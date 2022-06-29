آمال ماهر في حالة هلع وخائفة من الموت.. وهذا ما كشفه مُصور الفيديو!

وطن– لا يزال ظهور الفنانة المصرية آمال ماهر، محط جدل واسع في العالم العربي، بعد غموض اختفاءها فجأة.

ظلم وموت

ورجح ناشطون أن تكون آمال ماهر قد أُجبرت على الظهور بالفيديو تحت التهديد، مطالبين بمحلل لغة جسد لكشف الحقيقة.

وهو ما استجابت له وفاء إبراهيم المتخصصة في علم المشاعر والسيكولوجي. والتي قالت إن أداء آداء آمال ماهر بالفيديو، ونظرات عينيها يؤكد شعورها بالظلم وأنها تخشى الموت.

وتابعت وفاء إبراهيم بحسب ما نقلت صحيفة “فيتو” المصرية، أن تعبيرات الفنانة تظهر أنها تعرضت لظلم كبير في الفترة الماضية ويؤكد الشائعات التي انتشرت عنها الفترة الماضية.

نوبات هلع

وأشارت وفاء إلى أن صوت آمال في الفيديو كان يرتعش وجسدها ينتفض مما يؤكد أنها تعاني من نوبات الهلع.

وأضافت: “لو كانت بالفعل مريضة بالكورونا مثلما قالت، فطبيعي أن ينتابها الشعور بالخوف من الموت. فمريض الكورونا دائمًا يصاب بمثل هذا الشعور لأن الكورونا تؤثر في الحالة النفسية لصاحبها”.

مصور فيديو آمال ماهر

وفي سياق متصل، نشر كريم مسلم، مُصور فيديو آمال ماهر، لقطة من الكواليس عبر صفحته الشخصية على انستقرام.

وعلق كريم مسلم: “أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير ومبسوط إني شفتها النهاردة وصورتها”.

وأكد مسلم أن الفنانة بخير، مردفاً: “الحمد لله هي كويسة ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده”.

شاحبة وهزيلة

وكانت آمال ماهر، فاجأت جمهورها بظهور علني جديد، مساء أمس الأربعاء، بعد فترة اختفاء أثارت جدلا وضجة إعلامية، وطمأنت جمهورها أنها بخير وأن إصابتها بكورونا كان وراء اختفائها.

حيث ظهرت الفنانة المصرية شاحبة وهزيلة ومتوترة بشكل واضح على غير عادتها.

وأكدت آمال في الفيديو أنها بخير نافية التكهنات التي انتشرت بشأن مصير غامض واجهته خلال فترة غيابها.

وقالت ما نصه: ”جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.”

كورونا

وتابعت الفنانة المصرية الذي كثر اللغط بشأنها بسبب اختفائها المريب مؤخرا: “معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم. كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.”

كما عبرت آمال ماهر عن شكرها الكبير للجمهور ومتابعيها الذين أبدوا اهتماما كبيرا بأخبارها وتتبعها. بعد تسليط الإعلام الضوء على اختفائها. كاشفة عن حفل غنائي قريب لها وقالت:”انتظرونى قريبا بعمل جديد”.