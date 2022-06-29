الأهلي يتعثر أمام سموحة .. جدول ترتيب الدوري المصري 2022

وطن – تعثر فريق الأهلي المصري خارج ميدانه بالخسارة أمام نظيره سموحة، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ملعب (استاد الإسكندرية).

ويبتعد بذلك فريق الأهلي (المارد الأحمر)، خطوة إلى الوراء نحو المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، أمام الغريم الزمالك حامل لقب النسخة الماضية المتربع على عرش صدارة جدول الترتيب.

مباراة الأهلي وسموحة

وافتتح أصحاب الأرض فريق سموحة أولى أهداف المباراة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة ال9، ليعزز ذات الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال45 من توقيع عبد الكبير الوادي.

أهداف مباراة سموحة 3-2 الأهلي | الجولة 23 | الدوري المصري الممتاز pic.twitter.com/ClRaZyRab0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 29, 2022

ومع بداية مجريات الشوط الثاني عاد سموحة ليسجل الهدف الثالث داخل شباك الخصم الأهلي المصري عن طريق مسجل الهدف الأول في المباراة مروان حمدي.

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كما وقلص الأهلي نتيجة المباراة أمام الخصم المتفوق سموحة بهدف أول، جاء في الدقيقة ال59 عن طريق طاهر محمد.

وأحرز حسام حسن ثاني الأهداف لصالح فريق المارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

طرد سيد عبدالحفيظ وانفعال اللاعبين ‼️ 3 دقائق صعبة على الجهاز الفني ودكة النادي الأهلي قبل نهاية المباراة أمام سموحة 📹 pic.twitter.com/x9u3pOW7lL — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 30, 2022

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق الأهلي على منافسه سموحة على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد باتجاه شباك المرمى 8 تسديدات وبنسبة استحواذ على الكرة وصلت إلى 74%.

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فيما وصل عدد تسديدات صاحب الأرض سموحة ب5 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ طيلة مجريات المباراة بنسبة 26%.

الزمالك في الصدارة .. ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الزمالك البيضاوي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 51 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وآتى الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، كما وجاء فريق فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، متساوياً بذلك مع سموحة بنفس النقاط في المركز الخامس.

📊 جدول ترتيب الدوري المصري بعد إنتهــاء الجولة الثالثة والعشرون ⚽#رابطة_الأندية_المحترفة #EPL pic.twitter.com/J8iu8SbOV9 — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) June 29, 2022

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وجاء في المركز السادس فريق طلائع الجيش برصيد 36 نقطة، كما ويليه البنك الأهلي في المركز السابع من الترتيب برصيد 31 نقطة.

كما وآتى فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الاتحاد السكندري. برصيد 28 نقطة، بينما في المركز العاشر فريق المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة.

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