ماذا يحدث للجسم عند شرب مياه من زجاجة متروكة تحت الشمس؟!

وطن- من السهل جدا أن نفترض أن العديد من الأشخاص يحتفظون بزجاجة ماء أو اثنتين في سياراتهم للإستعمال عند الحاجة.

شرب مياه من زجاجة متروكة تحت الشمس

في حين كانت هناك مناقشات ومعلومات متباينة تم تقديمها حول ما إذا كان من الآمن شرب المياه المعبأة في زجاجات التي تُركت معرضة لأشعة الشمس، إلا أن هناك إجابة واضحة حول هذا الموضوع، وفق موقع tastingtable

لماذا لا يجب أن تشرب من المياه المعبأة المعرضة للحرارة؟

يشرح العلماء المتخصصون في البلاستيك أنه كلما زادت سخونة زجاجة الماء، كلما تسربت المواد الكيميائية السامة الموجودة داخل البلاستيك إلى المياه الموجودة في الزجاجة.

شارك موقع قناة ناشيونال جيوغرافيك دراسة أجريت عام 2008. وحللت المدة التي يمكن أن تتحمل فيها زجاجة الماء الحرارة قبل أن تصل إلى مستوى غير آمن من الأنتيمون السام المستخدم في البلاستيك.

وجدت الدراسة أن المياه المعبأة آمنة في طقس تكون فيه 70 درجة فهرنهايت. لكن خلال الأيام الحارة، ليس هذا هو الحال.

عندما تتعرض زجاجات المياه للحرارة الشديدة، يستغرق الأمر خمسة أسابيع فقط من التعرض لهذا القدر من الحرارة حتى يتم الكشف عن مستويات غير آمنة من الأنتيمون في الماء.

هذا ما عليك تجنبه

لذلك، لتجنب شرب المياه غير الآمنة، من المهم التأكد من استهلاك المياه المعبأة التي تحتفظ بها في سيارتك وتغييرها بانتظام.

جرب شراء زجاجة ماء عندما تحتاجها بدلًا من ترك زجاجات إضافية في الشمس لفترة طويلة.

يمكنك أيضًا الاحتفاظ بزجاجة قابلة لإعادة الاستخدام في متناول الأيدي حتى تتمكن من ملؤها متى احتجت إلى ذلك دون التعرض لخطر ترك الماء في الشمس لفترات طويلة من الوقت.