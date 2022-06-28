لنسيان بيكيه .. شاهد ماذا تفعل شاكيرا!

وطن – تمضي المغنية الكولومبية شاكيرا في حياتها بعد إنهاء علاقتها بمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

كاל انفصال الثنائي مفاجئاً، ويستمر الحديث عنه بسبب الظروف التي حدثت فيه، مع شائعات عن الخيانة من جانب لاعب برشلونة.

يبدو أن المغنية الكولومبية تحاول التغلب على هذه الأوقات الصعبة بعد الانفصال وخيبة أملها، في رفقة ولديها ميلان وساشا، اللذان يقضيان بالفعل إجازة بعد نهاية العام الدراسي.

وللابتعاد عن كل ضجيج وسائل الإعلام حول انفصالها، اختارت شاكيرا مكانًا جميلًا، قريبًا نسبيًا من برشلونة، لأخذ قسط من الراحة والتواصل مع الطبيعة والاستمتاع بطفليها، هذه المرة بدون بيكيه.

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كانت الوجهة التي تم اختيارها لقضاء بضعة أيام هي كانتابريا في شمال إسبانيا، كما أكد ذلك برنامج “Ya es Mediodía” على قناة “تيليسينكو” التلفزيونية الاسبانية.

المكان زارته العائلة بالفعل الصيف الماضي، مع جيرارد بيكيه، لممارسة رياضة ركوب الأمواج.

من ناحيته، كشف الفنان كارلوس فيفيس قبل أيام عن حالة صديقته المقربة شاكيـرا “الذهنية”، بعد إنهاء علاقتها بوالد أطفالها.

وقال: “سألتها وأجابتني بقولها لي إنها حزينة. يجب أن تكون حزينة، لقد مررت بذلك أيضًا. لقد شعرت بالحزن بالتأكيد، إنه وقت صعب للغاية وبصحة جيدة، عندما يكون لديك مثل هذه العائلة الجميلة …”.

سبب انفصال شاكيرا وبيكيه

وكشف روبرتو جارسيا، الصديق السابق لإحدى شقيقات المغنية الكولومبية، في مقابلة مع صحيفة EsDiario الإسبانية أكد فيها أن شاكيرا وبيكيه كانا يتمتعان بعلاقة مثالية، ولكن في الواقع بدأت المشاكل بينهما قبل شهور وكانت الأسباب اقتصادية فقط.

وقال غارسيا إن بيكيه طلب في إحدى المرات من المغنية الكولومبية مبلغًا كبيرًا من المال للاستثمار في أعمال أخرى، لكن شاكيرا رفضت، لأن والديها لم يوافقوا، وهم على وجه التحديد هم الذين قدموا النقطة الأخيرة من عرض على مالية شاكيرا. بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية