مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإسباني وغلطة سراي يريد هذا المبلغ

وطن – يبدو أن النجم المصري الدولي مصطفى محمد صاحب ال24 عاماً، مهاجم فريق غلطة سراي التركي، أقرب إلى الرحيل في سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي، وسط المنافسة القوية من قبل الأندية في القارة الأوروبية للحصول على خدماته.

انتقال مصطفى محمد

ووفق صحيفة ( فوتو سبور) التركية، بأن هناك رغبة قوية من جانب نادي قادش الذي يلعب في الدوري الإسباني الممتاز، للحصول على خدمات المصري مصطفى محمد هذا الصيف.

وبينت الصحيفة، بأن المفاوضات بين نادي غلطة سراي التركي ونظيره قادش الإسباني، من المحتمل أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بشأن التعاقد مع اللاعب.

صحيفة فوت سبور التركية تكشف عن تقديم نادي قادش الإسباني عرض رسمي لضم مصطفي محمد من جالاتا سراي التركي 🗞️ pic.twitter.com/b6u50U02gK — kora11.com (@kora11) June 26, 2022

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اهتمام أوروبي

كما ويعد المصري محمد نجم الزمالك السابق، الأكثر اهتماماً للتعاقد معه. من جانب الأندية في القارة الأوروبية، بعد ارتداءه قميص نادي غلطة سراي لموسم ونصف فقط.

📰بحسب صحيفة "fotospor" التركية | جالاتا سراي تلقى عرضًا من قادش الإسباني لشراء مصطفى محمد، فيما حدد النادي التركي مبلغ 8 ملايين يورو لبيع مهاجمه 👈جالاتا سراي لم يدفع حتى الآن مبلغ 4 ملايين دولار إلى الزمالك كي يملك خدمات اللاعب pic.twitter.com/rvYID2zRmJ — Yallakora (@Yallakoranow) June 26, 2022

وأشارت تقارير تركية أخرى، بأن هناك اهتمام من جانب نادي ريمس وتولوز ومونبيليه في الدوري الفرنسي الممتاز، بالإضافة إلى شالكه الألماني الذي لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى نادي غلطة سراي حتى يومنا هذا.

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كما وأردفت تلك التقارير، ” غلطة سراي يريد الحصول على 8 ملايين يورو كحد أدنى للاستغناء عن خدمات المصري مصطفى محمد في سوق الانتقالات، حيث أنه سيدفع 4 ملايين دولار إلى نادي الزمالك في الأول من شهر يوليو القادم. لضمه نهائياً وفق بنود التعاقد بين كلا الناديين”.

بديل مصطفى محمد

وفي حال رحل نجم غلطة سراي التركي مصطفى هذا الصيف، فإن النادي سيتعاقد مع لاعب لاتسيو الإيطالي فيدات موريكي كخيار بديل، بعد طلب الأخير. من قبل دومينيك تورنت المدير الفني للفريق.

وفقا لصحيفة ستار التركية📰 ريمس الفرنسي و شالكه الألماني هما أبرز المهتمين بضم مصطفى محمد👀 جالاتا سراي يريد 10 مليون يورو 💰 pic.twitter.com/z1FDu7wGbi — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) June 27, 2022

كما وشارك مصطفى منذ قدومه إلى غلطة سراي التركي عام 2020، في 57 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفاً. لكنه فشل مع نهاية الموسم المنصرم في التأهل لأي مسابقة في القارة الأوروبية الموسم المقبل.

وانتقل المصري محمد إلى صفوف نادي غلطة سراي في الميركاتو الشتوي عام 2020، قبل الانتقال نهائيا ًإلى النادي. بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

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