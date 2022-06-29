أول تحرك رسمي في واقعة اختفاء الفنانة آمال ماهر (شاهد)

وطن- في أول تدخل رسمي حول واقعة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر، وحالة الجدل الكبيرة التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، اعنت النائبة المصرية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد عن تقدمها بطلب إحاطة حول مزاعم اختفاء الفنانة.

وقالت “عبدالحميد” في مداخلة هاتفية مع برنامج”حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية كريمة عوض أن المطربة آمال ماهر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية ومن حقها على وطنها السؤال عنها، مشددة على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول اختفاءها والرد بشكل حاسم على الشائعات المغرضة الدائرة في الوسط الفني والعام.

وأوضحت “عبدالحميد” أن سبب تقدمها بطلب إحاطة حول اختفاء آمال ماهر هو إثارة الجدل من فترة عن حالتها دون التعليق من مسؤول، ومن الطبيعي أن نقابة الموسيقيين تخرج وتطمئن الناس أنها بخير.

النقابة أثارت الجدل أكثر

واستكملت: ما قالته النقابة أثار الجدل والخوف أكثر، وواجبي الوقوف بجانب المرأة المصرية وأرفع الاضطهاد والعنف الذي تعاني منه وكذلك دوري أزيل اللبس، “عايزين نرفع اللبس والوصول إلى استيضاح حقيقي لاختفاء آمال ماهر”.

وسم آمال ماهر

ولا زال وسم آمال ماهر متصدرا موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ أيام، خاصة بعد عودة قناة الفنانة على موقع اليوتيوب مرة أخرى.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الوسم، مطالبين بضرورة كشف غموض عدم ظهور الفنانة آمال ماهر، على الساحة في أي وسيلة إعلامية.

عودة قناة آمال ماهر على اليوتيوب

وكان محبي الفنانة آمال ماهر، قد تفاجأوا بعودة قناتها على موقع اليوتيوب الشهير، بعد غلقها فترة طويلة، وإعلانها الاعتزال.

أنباء عن استعداد آمال ماهر للظهور

وفي هذا السياق، كشف أحد المصادر بنقابة المهن الموسيقية، أن آمال ماهر تمهد للظهور خلال الأيام المقبلة، في فيديو للحديث مع جمهورها، وإنهاء قصة اختفائها التي مازالت تثير الجدل.

فيما أكد المصدر لصحيفة “فيتو”، أن عودة قناة آمال ماهر، على اليوتيوب، أهم علامات عودتها للغناء من جديد بعد إعلانها الاعتزال الفترة الماضية.

شيرين عبدالوهاب تعلق على اختفاء آمال ماهر

من جانبه، علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في استوري لها على موقع الصور إنستجرام، ردا على سؤال أحد المعجبين في قضية آمال ماهر بالقول” يا جماعة الموضوع ده حساس وموضوع خاص.

وأضافت “أنا مقدرش أتدخل في شيء شخصي بالذات أني شخصيا اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كثير، فأنا ما قدرش أتدخل في موضوع خاص بآمال ماهر لو طلبت عيني اديهالها”.

وتابعت ” إحنا عرفنا أن في مشاكل كل ده كلام بيتقال من غير إثبات خصوصا أن أهلها قالوا إن مفيش مشاكل وأن آمال زي الفل ويارب تبقي زي الفل”.