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كلمات نارية للقاضي وجهها لقاتل نيرة أشرف.. جعله يبكي وينهار (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
محاكمة قاتل نيرة أشرف watanserb.com
محاكمة قاتل نيرة أشرف

وطن- أشعلت كلمات القاضي بمحاكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف فتاة المنصورة، مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي وقوبلت بتفاعل واسع.

محاكمة قاتل نيرة أشرف

ويشار إلى أن السلطات القضائية في مصر قضت، الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية، تمهيدا لإعدامه.

وفي حديثه للقاتل محمد عادل قال القاضي المستشار بهاء الدين المري:”جئت بفعل خسيس هز أرضا طيبة أسرت لويس.. أهرقت دما طارها بطعنات غدر جرئية.”

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وتابع قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف:”ذبحت الإنسانية كلها، يوم أن ذبحت ضحية بريئة.”

كلمات نارية من القاضي لقاتل نيرة أشرف

وأضاف واصفا محمد عادل قاتل نيرة بأنه “نبت سام”:”إنَّ مَثَـلَكَ كمَثلِ نَـبتٍ سامٍ في أرضٍ طيبة.. كُلما عَاجَـلَـهُ القَطعُ قبلَ أن يَمتـدَ، كان خيرًا للناسِ وللأرضِ التي نَـبتَ فيها.”

وهاجمه القاضي بهاء الدين المري بقوله:”يا محسوب على بني الإنسان جئت بما لم يأت الوحش والطير والحيوان ـ فقلب قد من حديد.”

واستطرد:”فكرت وقدرت ودبرت وأعددت سكينا ماضيا في حدتها، وقتلت نفسا ذكية بغير حق، انتدبت بها مكانا قصيا طعنا ونحرا.”

وأكمل قاضي محاكمة قاتل نيرة أشرف:”لقد جئت شيئا إدا، لقد أصبت الإنسانية فى أعز مقدساتها. ثم قسى قلبك بعد ذلك فقتلت نفسا.”

وتابع القاضي:”ومن الذي طعنت ونحرت زعمت أنك كنت تحبها، وكنت أكثر الناس كرها وبغضا لها، لم يكن ذلك حبا في الحجر الذي بين أضلعيك.”

وكشف شهود عيان في الجلسة من الصحفيين والإعلاميين، أن قاتل نيرة محمد عادل، ظهر داخل القفص يبكي وفي حالة انهيار بعد سماعه هذه الكلمات.

إحالة أوراق محمد عادل قاتل نيرة أشرف للمفتي

والثلاثاء، أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف، غدرا أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد.

هذا وقد تم تحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت. وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

قاتل نيرة أشرف أمام المفتي تمهيداً لإعدامه .. ورد فعل غير متوقع من عائلتها لحظة النطق بالحكم! (فيديو)

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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