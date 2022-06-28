قاتل نيرة أشرف أمام المفتي تمهيداً لإعدامه.. ورد فعل غير متوقع من عائلتها لحظة النطق بالحكم! (فيديو)

وطن– قضت السلطات القضائية في مصر، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، إلى مفتي الجمهورية.

الإعدام بتهمة القتل العمد

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن محكمة جنايات المنصورة، أحالت أوراق محمد عادل، الذي قتل زميلته نيرة أشرف، غدرا أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد.

هذا وقد تم تحديد جلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وكانت الجلسة قد عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.

قتل عمد مع سبق الإصرار

وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم “محمد عادل عوض الله” إلى محكمة الجنايات المختصة.

وتضمن الاتهام أنه في يوم 20/6/2022 بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجنى عليها نيرة أشرف عبدالقادر – عمدا مع سبق الإصرار. بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.

مخطط وتوقيت مدروس

وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتل نيرة أشرف، حدد فيه وقت أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته. وذلك ليقينه من تواجدها بها.

وعين المتهم يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه. وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها.

وتوالى المتهم على ضحيته بالطعنات ونحر عنقها قاصدا ازهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها. وتهديده اياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها”.

وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني.

ممنوع النشر

وأصدرت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة، قرارا بحظر النشر نهائيا، في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية، وغيرها من النشرات أيا كانت. وكذلك المواقع الإلكترونية عدا جلسة النطق بالحكم.

وانتابت فرحة عارمة أهل الطالبة نيرة أشرف، وسط إطلاق الزغاريد وفرحة الأهالي المنظرين خارج المحكمة.