHnyAPPV — الأمازيغي 🇲🇦۞ⵣ (@alamazyghy1) June 29, 2022

اقرأ أيضاً:

الوداد بطل الدوري المغربي

وعاد الوداد إلى مجريات المباراة مع بداية الشوط الثاني، بعد نجاحه في تسجيل هدف تقليص فارق النتيجة في الدقيقة ال52 عن طريق غاي مبينزا.

كما وجاء هدف التعادل في الدقيقة ال90 على نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدف رائع من توقيع اللاعب يوفيل تسومو. ليحصد الوداد اللقب الثاني له على التوالي.

تسجل بهذه طريقة عاااالمية و انت خاسر ؟؟؟؟ اقسم بالله عظمة عظمة يا الوداد البيضاوي

هذا الهدف افضل من كريس ضد اليوفي 🔥🔥🔥

تسومو عمي و عم الجميع 🤍🤍🤍❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/Ynt380F7bD — Mokito❤️🤍2️⃣2️⃣⭐️⭐️⭐️ (@LM_D10) June 29, 2022

وخاض الوداد 29 مباراة قبل الجولة الأخيرة على نهاية الموسم الجاري، حقق من خلالها الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 6 مباريات. كما وتلقي الخسارة في 4 مباريات، ليتصدر جدول الترتيب برصيد 63 نقطة. بفارق 4 نقاط عن الوصيف الرجاء.

اقرأ أيضاً:

تشكيلة الوداد أمام مولودية وجدة

ولعب المدرب وليد الركراكي المدير الفني لفريق الوداد الرياضي، بتشكيلة أساسية. أمام منافسه مولودية جدة في منافسات الدوري المغربي الممتاز، حيث كان في حراسة المرمى أحمد رضا التكناوتي.

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من اللاعبين، أيوب العملود، الشيخ كومارا، أشرف داري، محمد رحيم، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: يحيى جبران، أيمن الحسوني، عبد الله حيمود، رضى جعدي.

عميد #الوداد يحيى جبران لhttps://t.co/v3ZaS1Hrz5: '' نشكر جماهيرنا الكبيرة التي لها دور كبير في هذا التتويج 🏆''@WACofficiel ⚪️🔴 pic.twitter.com/rjXFgQlvfr — 2M.ma (@2MInteractive) June 29, 2022

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، زهير المترجي، غاي مبينزا.

وكان فريق الوداد قد توج للمرة ال3 في تاريخه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، على حساب الأهلي المصري بهدفين نظيفين دون رد، في المباراة النهائية للبطولة. التي جمعت كلا الفريقين على أرض ملعب (مركب محمد الخامس) بالدار البيضاء المغربية.

اقرأ أيضاً: