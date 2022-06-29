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آمال ماهر تحسم الجدل وتخرج في فيديو علني كشفت فيه سبب اختفائها (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
سبب اختفاء آمال ماهر watanserb.com
آمال ماهر

وطن – خرجت الفناة المصرية آمال ماهر، مساء الأربعاء، في فيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، لتحسم الجدل الذي دار خلال الأيام الماضية بشأن اختفائها الغامض.

آمال ماهر تظهر وتحسم الجدل

وطمأنت آمال ماهر في الفيديو الذي رصدته (وطن)، جمهورها وأكدت أنها بخير نافية التكهنات التي انتشرت بشأن مصير غامض واجهته خلال فترة غيابها.

وقالت ما نصه:”جمهورى وأهلى أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنكم عليا.”

وتابعت الفنانة المصرية الذي كثر اللغط بشأنها بسبب اختفائها المريب مؤخرا: “معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كان عندى كورونا بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا.”

وجهت الشكر للجمهور

كما عبرت آمال ماهر عن شكرها الكبير للجمهور ومتابعيها الذين أبدوا اهتماما كبيرا بأخبارها وتتبعها، بعد تسليط الإعلام الضوء على اختفائها.

وقالت: “أنا حقيقى ممتنة لكم وألف شكر ليكم جميعا.. الحب والخوف اللى شوفته ولمسته.. الحمد لله ودا إن دل على شيء يدل إن ربنا راضى عنى.”

وكررت الفنانة المصرية التي سبق أن خرجت تفاصيل أزمتها مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية للعلن:”أنا بشكركم من كل قلبي جمهورى العربي.”

آمال ماهر تعلن عن عمل جديد

كما وجهت “ماهر” التهنئة للشعب المصري بما وصفته بـ “ثورة 30 يونيو” ـ ذكرى انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي ـ وقالت: “كل سنة وأنتوا طيبين، أنا بخير الحمد لله.”

كما كشفت آمال ماهر عن حفل غنائي قريب لها وقالت:”انتظرونى قريبا بعمل جديد”.

صحيفة اليوم السابع وآمال ماهر

وكانت صحيفة “اليوم السابع” المصرية واسعة الانتشار، أثارت الجدل مساء، الأربعاء، بحديثها عما وصفتها بمفاجأة كبيرة ستتكشف خلال ساعات عن المطربة المصرية آمـال ماهر، الذي أثار اختفائها منذ أيام الرأي العام المصري والعربي.

مفاجأة كبيرة بشأن آمال ماهر

وبحسب رصد (وطن) فقد نشرت “اليوم السابع”، على موقعها الإلكتروني خبرا بعنوان “خاص.. الإعلان عن مفاجأة كبيرة للمطربة آمال ماهر خلال ساعات”، ما أحدث ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا الذين تناقلوا الخبر بكثافة.

وفي متن الخبر المختصر تقول صحيفة “اليوم السابع”، إنها علمت أن مفاجأة كبيرة متعلقة بالمطربة آمـال ماهـر، سيتم الكشف عن تفاصيلها قريبا.

وأكدت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل مفاجأة آمـال ماهـر خلال الفترة القصيرة المقبلة.

مضيفة أنها ستكشف الكثير من التفاصيل الخاصة بالمطربة ومستقبلها الفني، دون أي توضيحات أخرى بشأن هذه المفاجأة.

ويبدو أن هذا الظهور الأخير لآمال ماهر، الليلة، كان هو المقصود بشأن المفاجأة التي أعلنت عنها “اليوم السابع”.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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