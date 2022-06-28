هذا ما سيحدث إذا لم تسمح لسيارة الإسعاف بالمرور في الوقت المناسب

وطن-يحذر سائقو سيارات الإسعاف من أن هناك نقص كبير في التدريب والثقافة في مجال السلامة على الطرقات. لا يعرف الكثير من السائقين ماذا يفعلون وكيف يتصرفون عندما يواجهون سيارة طوارئ.

في بلدان أوروبية أخرى على العكس من ذلك، يعرفون جيدًا كيف يفسحون الطريق لسيارة إسعاف ,أ سايرة طوارئ، بحسب ما أوردته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

هذا هو الحال في ألمانيا، حيث يكون لهذا الإجراء اسم خاص به: “rettungsgasse“. ليس من الضروري انتظار إشارة من سيارة الطوارئ لتفسح المجال. فعندما يتشكل ازدحام مروري، تغادر المركبات بالفعل من خلال ممرات الإنقاذ.

كيف تسمح لسيارة إسعاف بالمرور

في إسبانيا، تنص المادة 69 من اللوائح العامة للمرور على الالتزام بإفساح المجال لمركبات الطوارئ العامة والخاصة: “بمجرد أن يلاحظوا العلامات الخاصة التي تعلن عن قرب سيارة ذات أولوية، فإن السائقين الآخرين سوف يتخذون التدابير المناسبة، تبعا لظروف الزمان والمكان، لتسهيل مرورهم وعادة ما يتحركون جانبا إلى اليمين أو يتوقفون إذا لزم الأمر.

يترتب على عدم إفساح المجال لسيارة الإسعاف غرامة قدرها 200 يورو للمركبات و 80 يورو للمشاة، لذلك من الضروري الامتثال للوائح الحالية.

ما هي مركبات الطوارئ ذات الأولوية؟

الحماية المدنية ورجال الإنقاذ ورجال الإطفاء وقوات الشرطة والمساعدة في الخدمات الصحية. وتجدر الإشارة إلى أنه ليس من الضروري بالنسبة لهم تفعيل صفارات الإنذار لإفساح المجال لهم: ضوء الطوارئ كافٍ.

توصي الإدارة العامة للمرور باتباع هذه الخطوات عند اقتراب سيارة إسعاف:

خفف سرعتك تدريجيًا وتجنب الفرملة المفاجئة.

كلما كان ذلك ممكنًا، يجب على السائقين النظر والإشارة والتحرك إلى الجانب.

إذا لم يكن من الممكن التحرك جانبًا نظرًا لوجود العديد من المركبات على الطريق، فإن الطريقة الصحيحة؛ هي الحفاظ على المسار، دون القيام بمناورات مفاجئة.

بالطبع، اتبع دائمًا تعليمات موظفي الطوارئ.

هذه هي التوصيات العامة للإدارة العامة للمرور، لكن من الضروري أن تعلم أنه على الطرقات ذات الاتجاهين، بناءً على لوائح المرور العامة، يجب عليك دائمًا الانتقال إلى اليمين.

وعلى الطرقات ذات المسربين في كل اتجاه؟ ينبغي أن تتحرك المركبات في المسرب الأيمن إلى اليمين، وتتحرك المركبات في المسرب الأيسر إلى اليسار.

وفي الحقيقة، تزداد الأمور تعقيدًا على الطرقات التي تحتوي على ثلاثة ممرات في كل اتجاه. لكن يجب أن تعلم أنه في مثل هذه الحالة علة سائقي المركبات أن يتحركوا في الممر الأوسط والأيمن إلى اليمين، وتتحرك المركبات في الممر الأيسر إلى اليسار.