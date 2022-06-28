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رياضة

مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإسباني وغلطة سراي يريد هذا المبلغ

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإسباني watanserb.com
مصطفى محمد مطلوب في الدوري الإسباني

وطن – يبدو أن النجم المصري الدولي مصطفى محمد صاحب ال24 عاماً، مهاجم فريق غلطة سراي التركي، أقرب إلى الرحيل في سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي، وسط المنافسة القوية من قبل الأندية في القارة الأوروبية للحصول على خدماته.

انتقال مصطفى محمد

ووفق صحيفة ( فوتو سبور) التركية، بأن هناك رغبة قوية من جانب نادي قادش الذي يلعب في الدوري الإسباني الممتاز، للحصول على خدمات المصري مصطفى محمد هذا الصيف.

وبينت الصحيفة، بأن المفاوضات بين نادي غلطة سراي التركي ونظيره قادش الإسباني، من المحتمل أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بشأن التعاقد مع اللاعب.

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اهتمام أوروبي

كما ويعد المصري محمد نجم الزمالك السابق، الأكثر اهتماماً للتعاقد معه. من جانب الأندية في القارة الأوروبية، بعد ارتداءه قميص نادي غلطة سراي لموسم ونصف فقط.

وأشارت تقارير تركية أخرى، بأن هناك اهتمام من جانب نادي ريمس وتولوز ومونبيليه في الدوري الفرنسي الممتاز، بالإضافة إلى شالكه الألماني الذي لم يتقدم بأي عرض رسمي إلى نادي غلطة سراي حتى يومنا هذا.

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كما وأردفت تلك التقارير، ” غلطة سراي يريد الحصول على 8 ملايين يورو كحد أدنى للاستغناء عن خدمات المصري مصطفى محمد في سوق الانتقالات، حيث أنه سيدفع 4 ملايين دولار إلى نادي الزمالك في الأول من شهر يوليو القادم. لضمه نهائياً وفق بنود التعاقد بين كلا الناديين”.

بديل مصطفى محمد

وفي حال رحل نجم غلطة سراي التركي مصطفى هذا الصيف، فإن النادي سيتعاقد مع لاعب لاتسيو الإيطالي فيدات موريكي كخيار بديل، بعد طلب الأخير. من قبل دومينيك تورنت المدير الفني للفريق.

كما وشارك مصطفى منذ قدومه إلى غلطة سراي التركي عام 2020، في 57 مباراة في مختلف المسابقات، استطاع من خلالها تسجيل 17 هدفاً. لكنه فشل مع نهاية الموسم المنصرم في التأهل لأي مسابقة في القارة الأوروبية الموسم المقبل.

وانتقل المصري محمد إلى صفوف نادي غلطة سراي في الميركاتو الشتوي عام 2020، قبل الانتقال نهائيا ًإلى النادي. بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

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المصدروطن + فوتو سبور
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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