شيماء جمال في تصريحات قبل مقتلها.. ماذا قالت عن تعذيب الرجل لزوجته؟

وطن – انتشرت مقاطع فيديو للمذيعة المصرية شيماء جمال التي عثر على جثتها مقتولة على يد زوجها المستشار أيمن حجاج، نائب رئيس مجلس الدولة، وهي تتحدث عن تعذيب الرجل لزوجته، ونصيحتها للسيدة في هذه الحالة.

وقالت شيماء جمال: “لو لقيتي نفسك بتنضربي اهربي من اللي إنتي فيه.. مفيش واحدة تستنى زوجها (في هذه الحالة) يتعدل.. لازم تهرب علشان متبقاش ضحية زي غيرها اللي انطلعت واللي اتقلت”.

وأضافت: “ليه نوصل لدرجة إننا ماسكين سكينة وبندبح بعض”.

ماتت بنفس الطريقة.. مقطع مؤثر للإعلامية المصرية #شيماء_جمال تتحدث عن قتل أزواج لزوجاتهن pic.twitter.com/IgD1Xax17Z — إرم نيوز (@EremNews) June 28, 2022

وعُثر على جثمان شيماء جمال داخل مزرعة بمنطقة المنصورية في محافظة الجيزة، بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اختفائها في ظروف غامضة.

وانتشر فيديو آخر لشيماء تتحدث فيه عن الرجل الذي يتزوج امرأة ثانية، ولا يهتم بالإنفاق على أبنائه بعد الطلاق.

وقالت شيماء إن الرجال منقسمون إلى صنفين، أحدهما ابن حلال يرعى أبناءه وينفق عليهم، والآخر “ابن حرام” لا يكترث بأبنائه ومتطلباتهم ويعذبهم.

وأضافت أن هناك سيدات تعمل في أكثر من وظيفة للإنفاق على أبنائها، بينما يوجد من الرجال يرفض الإنفاق عليهم قائلة: “مش بيصرف على ولاده ويترمي في حضن واحدة تانية”.

فيديو سابق للمذيعة المصرية #شيماء_جمال التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا في #المنصورية بالجيزة بعد 20 يوم تتحدث عن المشاكل الزوجية لمتابعيها وتقرر رفع الحصانة عن زوجها المستشار #ايمن_حجاج بعد توجيه الإتهام له بقتلها !!#شيماء_جمال pic.twitter.com/9bPYQ3NURl — Kuktil Sho'o كوكتيل شووو (@KokteelS) June 27, 2022

وكانت النيابة العامة، قد قررت حجز الشاهد الذي أبلغ عن الجريمة، وهو السائق الخاص للمتهم، إلى حين ورود تحريات الشرطة.

وقال الشاهد في التحقيقات، إن القاضي استدرج زوجته إلى مكان الجريمة بدعوى اعتزامه شراء مزرعة لها، غير أن مشادة كلامية نشبت بينهما، فأشهر سلاحه الناري المُرخص، وأرداها قتيلة بطلقة في الرأس مباشرة، ثم أخفى الجثة.

وفي وقت سابق، ترددت أنباء عن أن المتهم بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، هرب إلى دولة الإمارات قبيل الكشف عن جريمته.

مقتل المذيعه شيماء جمال والتحقيق مع زوجها وشششش صاير في الدنيا ؟؟ pic.twitter.com/tdPo5vlUGx — لا استقبل خاص 🇸🇦الرياض ❤️ (@sara58290500) June 27, 2022

وكشف إبراهيم طنطاوي محامي الشاهد الوحيد في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، عن مفاجآت جديدة في القضية.

وقال طنطاوي إن القضية بدأت ببلاغ تقدم به القاتل، والذي يعمل عضوا بإحدى الجهات القضائية، بقسم شرطة أكتوبر، باختفاء زوجته.

ونتيجة لتلعثم الزوج “المتهم” أكثر من مرة أمام رئيس مباحث القسم، المقدم إسلام المهداوي، ما دعا لاتجاه الشكوك نحوه.

وأضاف أن حيثية ووظيفة القاتل (عضو في جهة قضائية) حتمت إتباع بعض الإجراءات أهمها رفع الحصانة عنه لتوجيه الاتهام له والقبض عليه.

جدل واسع بعد مقتل المذيعة #شيماء_جمال و"تورط زوجها" عضو إحدى الجهات القضائية في الجريمة بحسب بيان النيابة pic.twitter.com/1PEIvpsBjm — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 28, 2022

وأشار إلى أن الشاهد الوحيد للقضية الذي كان متواجدا وقت ارتكاب الزوج للواقعة هو المدعو “ح.م”، مشيرا إلى أنه خلال 24 ساعة من التحقيق تم اكتشاف تفاصيل وملابسات الواقعة بأكملها.

وبحسب المحامي، بدأت الواقعة بمشادة كلامية بين القاتل وزوجته الإعلامية شيماء جمال، تبادلا فيها السباب واعتداء بالألفاظ وذلك من واقع التحقيقات.

بعد تبادل السباب بينهما، ضرب المتهم زوجته ثلاث ضربات متتالية بسلاحه الناري “طبنجة” على رأسها وأثناء ذلك قام بخنقها بواسطة “إسكارف” (شال) كانت ترتديه وقتها مما تسبب في وفاتها في الحال.

تباهت #شيماء_جمال بشهادة الزور التي قدمتها في قضية كرداسة وتسببت في اعدام 17 من الابرياء ثم شمتت في اعدامهم. فأصبح زوجها المستشار الكبير عشماوي خاص وملاكي لها: قتلها من 20 يوم وشوه جثتها بماءالنار ثم دفنها.

نهايتها و نهاية #وائل_الابراشي عظة ودرس لمن يعي وأن الله يمهل ولا يهمل pic.twitter.com/kfH22BNo8f — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 28, 2022

عقب سقوط الزوجة قتيلة، حاول الشاهد الوحيد الهروب من المكان لكن المتهم لاحقه وأمسك به وهدده بنفس السلاح المُشار إليه قائلا له “محدش شافني غيرك”.