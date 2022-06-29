اختفاء آمال ماهر .. شيرين عبدالوهاب تعلّق وتثير جدلاً! (شاهد)

وطن – دخلت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب على خطّ أزمة اختفاء الفنانة آمال ماهر.

وقالت “شيرين” ردا على سؤال وصلها من متابعيها بحسابها في انستغرام إن قضية آمال ماهر حساسة وخاصة.

وكتبت اجابة على سؤال “رأيك في قضية آمال ماهر؟”: “يا جماعة الموضوع ده حساس. ده موضوع خاص. انا مقدرش اتدخل في شيء خاص بالذات اني شخصياً اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كثير. فأنا ما قدرش اتدخل في موضوع خاص بس امال ماهر لو طلبت عيني اديهالها، احنا ايه عرفنا ان في مشاكل كل ده كلام بيتقال من غير اثبات خصواص ان اهلها قالوا ان مافيش مشاكل وان امال زي الفل و يا رب تبقي زي الفل والنقابة كمان أكدت كلام اهلها ان ما فيش مشاكل”.

أول تدخل رسمي حول اختفاء آمال ماهر

اعلنت النائبة المصرية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد عن تقدمها بطلب إحاطة حول مزاعم اختفاء الفنانة.

وقالت “عبدالحميد” في مداخلة هاتفية مع برنامج”حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية كريمة عوض أن المطربة آمال ماهر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية ومن حقها على وطنها السؤال عنها.

بينما شددت على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول اختفاءها والرد بشكل حاسم على الشائعات المغرضة الدائرة في الوسط الفني والعام.

في حين أوضحت “عبدالحميد” أن سبب تقدمها بطلب إحاطة حول اختفاء آمال ماهر “هو إثارة الجدل من فترة عن حالتها دون التعليق من مسؤول. ومن الطبيعي أن نقابة الموسيقيين تخرج وتطمئن الناس أنها بخير”.

واستكملت: “ما قالته النقابة أثار الجدل والخوف أكثر. وواجبي الوقوف بجانب المرأة المصرية وأرفع الاضطهاد والعنف الذي تعاني منه وكذلك دوري أزيل اللبس”.

وقالت: “عايزين نرفع اللبس والوصول إلى استيضاح حقيقي لاختفاء آمال ماهر”.

كما لا يزال وسم آمال ماهر متصدرا موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ أيام، خاصة بعد عودة قناة الفنانة على موقع يوتيوب مرة أخرى.