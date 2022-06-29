الأربعاء, يونيو 29, 2022
الرئيسيةرياضةالأهلي يتعثر أمام سموحة .. جدول ترتيب الدوري المصري 2022
رياضة

الأهلي يتعثر أمام سموحة .. جدول ترتيب الدوري المصري 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري 2022 watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري 2022

وطن – تعثر فريق الأهلي المصري خارج ميدانه بالخسارة أمام نظيره سموحة، في منافسات الجولة ال23 من الدوري المصري الممتاز، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت كلا الفريقين ملعب (استاد الإسكندرية).

ويبتعد بذلك فريق الأهلي (المارد الأحمر)، خطوة إلى الوراء نحو المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، أمام الغريم الزمالك حامل لقب النسخة الماضية المتربع على عرش صدارة جدول الترتيب.

مباراة الأهلي وسموحة

وافتتح أصحاب الأرض فريق سموحة أولى أهداف المباراة عن طريق مروان حمدي في الدقيقة ال9، ليعزز ذات الفريق التقدم في النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة ال45 من توقيع عبد الكبير الوادي.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني عاد سموحة ليسجل الهدف الثالث داخل شباك الخصم الأهلي المصري عن طريق مسجل الهدف الأول في المباراة مروان حمدي.

اقرأ أيضاً: 

كما وقلص الأهلي نتيجة المباراة أمام الخصم المتفوق سموحة بهدف أول، جاء في الدقيقة ال59 عن طريق طاهر محمد.

وأحرز حسام حسن ثاني الأهداف لصالح فريق المارد الأحمر في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل على نهاية المباراة.

كما وشهدت المباراة التفوق الواضح لفريق الأهلي على منافسه سموحة على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد باتجاه شباك المرمى 8 تسديدات وبنسبة استحواذ على الكرة وصلت إلى 74%.

اقرأ أيضاً: 

فيما وصل عدد تسديدات صاحب الأرض سموحة ب5 تسديدات، كما ووصل نسبة الاستحواذ طيلة مجريات المباراة بنسبة 26%.

الزمالك في الصدارة .. ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الزمالك البيضاوي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 51 نقطة، كما ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة.

وآتى الأهلي في ثالث جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، كما وجاء فريق فيوتشر في المركز الرابع برصيد 39 نقطة، متساوياً بذلك مع سموحة بنفس النقاط في المركز الخامس.

اقرأ أيضاً: 

وجاء في المركز السادس فريق طلائع الجيش برصيد 36 نقطة، كما ويليه البنك الأهلي في المركز السابع من الترتيب برصيد 31 نقطة.

كما وآتى فريق فاركو في المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن فريق الاتحاد السكندري. برصيد 28 نقطة، بينما في المركز العاشر فريق المصري البورسعيدي برصيد 26 نقطة.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك وعرض مصري ضخم في انتظاره

رياضة

سقوط نجم الإسماعيلي باهر المحمدي مغشياً عليه بعد تعرضه لارتجاج في المخ (فيديو)

رياضة

حقيقة استغناء الأهلي عن خدمات بيرسي تاو هذا الصيف

رياضة

ريكاردو سواريز الأقرب إلى تولي تدريب الأهلي .. تعرف على سيرته

رياضة

نجم الزمالك سيف الدين الجزيري يتعرض لحادث سير أليم (صور)

رياضة

حقيقة تولي روي فيتوريا تدريب الأهلي المصري خلفاً لموسيماني

رياضة

أشرف بن شرقي يُودع جماهير الزمالك بكلمات مؤثرة

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري 2022 بعد هدف محمد شريف وصيام زيزو

رياضة

الأهلي والزمالك يحققان الفوز الثمين على غزل المحلة والبنك الأهلي (فيديو)

رياضة

 ترتيب الدوري المصري الممتاز 2022 وقائمة الهدافين

رياضة

الزمالك يحقق مع أشرف بن شرقي بسبب تصرف غير أخلاقي

رياضة

“الصلح خير” .. إمام عاشور يُصافح وليد سليمان بعد قطيعة لسنوات (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

رسالة بخط يد معتقل إماراتي تُحرج محمد بن زايد.. ما جاء فيها صادم!

آمال ماهر “هزيلة وشاحبة ومتوترة” ولغة الجسد تثير الشك.. هل تحدثت تحت التهديد؟

آمال ماهر تحسم الجدل وتخرج في فيديو علني كشفت فيه سبب اختفائها (شاهد)

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر وحل لغز اختفائها الغامض.. صحيفة مصرية تثير الجدل

صحيفة أجنبية تتناول قضية “مجلة ماجد” والترويج للشذوذ الجنسي في الإمارات

ارتفاع كبير غير متوقع بسعر الدولار في السودان بالسوق السوداء.. وصل لرقم قياسي لأول مرة

كيف هرب قاتل شيماء جمال المستشار أيمن حجاج إلى دبي؟

اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

اعتقال جنرال إيراني بارز بالحرس الثوري.. سرب معلومات سرية حساسة لإسرائيل

منظمة تخترق “ملف التعذيب” في السعودية: يتم تحت إشراف الملك وولي العهد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC