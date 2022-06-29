أشرف بن شرقي يرحل عن الزمالك وعرض مصري ضخم في انتظاره

وطن – حسم رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، أمر مستقبل أشرف بن شرقي نهائياً بالرحيل هذا الصيف، بعد فشل التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده من أجل البقاء خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الزمالك منصور، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( اليوتيوب)، ” بن شرقي يريد خوض تجربة احتراف، خارج مصر إما في تركيا أو قطر”.

رحيل بن شرقي عن الزمالك

وأردف منصور، ” الإدارة الماضية كانت هي السبب في عدم تجديد عقد اللاعب، كما أننا لن نتحايل على أحد من أجل البقاء معنا”.

كما وأضاف، ” اللاعب رفض تجديد عقده مع الزمالك، وبناء عليه سيتم تنظيم حفل تكريم له، إلى جانب تقديم الشكر عن الفترة التي قضاها مع الفريق”.

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لن يلعب في مصر

وتابع، ” بن شرقي أكد عشقه لنادي الزمالك وجماهيره، وفي حال قرر الاستمرار في مصر، سيكون من خلال بوابة الزمالك”. وفق ما تحدث به رئيس النادي مرتضى منصور.

اللاعب المغربي أشرف #بن_شرقي يقترب من اللعب في دورينا ويصل #الدوحة خلال أيام لحسم التعاقد pic.twitter.com/GeGhJxSHXy — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 29, 2022

ويحق للمغربي بن شرقي، التوقيع مع أي نادٍ يرغب في الذهاب إلى صفوفه، دون الرجوع إلى إدارة نادي الزمالك المصري.

عرض مصري مغري

من جهته، كشف الكابتن أحمد حسن نجم الأهلي السابق، بشأن عرض مغري مقدم للنجم المغربي أشرف بن شرقي للحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية، ” عرض مصري كبير لأشرف بن شرقي، وسيتقاضى ضعف ما سيحصل عليه في أوروبا”.

🗣️ أمير مرتضى: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ أشرف بن شرقي.. ولكنه لا يرغب في الاستمرار بالدوري المصري pic.twitter.com/vB29igvsVM — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 28, 2022

وأضاف حسن في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، ” اللاعب بن شرقي سيحسم مصيره ووجهته خلال الساعات المقبلة”.

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وخاض المغربي بن شرقي مع نادي الزمالك في 107 مباراة. في كافة البطولات المختلفة، منذ قدومه عام 2019، قادماً من نادي الوداد البيضاوي، سجل من خلالها 41 هدفاً. كما وصناعة 26 تمريرة حاسمة.

أشرف بن شرقي عبر صفحته على فيسبوك 📸 pic.twitter.com/HgFvhe7AJj — Yallakora (@Yallakoranow) June 28, 2022

ويتصدر فريق الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة. كما وجاء غريمه الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة.

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