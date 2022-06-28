محكمة عمانية تعاقب كبار المديرين الذين احتالوا على “حلويات عُمان”.. تفاصيل الحكم

وطن– أفادت وسائل إعلام عمانية، الثلاثاء، بأن المحكمة الابتدائية بالسيب قد أصدرت حكما لصالح شركة “حلويات عمان“، في الدعوى التي كانت الشركة قد رفعتها ضد 4 من موظفيها.

شركة حلويات عمان تقاضي موظفين لديها

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن للمتهمين الأربعة، لمدة سنة وغرامة بقيمة 1000 ريال بالإضافة لعقوبة الطرد من البلاد.

وأدين المتهمين بجنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب تزوير معلومات.

كما شمل حكم المحكمة الابتدائية بالسيب، براءة باقي المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم وإحالة المطالبات المدنية للمحكمة المختصة.

وكانت شركة “حلويات عمان” كشفت في بيان أنها اقامت هذه الدعوى وقالت:”تود شركة حلويات عمان ش.م.ع.ع الإفصاح أنها قامت في وقت سابق بقيد دعوى جزائية في مواجهة الموظفين السابقين لديها.”

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تفاصيل القضية

وحدد الشركة الموظفين بـ”المدير العام للشركة، المدير المالي، مساعد المدير المالي، مدير المشتريات، ومدير تقنية المعلومات.”

وأوضح البيان وقتها أن “الدعوى الجزائية الآن بطرف قسم الجرائم الاقتصادية إدارة تقنية المعلومات.”

وقد قامت الشركة بناء على ذلك بإيقاف الموظفين المذكورين عن العمل.

لأن مجلس الإدارة اكتشف أن هناك تحريفا في البيانات المالية مما استدعى أن تقوم الشركة بفصل الموظفين المذكورين من العمل.

الجدير بالذكر ـ بحسب البيان المشار إليه ـ أن التحريف في البيانات المالية للشركة المذكور وفقا لتقرير مكتب “برايس ووترهاوس كوبرز” قد تم في الأعوام 2017، 2018، 2019، وحتى 30 يونيو 2020 الربع الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما نوهت الشركة في بيانها آنذاك، إلى أنها قامت بموافقة الحكومة بتعيين شركة متخصصة للتحقيق عن وجود أي احتيال تم بالشركة ومتحصل الشركة على نتائج ذلك التقرير.