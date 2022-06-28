لخفض السكري .. تناول 3 أكواب يوميََا من هذا المشروب السحري

وطن – داء السكري من النوع 2 هو حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم التي تهدد جسمك.

ولمرض السكري من النوع 2 تأثير ضئيل على الجسم إذا تم تنظيم مستويات السكر في الدم.

وتشير الأبحاث حسب صحيفة ديلي إكسبسرس البريطانية إلى أنه يمكنك تقليل مستويات السكر في الدم عن طريق احتساء مشروب ذهبي بعد تناول الأكل مباشرة.

وقد اتضح أن المشروب الذهبي هو شاي البابونج وله قدرة على خفض مستويات السكر في الدم.

شاي البابونج مصنوع من ازهار البابونج وهو عشب ينتمي إلى عائلة Asteraceae.

دراسة: 3 أكواب من شاي البابونج يوميََا يخفض السكري



ووجدت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة تبريز الإيرانية للعلوم الطبية والتي نشرت في المجلة العلمية Nutrition، أن شرب 3 أكواب من شاي البابونج يومياً – واحد بعد كل وجبة – يمكن أن يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.

كما يهدف الباحثون من جامعة تبريز للعلوم الطبية إلى فهم كيفية تأثير شاي البابونج على نسبة السكر في الدم والتحكم في مستويات مضادات الأكسدة في النوع الثاني.

تعرف مضادات الأكسدة بأنها مواد تحارب الجذور الحرة في الجسم، وتمنع أو تبطئ تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة في الجسم.

وشارك في هذه الدراسة أربعة وستين مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا ويعانون من مرض السكري من النوع 2 وقد تم إعطائهم إما شاي البابونج أو المياه، لشربها ثلاث مرات يوميا بعد تناول الوجبات، لمدة شهرين.

ماذا اكتشف الباحثون؟

أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين استهلكوا شاي البابونج خفضت لديهم بشكل ملحوظ مستويات HbA1c والأنسولين في الدم.

hba1c هو مقياس لمتوسط ​​مستويات الجلوكوز في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ولخص الباحثون إلى أن شاي البابونج يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل عوامل خطر الإصابة بمرض السكري وأضافت الدراسة أن تناول شاي البابونج على المدى القصير له آثار مفيدة على التحكم في نسبة السكر في الدم.

نصائح عامة

لمساعدتك على تحديد أفضل وأسوأ الأطعمة للتحكم في نسبة السكر في الدم، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

و(GI) هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات يوضّح مدى سرعة تأثير كل طعام في مستوى السكّر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

وللأطعمة الكربوهيدراتية التي يفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم، تصنيف GI مرتفع.

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI ما يلي:

السكر

الأطعمة السكرية

المشروبات الغازية السكرية

خبز ابيض

بطاطا

أرز أبيض

هل أنت مصاب بداء السكري من النوع 2؟

كثير من الناس يعانون من مرض السكري دون أن يدركوا ذلك وهذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

وتشمل أعراض مرض السكري من النوع الثاني:

– التبول أكثر من المعتاد وخاصة في الليل

– الشعور بالعطش طوال الوقت

– الشعور بالتعب الشديد

– فقدان الوزن دون محاولة

– حكة حول الأعضاء التناسلية ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

– استغراق الجروح وقتا أطول للشفاء

– رؤية مشوشة