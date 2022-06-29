الرئيسيةحياتناأول تحرك رسمي في واقعة اختفاء الفنانة آمال ماهر (شاهد)
حياتنا

أول تحرك رسمي في واقعة اختفاء الفنانة آمال ماهر (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
اختفاء الفنانة آمال ماهر watanserb.com
اختفاء الفنانة آمال ماهر

وطن- في أول تدخل رسمي حول واقعة اختفاء المطربة المصرية آمال ماهر، وحالة الجدل الكبيرة التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، اعنت النائبة المصرية وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آمال عبدالحميد عن تقدمها بطلب إحاطة حول مزاعم اختفاء الفنانة.

وقالت “عبدالحميد” في مداخلة هاتفية مع برنامج”حديث القاهرة” المذاع عبر قناة “القاهرة والناس”، مع الإعلامية كريمة عوض أن المطربة آمال ماهر قبل أن تكون فنانة ومشهورة هي امرأة مصرية ومن حقها على وطنها السؤال عنها، مشددة على ضرورة حسم الشائعات المغرضة حول اختفاءها والرد بشكل حاسم على الشائعات المغرضة الدائرة في الوسط الفني والعام.

وأوضحت “عبدالحميد” أن سبب تقدمها بطلب إحاطة حول اختفاء آمال ماهر هو إثارة الجدل من فترة عن حالتها دون التعليق من مسؤول، ومن الطبيعي أن نقابة الموسيقيين تخرج وتطمئن الناس أنها بخير.

أسامة جاويش يتلقى تهديدات لحديثه عن آمال ماهر وعلاقة تركي آل الشيخ باختفائها

النقابة أثارت الجدل أكثر

واستكملت: ما قالته النقابة أثار الجدل والخوف أكثر، وواجبي الوقوف بجانب المرأة المصرية وأرفع الاضطهاد والعنف الذي تعاني منه وكذلك دوري أزيل اللبس، “عايزين نرفع اللبس والوصول إلى استيضاح حقيقي لاختفاء آمال ماهر”.

وسم آمال ماهر

 

ولا زال وسم آمال ماهر متصدرا موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ أيام، خاصة بعد عودة قناة الفنانة على موقع اليوتيوب مرة أخرى.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع الوسم، مطالبين بضرورة كشف غموض عدم ظهور الفنانة آمال ماهر، على الساحة في أي وسيلة إعلامية.

عودة قناة آمال ماهر على اليوتيوب

وكان محبي الفنانة آمال ماهر، قد تفاجأوا بعودة قناتها على موقع اليوتيوب الشهير، بعد غلقها فترة طويلة، وإعلانها الاعتزال.

أنباء عن استعداد آمال ماهر للظهور

وفي هذا السياق، كشف أحد المصادر بنقابة المهن الموسيقية، أن آمال ماهر تمهد للظهور خلال الأيام المقبلة، في فيديو للحديث مع جمهورها، وإنهاء قصة اختفائها التي مازالت تثير الجدل.

فيما أكد المصدر لصحيفة “فيتو”، أن عودة قناة آمال ماهر، على اليوتيوب، أهم علامات عودتها للغناء من جديد بعد إعلانها الاعتزال الفترة الماضية.

شيرين عبدالوهاب تعلق على اختفاء آمال ماهر

من جانبه، علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب في استوري لها على موقع الصور إنستجرام، ردا على سؤال أحد المعجبين في قضية آمال ماهر بالقول” يا جماعة الموضوع ده حساس وموضوع خاص.

وأضافت “أنا مقدرش أتدخل في شيء شخصي بالذات أني شخصيا اتأذيت في حياتي الشخصية واتقال عني كلام غلط كثير، فأنا ما قدرش أتدخل في موضوع خاص بآمال ماهر لو طلبت عيني اديهالها”.

وتابعت ” إحنا عرفنا أن في مشاكل كل ده كلام بيتقال من غير إثبات خصوصا أن أهلها قالوا إن مفيش مشاكل وأن آمال زي الفل ويارب تبقي زي الفل”.

اختفاء آمال ماهر يُحرك البرلمان المصري وهذه أول خطوة!

المصدريوتيوب ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

جدل الحجاب.. الأزهر الشريف ودار الإفتاء يشتبكان مع فتوى الهلالي “المثيرة”

الهدهد

قتل شيماء جمال.. التحقيقات تكشف: من هو ابن عم المتهم الذي أنقذه في اللحظة الأخيرة؟ (مفاجآت مدوية)

الهدهد

قيادي إسلامي مصري يهاجم تبرج نيرة أشرف ويصف والدها بـ”الديوث” ويثير موجة استنكار ضده

الهدهد

شهادة زور للمذيعة شيماء جمال تسببت في إعدام 20 شخصا (شاهد)

الهدهد

النيابة العامة المصرية تتخذ قرارا غريبا بشأن محاكمة قاتل نيرة أشرف بعد الحكم بإعدامه!

الهدهد

كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

حياتنا

اختفاء آمال ماهر يُحرك البرلمان المصري وهذه أول خطوة!

الهدهد

مصادر تكشف عن عزم “السيسي” إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لهذا السبب!

حياتنا

ما علاقة استقالة هاني شاكر باختفاء آمال ماهر؟!

الهدهد

جثة شيماء جمال ومفاجأة صادمة.. كشف تفاصيل الجريمة وهوية زوجها القاضي القاتل

الهدهد

مقتل شيماء جمال .. زوجها القاضي بمجلس الدولة قتلها رميا بالرصاص وشوه جثتها (صور)

الهدهد

سعد الدين الهلالي :”الحجاب ليس فرضا والنساء بعهد الرسول كانت حرة طليقة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا