هيفاء وهبي تخضع لجلسة مساج مؤلمة في منطقة حساسة (فيديو)

وطن– شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها لحظة خضوعها لجلسة مساج على يد أخصائي في أحد المراكز المختصة بذلك.

مساج مؤلم

وعبر خاصية “الستوري” في “انستجرام”، ظهرت هيفاء وهبي بمقاطع فيديو وهي ممددة على بطنها مرتدية ملابس باللون الأبيض. بينما يقوم الأخصائي بتدليك مؤخرتها.

وقالت هيفاء موجهة حديثها للجمهور: “عم نعمل فاكيوم، لايبومساج، تنزبط الجسوم”.

ثم ظهرت الفنانة اللبنانية بمقطع آخر، وهي تغطي وجهها من الألم، وتقول: “شوي بتوجع، بس مافي مشكلة، الأمر يستحق”.

وعلقت: “أنا سعيدة جداً من مثالية جسدي”.

تقنية الفاكيوم

وتتم تقنية “الفاكيوم” التي خضعت لها هيفاء وهبي، باستخدام موجات الـ RF عالية التردد للوصول بشكل أكبر الي أقصى عمق للخلايا الدهنية.

ويتم بذلك تحويل الخلايا الدهنية إلى حالة نشطة من إنتاج الحرارة ، بحيث يكون تأثير الدورة الدموية فعال.

وتهدف التقنية إلى شد و تعزيز الجلد المترهل الناتج كأعراض الشيخوخة الطبيعية.

وتلجأ النجمات لهذه التقنية من أجل خسارة الوزن والتخلص من السيلوليت، وتجديد نضارة البشرة و الجلد ليبدو أصغر بـ10 سنوات.

والدة هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، كشفت هيفاء وهبي، عن تعرُّض والدتها لأزمة صحية دخلت على إثرها طوارئ أحد المستشفيات في لبنان.

ووصفت هيفاء الوقت الذي مر لحين علاج والدتها بـ”الصعب”، مؤكدة تعافي والدتها دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية.

ونشرت الفنانة اللبنانية عبر الستوري أيضاً، صورة تجمعها بوالدتها وكتبت: ” كان وقت صعب علينا اليوم، حمدا لله على سلامتك يا ست الكل يا ماما. شكراً لفريق ممرضي الطوارئ في مستشفى طراد ودكتورة ريان لأنكم اهتميتوا بالماما”.

وظهرت والدة هيفاء بحالة صحية جيدة، وعلى كف يدها اليمنى ضمادة طبية تم وضعها بعد نزع جهاز تركيب المحاليل الطبية.

حقيبة بـ99 ألف دولار

ومؤخراً، ظهرت هيفا بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطالاً من الجينز الممزق، وتوب أسود جاء بقصة (V) من العنق.

واستكملت هيفا إطلالتها بحمل حقيبةٍ من جلد التمساح باللون الأخضر من توقيع العلامة التجارية الفرنسية الفاخرة “هيرميس” (Hermes.

وتبين أن ثمن حقيبة هيفاء يصل إلى نحو 99 ألف دولار.