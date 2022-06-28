قميص نيوكاسل الجديد بألوان المنتخب السعودي يؤكد التسريبات ويثير الجدل

وطن- أثار القميص الجديد لنادي نيوكاسل الإنجليزي، جدلا واسعا بعد خروجه للنور حيث بدا واضحا أنه يتشكل من نفس ألوان قميص المنتخب السعودي الوطني، ما يؤكد التسريبات السابقة عن المالك الحقيقي للنادي.

قميص نيوكاسل بألوان المنتخب السعودي

والثلاثاء، كشف نيوكاسل، عن قميصه الجديد الثالث، بالألوان الكاملة للمنتخب السعودي، بعد أسابيع من تسريبات تأكد صدقها في النهاية.

والقميص الجديد لنيوكاسل يأتي باللونين الأبيض والأخضر، وهما اللونان اللذان يميزان منتخب “الأخضر” السعودي.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اعتبرت أن التصميم الجديد لقميص الفريق لموسم 2022-2023 مثير للجدل.

الصحيفة البريطانية أشارت إلى انقسام مشجعي الفريق بشأن هذا القميص، بين من يرون أن استخدام ألوان منتخب السعودية يعد “دليلاً واضحاً” على “غسيل” أموال رياضي.

الطقم الاحتياطي بتاع نيوكاسل بقى بظبط زي منتخب السعودية وده مقصود يعني مش صدفة

وكمان اعلان "نوون" اللي على التي شيرت من اليمين ظبط الدنيا اكتر

انا عجباني الفكرة جدا بالتعبير عن هوية ملاك النادي

غير ان التي شيرت فعلا شكلها حلوة جدا

👌🏻 pic.twitter.com/YVSUf54wgV — Mohamed Emara – محمد عمارة (@Mohsamiremara1) June 28, 2022

بينما اعتبره آخرون أحد أفضل القمصان الاحتياطية بتاريخ الفريق الذي تأسس عام 1892.

وسربت صور القميص الثالث تم لنيوكاسل في مايو الماضي، ونالت انتقادات فورية بسبب تشابه اللافت مع اللونين الأخضر والأبيض للمنتخب السعودي.

ووقتها دعا الكثيرون إلى “إعادة التفكير” في ذلك القميص، لكن رئيس مجلس الإدارة ياسر الرميان، وهو أيضًا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وافق على التصميم، بحسب “ديلي ميل”.

وأعلن نيوكاسل رسميًا، الثلاثاء، أن القميص الجديد متاح للشراء عبر الإنترنت.

بيان النادي الإنجليزي جاء فيه: “أطلق نيوكاسل قميصه الرسمي الثالث قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2022-2023”.

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وتابع: “بعد كشف النقاب عن طاقمه الأساسي الكلاسيكي بالأبيض والأسود، أطلق الفريق الطقم الثالث باللونين الأبيض والأخضر، من تصميم شركة الملابس الرياضية البريطانية المتميزة”.

لتتوالى تعليقات مشجعي نيوكاسل بسرعة، بين مؤيدين ومعارضين بشأن القميص المثير للجدل.

البعض عبروا عن مخاوفهم بشأن التصميم، زاعمين أنهم “لا يستطيعون” تقبل دمج الألوان السعودية في علامة نيوكاسل التجارية.

في المقابل أثنى آخرون على الطقم الأبيض والأخضر، وقالوا إنهم سيشترون القميص على الفور.

هذا وصُممت أطقم ‘The Magpies’ بخبرة من مزيج Castore من الأقمشة عالية التمدد ، مما يوفر ملاءمة رائعة وحرية في الحركة للاعبين والمشجعين على حدٍ سواء.

ويتميز إصدار “Pro” ، الذي يرتديه اللاعبون ، بمجموعة من التطورات التكنولوجية ، مع مواد استثنائية وتهوية مقطوعة بالليزر لتحسين الأداء على أرض الملعب.

جميع القمصان ستظهر الراعي الأساسي لنيوكاسل يونايتد، FUN88 ، عبر منطقة الصدر.

وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية سابقًا: “ إذا كان صحيحًا أن نيوكاسل يونايتد يغيرون أطقمهم الخارجية لتلائم الألوان الوطنية للمملكة العربية السعودية ، فهذا يكشف عن قوة الدولار السعودي وتصميم المملكة على غسل سجلها الحقوقي الوحشي الملطخ بالدماء.”

على الرغم من تأكيداتهم بالفصل بين المالكين السعوديين والنادي، يبدو هذا دليلًا واضحًا على استخدام النظام السعودي لنيوكاسل لتبييض صورته.

وقال أحد المعلقين:”يجب على الجميع – من المعجبين إلى الأبطال – أن يقاوموا كونهم جزءًا من حملة الدعاية السعودية ، وأن يكونوا على دراية بما يجري هناك ويتحدثوا علنًا عن انتهاكات الحكومة. يجب عدم السماح باستخدام الرياضة على هذا النحو.”

وسخر آخرون من الموقف وقالوا مازحين: “ لقد اشتروا نيوكاسل ومضوا قدمًا لإدخال ألوان علمهم الوطني في المجموعة الجديدة. محمد بن سلمان أسطورة.

وتكلفت الصفقة 300 مليون جنيه استرليني (408 ملايين دولار)، للاستحواذ على نيوكاسل من مالكه مايك آشلي، والحصة السعودية فيه بنسبة 80 في المئة، بحسب تقديرات وسائل إعلام بريطانية.

وفي حديث سابق، قال كريستيان أولريشسن، الخبير في سياسات دول الخليج في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، لمجلة “فورين بوليسي”، “إنهم يستخدمون القوة الناعمة لكرة القدم، التي تتمتع بجاذبية عالمية، لمحاولة تغيير وجهة نظر الناس في السعودية”.