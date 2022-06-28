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لنسيان بيكيه .. شاهد ماذا تفعل شاكيرا!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
شاكيرا تستمتع بحياتها بعيداً عن بيكيه watanserb.com
شاكيرا تستمتع بحياتها بعيداً عن بيكيه

وطن – تمضي المغنية الكولومبية شاكيرا في حياتها بعد إنهاء علاقتها بمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

كاל انفصال الثنائي مفاجئاً، ويستمر الحديث عنه بسبب الظروف التي حدثت فيه، مع شائعات عن الخيانة من جانب لاعب برشلونة.

يبدو أن المغنية الكولومبية تحاول التغلب على هذه الأوقات الصعبة بعد الانفصال وخيبة أملها، في رفقة ولديها ميلان وساشا، اللذان يقضيان بالفعل إجازة بعد نهاية العام الدراسي.

وللابتعاد عن كل ضجيج وسائل الإعلام حول انفصالها، اختارت شاكيرا مكانًا جميلًا، قريبًا نسبيًا من برشلونة، لأخذ قسط من الراحة والتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بطفليها، هذه المرة بدون بيكيه.

 

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كانت الوجهة التي تم اختيارها لقضاء بضعة أيام هي كانتابريا في شمال إسبانيا، كما أكد ذلك برنامج “Ya es Mediodía” على قناة “تيليسينكو” التلفزيونية الاسبانية.

المكان زارته العائلة بالفعل الصيف الماضي، مع جيرارد بيكيه، لممارسة رياضة ركوب الأمواج.

شاكيرا تمارس ركوب الأمواج بعيداً عن بيكيه
شاكيرا تمارس ركوب الأمواج بعيداً عن بيكيه

من ناحيته، كشف الفنان كارلوس فيفيس قبل أيام عن حالة صديقته المقربة شاكيـرا “الذهنية”، بعد إنهاء علاقتها بوالد أطفالها.

وقال: “سألتها وأجابتني بقولها لي إنها حزينة. يجب أن تكون حزينة، لقد مررت بذلك أيضًا. لقد شعرت بالحزن بالتأكيد، إنه وقت صعب للغاية وبصحة جيدة، عندما يكون لديك مثل هذه العائلة الجميلة …”.

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه 

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات المغنية الكولومبية، في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

شاكيرا تريد وضع جدران في منزلها لمنع دخول والدي بيكيه watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية

المصدرEsDiario- marca - Ya es Mediodía - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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